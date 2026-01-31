España regularizará 500.000 personas migrantes; Milei acepta formar parte de la «Junta de Paz»; y Delcy Rodríguez y el control del poder

Después de dos semanas de descanso retomo este repaso de prensa con tres noticias importantes que nos llegan a Suiza desde España, Argentina y Venezuela.

España regulariza a personas migrantes sin papeles y marca distancias con otros países occidentales

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Keystone-SDA

La primera noticia ha recorrido el panorama mediático como la pólvora y casi excepcionalmente no se trata de las políticas de Trump…de Venezuela, las tarifas o las amenazas. En este caso se destaca la política migratoria española, la cual contrasta con el giro restrictivo que están adoptando otros países occidentales.

«Reforzamos un modelo migratorio basado en los derechos humanos» Afirmación del Gobierno de España recogida por nau.ch

Los medios suizos, como por ejemplo, SRF, nau.ch o NZZ ponen el foco en la decisión del Gobierno español de aprobar por decreto una regularización extraordinaria para personas migrantes sin papeles, destacando el énfasis oficial en los derechos humanos como eje del modelo migratorio. Los artículos subrayan que esta postura sitúa a España en una dirección distinta a la de muchos países europeos y a Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, cuya política se describe como abiertamente orientada a la deportación de extranjeros sin estatus legal. Según la información recogida, podrán solicitar un permiso provisional quienes demuestren haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales. Ese permiso incluye autorización inmediata para trabajar y la posibilidad de transformarse en residencia ordinaria tras un año. Nau.ch presenta la medida como un movimiento político significativo dentro del panorama europeo. También se remarca que la iniciativa se produce tras el bloqueo parlamentario de una propuesta legislativa similar. De este modo, el decreto aparece como una vía directa para sortear la falta de mayorías.

La prensa suiza también presta atención a las críticas y a las cifras demográficas que explican el contexto de la decisión. Los medios recogen las advertencias del Partido Popular y de Vox, que alertan de posibles tensiones políticas y de una sobrecarga en el mercado laboral y en los sistemas de protección social. Al mismo tiempo, exponen que España ha experimentado en los últimos años un aumento notable de la inmigración, lo que convierte la regularización en una cuestión estructural más que puntual. Se citan datos del instituto nacional de estadística que sitúan en cerca de 9,8 millones las personas nacidas en el extranjero que residían en el país en 2025, casi una quinta parte de la población total. Los medios suizos destacan el peso de comunidades procedentes de Marruecos, Colombia, Venezuela, Rumanía y Ecuador. Esta combinación de cifras y debate político ofrece, según la prensa, una imagen de un país que intenta equilibrar pragmatismo económico y principios humanitarios. (Fuente: SRFEnlace externo en alemán, NZZEnlace externo en alemán y nau.chEnlace externo en alemán)

La «Junta de Paz» de Trump y su eco en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aceptado formar parte en la denominada Junta de Paz de Trump. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Volvemos a las noticias relacionadas con Trump. Otro asunto ampliamente recogido por la prensa suiza es la creación de un nuevo organismo internacional impulsado por Donald Trump y su posible impacto en distintos países, con especial atención al debate que podría generar en Argentina.

«Un organismo donde su presidente decide todo, desde la admisión de miembros hasta su expulsión» Tages-Anzeiger

El diario Tages-Anzeiger pone el foco en la fundación de la llamada Junta de Paz promovida por Donald Trump y en la concentración de poder que establece su carta constitutiva, donde el presidente tendría derecho exclusivo de veto y control sobre las membresías. El artículo destaca que la iniciativa se presenta como una alternativa más rápida y eficaz que Naciones Unidas, pero subraya su carácter marcadamente personalista. Desde la perspectiva argentina, el interés radica en cómo un organismo de este tipo podría alterar equilibrios diplomáticos y forzar posicionamientos en foros internacionales. El medio suizo señala además que sólo una parte de los países invitados ha confirmado su participación, en su mayoría Estados con cuestionamientos en materia de derechos humanos. Esta selección de apoyos es interpretada como un indicio de las alianzas políticas que podría consolidar el proyecto. El texto combina análisis político con observaciones sobre la carga simbólica de la propuesta.

En su desarrollo, el Tages-Anzeiger recalca que la carta otorga al presidente la última palabra en prácticamente todas las decisiones, desde la admisión de miembros hasta la disolución del propio consejo. El artículo recuerda que el organismo nació formalmente vinculado a una resolución sobre Gaza, aunque esa referencia desaparece en la nueva redacción, lo que refuerza la idea de un giro hacia objetivos más amplios. Para países como Argentina, esta transformación implicaría valorar si sumarse a una estructura dominada por un único liderazgo o mantener la apuesta por el multilateralismo tradicional. El diario también recoge críticas desde Naciones Unidas y subraya la negativa de varias democracias europeas a integrarse. En conjunto, la pieza presenta a la Junta de Paz más como un gesto político de gran carga simbólica que como una alternativa institucional plenamente consolidada. (Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo en alemán, con suscripción)

Delcy Rodríguez y el control del poder en Venezuela

El ascenso al poder de Delcy Rodríguez en Venezuela. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Por último, los medios han analizado el ascenso al poder de Delcy Rodríguez en Venezuela y la estrategia que sigue para consolidar su posición en el país, combinando control interno y apertura a intereses extranjeros.

«Basta de órdenes desde Washington para la política de Venezuela» Afirmación de Delcy Rodríguez recogida en NZZ

El artículo de la NZZ destaca que Rodríguez, presidenta interina desde el 5 de enero, ha logrado mantener cohesionada la cúpula del régimen tras la detención de Nicolás Maduro, mientras amplía su propia influencia en el Estado. La pieza subraya su habilidad para equilibrar dos discursos distintos: internamente mantiene un tono confrontativo frente a Estados Unidos, defendiendo la soberanía del país y reforzando su credibilidad entre círculos radicales chavistas; al mismo tiempo, cumple con demandas de Washington al permitir a empresas privadas acceder a las enormes reservas petroleras venezolanas, hasta ahora poco explotadas debido a corrupción y mala gestión. La NZZ describe cómo estas medidas fortalecen su poder político y económico, consolidando su control sobre las fuerzas militares y los colectivos armados, cuya presencia disuade protestas de la oposición.

El artículo también analiza la estrategia económica de Rodríguez y la relación con las empresas extranjeras. La presidenta impulsa una reforma del sector petrolero que abre la puerta a la privatización parcial y a la unión de empresas con PdVSA, el monopolio estatal, permitiendo a compañías