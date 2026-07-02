El secuestro de Estados Unidos por Trump en su 250 aniversario, el peligro de la deuda y el cierre de «Alligator Alcatraz»

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de la actualidad en Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo la prensa suiza ha informado sobre tres de las principales noticias de Estados Unidos y cómo ha reaccionado ante ellas, en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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¿Va a estar en Estados Unidos este sábado, cuando el país celebre su 250.º aniversario? Y, si no es así, ¿alzará igualmente una copa por el «gran experimento liberal», basado en valores de la Ilustración como los derechos naturales, el Estado de derecho y el gobierno con el consentimiento de los gobernados? Como dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada: «1776, qué época tan extraordinaria fue aquella».

El presidente de EE. UU., Donald Trump, en la inauguración de la Great American State Fair en el National Mall el 24 de junio. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Con motivo de la celebración, este sábado, del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, los periódicos suizos contemplan con horror —aunque sin sorpresa— cómo el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha convertido a sí mismo en el principal protagonista de la conmemoración.

«El Día de la Independencia del 4 de julio suele ser una celebración popular durante la cual los Estados Unidos de América se unen para celebrar la nación y sus valores», escribió el medio público suizo RTS el martes. «Pero Donald Trump lo ha transformado en un mitin de MAGA, destacando sus logros. Según él, ha permitido que Estados Unidos recupere la grandeza que había perdido bajo la presidencia de Joe Biden, llegando incluso a compararse con los patriotas colonos de 1776 que se rebelaron contra la Corona británica».

Trump dio inicio a las celebraciones el 24 de junio con un discurso en el National Mall de Washington, D. C. «El discurso fue sorprendentemente breve, pero estaba cargado de autocomplacencia y superlativos», escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Trump se deshizo en elogios hacia sí mismo, hacia los políticos del Partido Republicano y hacia sus aliados».

Para Le Nouvelliste, «lo que debía ser un concierto para el disfrute de todos acabó convirtiéndose en un acto político en el que se reunió una multitud con gorras de “Make America Great Again”». Trump había cancelado los conciertos previstos en el National Mall después de que la mayoría de los artistas se retiraran. «La “Great American State Fair” debía celebrar la unidad de la nación. Pero en realidad solo está poniendo de relieve las divisiones internas del país», escribió el periódico el domingo.

El diario de Lausana 24heures coincidió. «A los 80 años, Donald Trump promete el amanecer de una nueva “edad de oro”, pero su Estados Unidos aparece profundamente dividido, debilitado por una guerra impopular contra Irán, que ha disparado el coste de la vida», escribió. «Varios observadores han señalado la diferencia entre esta personalización del 250.º aniversario y las celebraciones del Bicentenario de 1976, que ayudaron a reunir al país tras la guerra de Vietnam, el escándalo Watergate y las crisis del petróleo».

Concluyó que «Donald Trump ha hecho todo lo posible para garantizar que las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos giren en torno a un solo hombre: él mismo».

¿Qué diría George Washington sobre la situación actual? Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Estados Unidos no tiene intención de pagar sus deudas y, con el tiempo, hará que sus acreedores paguen el precio, advierte el Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«La política en Washington está tan profundamente dividida que la enorme montaña de deuda pública probablemente solo pueda ser “lavada” mediante una potente ola de inflación. Los inversores deberían mantenerse en guardia», escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) en un editorial el martes.

«Desde hace años se emiten advertencias, y desde hace años se ignoran. Pero eso se está volviendo cada vez más difícil. El colapso fiscal de Estados Unidos se acerca porque el sistema político, bajo las administraciones de Trump, Biden y, de nuevo, Trump, se ha paralizado y es incapaz de responder». El problema, según la NZZ, no es la deuda en sí. El problema es que nadie en Washington quiere afrontarlo.

El periódico señaló que, incluso excluyendo todas las obligaciones que el Gobierno estadounidense ha acumulado en sus cuentas externas, como el fondo de pensiones, la deuda asciende todavía a casi 32 billones de dólares (26 billones de francos suizos). «Esto significa que recientemente ha superado la producción económica del país, que también se sitúa en casi 32 billones. Con la breve excepción de la recesión económica durante la pandemia de 2020, esto no había ocurrido nunca desde la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, sin embargo, Estados Unidos y el mundo libre se encontraban en una situación de emergencia grave. Hoy, Estados Unidos se encuentra bien económicamente. El desempleo es del 4,3 % y la economía crece a un ritmo superior al 2 %».

Ni los republicanos ni los demócratas están explicando la gravedad de la situación a las y los votantes, lamenta la NZZ. «En su lugar, presentan chivos expiatorios y falsas soluciones. Algunos demócratas sugieren que un impuesto sobre la riqueza a unos pocos superricos bastaría para equilibrar el presupuesto y financiar nuevas prestaciones públicas. Trump y el Congreso controlado por los republicanos no son mejores. Una comisión de recorte de gastos dirigida por Elon Musk provocó caos en 2025, antes de que el empresario tecnológico abandonara el proyecto y volviera su atención a empresas más simples, como la colonización de Marte».

La NZZ concluye que los inversores en activos tangibles, como las acciones de “muchas de las excelentes empresas estadounidenses”, podrían evitar lo peor. Pero quien quiera invertir en bonos del Gobierno de Estados Unidos debería pensarlo dos veces. «El Tío Sam no incumplirá su promesa de devolver el dinero. Pero probablemente la estirará hasta tal punto que ya no valdrá gran cosa».

El centro de detención se construyó en un terreno pantanoso habitado por pitones y caimanes. Keystone

El centro de deportación en los Everglades, en el sur de Florida, conocido como «Alligator Alcatraz», está cesando sus operaciones, informaron las emisoras públicas suizas SRF y RSI. Esta decisión se produce tras críticas persistentes sobre las condiciones de detención y quejas de organizaciones medioambientales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la semana pasada el cierre de «Alligator Alcatraz», que había estado en funcionamiento durante alrededor de un año, escribió SRF el viernes. «DeSantis y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraban el campamento una herramienta de su política de deportación de inmigrantes irregulares. Ahora, todas las personas que seguían allí están siendo trasladadas a otros centros, en parte debido a la inminente temporada de huracanes».

Según DeSantis, 21.000 personas fueron deportadas desde el campamento a sus países de origen. SRF señaló que organizaciones de derechos humanos habían criticado reiteradamente las precarias condiciones sanitarias y las dificultades para acceder a asistencia jurídica.

La instalación se construyó en una zona pantanosa habitada por pitones y caimanes. Alcatraz es una isla frente a San Francisco que albergó una prisión de máxima seguridad entre 1934 y 1963.

«Alligator Alcatraz ha resultado ser un colosal fracaso de planificación», escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) en mayo. «Esta instalación —que parece haberse construido con prisas— es emblemática de la política migratoria de la administración Trump: en su esfuerzo por contrarrestar la laxitud del control fronterizo de la administración Biden, en ocasiones ha perdido el rumbo en un activismo sensacionalista. La escalada de operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza a comienzos de este año en Minneapolis, que se cobró dos vidas, ya ha mostrado a dónde puede conducir esto en el peor de los casos».

La controversia en torno a «Alligator Alcatraz» no ha terminado, añadió SRF. «Los críticos afirman que el campamento se construyó sin una evaluación de impacto ambiental». Según el medio, ya hay procedimientos legales en curso para determinar posibles responsabilidades y daños al ecosistema de los Everglades.

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Artículo adaptado al español por José Kress/pi

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