El viaje de Trump a China, los recortes en la USAID — ¿y es una buena idea ir al Mundial?

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes historias en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

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¿Ha reservado ya sus vuelos, hoteles o entradas para el Mundial de fútbol de 2026, que comienza dentro de unas tres semanas en Estados Unidos, Canadá y México? Yo cruzaré los dedos por Suiza, Inglaterra y Escocia desde la comodidad de Berna, pero si usted viaja a Estados Unidos, la radiotelevisión pública suiza SRF ha recopilado algunos consejos y recomendaciones para minimizar las posibilidades de que le denieguen la entrada en la frontera.



El estadio de Kansas City acogerá seis partidos del Mundial de fútbol de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

El Mundial masculino de fútbol de 2026 comienza en Norteamérica en menos de un mes. Suiza se ha clasificado y disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en California, pero, como se preguntaba esta semana la radiotelevisión pública suiza SRF: «¿es una buena idea viajar a Estados Unidos en estos momentos?».

«Según el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, viajar a Estados Unidos es en general seguro», tranquilizó SRF a sus lectores el lunes, señalando que el ministerio advierte del riesgo de atentados terroristas al viajar a casi todos los países, incluido Estados Unidos. También recomienda explícitamente actuar con cautela al asistir a eventos deportivos y culturales en EE. UU., «pero, incluso si se le pregunta, el ministerio de Asuntos Exteriores no aclara qué significa exactamente “actuar con cautela”».

El Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, tendrá lugar en toda Norteamérica, con partidos en Estados Unidos (11 ciudades), México (tres) y Canadá (dos).

SRF recuerda a los aficionados que, para entrar en Estados Unidos como turistas durante hasta 90 días, no necesitan visado, pero sí una autorización de viaje ESTA, aunque advierte de que no se trata de un billete de entrada garantizado. «Desde el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, la popularidad de los viajes a Estados Unidos ha disminuido. Esto se debe en parte a informes de personas a las que se les ha denegado la entrada a pesar de contar con documentos de viaje válidos».

El abogado Lorenz Wolffers, con sede en Nueva York y especializado en derecho migratorio, declaró a SRF que la entrada en Estados Unidos suele transcurrir sin problemas. «La entrada en Estados Unidos para ciudadanos suizos con pasaporte válido y ESTA es, en la gran mayoría de los casos, sin complicaciones. Sin embargo, surgen dificultades si una persona tiene antecedentes penales, ya sea en Estados Unidos o en Suiza». Incluso infracciones menores como el exceso de velocidad podrían provocar la cancelación del ESTA con poca antelación o la denegación de la entrada, advirtió.

También pueden surgir problemas si las autoridades sospechan que, pese a entrar como turista, una persona tiene intención de trabajar en Estados Unidos. «Los funcionarios de inmigración estadounidenses pueden cuestionar el propósito del viaje. Si, en función de las circunstancias, se sospecha que alguien va a trabajar en Estados Unidos, se puede denegar la entrada», afirmó Wolffers.

A este respecto, explicó que las autoridades también pueden utilizar información del teléfono móvil o del ordenador portátil del viajero. «Cualquiera que inicie sesión con regularidad en el sistema de su empleador suizo mientras está en Estados Unidos ya se encuentra en una zona gris».

Los tres partidos de la fase de grupos de Suiza serán contra Catar (13 de junio, Santa Clara, California), Bosnia y Herzegovina (18 de junio, Inglewood, California) y Canadá (24 de junio, Vancouver).

Swissinfo, febrero 2026

Xi Jinping y Donald Trump en Pekín el 15 de mayo. Reuters



El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump regresó de una cumbre de alto nivel en Pekín, donde se abordaron temas como el comercio y los aranceles. «Habría estado mejor si se hubiera quedado en casa», fue el veredicto de un periódico suizo.

El martes pasado, un día antes de que Trump viajara a Pekín para dos días de conversaciones con su homólogo chino, el Tages-Anzeiger ya tenía un mal presentimiento. «Xi Jinping ya ha ganado en realidad» fue el título de su editorial. Esto se debía a que «la estrategia de China se centra en la tecnología y la autosuficiencia, mientras que Estados Unidos, bajo Trump, actúa sin una dirección clara».

El periódico de Zúrich señalaba que la economía china creció un 5% en el primer trimestre. «No es un país que se vea obligado a hacer grandes concesiones a Washington», afirmaba. «China no tendrá que darle mucho a Trump: solo algo que pueda vender en su país como una gran victoria».

Entonces, ¿qué ocurrió? «Tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping surgieron dos tonos muy diferentes», escribió el Tribune de Genève el sábado. «Donald Trump sonó triunfal, proclamando a quien quisiera escucharlo que había negociado acuerdos para aviones Boeing y que cuenta con el apoyo de “su amigo chino” en relación con la crisis en el estrecho de Ormuz. Xi Jinping dijo poco, o casi nada. Sin embargo, la sutil mención de un riesgo de “conflicto” derivado de cualquier desacuerdo sobre Taiwán ha silenciado el ruido mediático del presidente estadounidense».

El Tribune de Genève concluyó que, independientemente de lo que el líder estadounidense piense o diga, «Donald Trump sale de China como un perdedor. Mientras Pekín disfruta de un paso privilegiado por el estrecho de Ormuz, observa cómo su adversario queda atrapado en él».

La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) tampoco se mostró impresionada el lunes en su editorial titulado «Habría estado mejor si se hubiera quedado en casa». Según el periódico, Trump había «socavado las ventajas únicas de Estados Unidos: sus alianzas, su poder blando y su superioridad institucional».

El distanciamiento de aliados fieles mediante su política arancelaria y sus «ambiciones imperiales» en Canadá y Groenlandia jugó directamente a favor de China, escribía el periódico. «Para no quedar completamente a merced del capricho estadounidense, los aliados de Estados Unidos buscan reforzar por iniciativa propia sus relaciones con China. […] El debilitamiento de las alianzas estadounidenses va de la mano de una pérdida dramática de poder blando. En países europeos como España, Italia y Alemania, Estados Unidos es percibido como una amenaza mayor que China», señalaba.

«La cumbre en Pekín muestra hasta qué punto las políticas de Trump han sido ineficaces hasta ahora», concluía la NZZ. «La crisis de Irán deja claro que China no es un amigo, sino un rival seguro de sí mismo que está ganando cada vez más terreno frente a Washington. El presidente estadounidense no puede resolver este problema con elogios ni con grandes cumbres. Necesita una estrategia y alianzas sólidas. Para ello, Trump no necesita viajar a Pekín, sino a las capitales de los aliados más fieles de Estados Unidos».

Tribune de Genève editorial Enlace externo (francés, con suscripción)

NZZ editorial Enlace externo (alemán, con suscripción)

Somalis desplazados en un campamento a las afueras de Mogadiscio, febrero de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

En enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos recortó de forma masiva su ayuda al desarrollo. La radiotelevisión pública suiza SRF explica ahora cómo, en África, donde falta la ayuda, la violencia está aumentando.

«Los brotes de violencia, saqueos, agresiones y enfrentamientos entre bandas armadas están en aumento en lugares donde el gobierno de Estados Unidos recortó abruptamente su ayuda al desarrollo en África a principios de 2025» — estos son, según informó SRF el viernes, los resultados de un estudio de Dominic Rohner, economista de la Universidad de Lausana.

Rohner afirmó que reducir la ayuda conlleva riesgos que van mucho más allá del cierre de clínicas médicas, escuelas o carreteras inacabadas. «Las personas cuyas perspectivas son malas tienen más probabilidades de recurrir a la violencia», declaró a SRF. «Quienes tienen una buena vida y mucho que perder tienen menos probabilidades de hacerlo».

SRF señaló que el aspecto más grave de la decisión de Estados Unidos es probablemente que la ayuda se retiró de forma repentina y sin previo aviso. Se rompieron compromisos; no hubo una retirada gradual. «Los países afectados apenas tuvieron oportunidad de compensar lo que faltaba», indicó.

Sin embargo, Rohner no desea adoptar una visión pesimista. «Sabemos bastante bien qué tiene un efecto positivo: la educación escolar, una buena atención sanitaria y un comercio justo ayudan a prevenir la violencia». Las soluciones son claras, afirmó.

SRF reportEnlace externo (alemán)

La próxima edición de «Swiss views of US news» se publicará el jueves 28 de mayo. ¡Hasta entonces!

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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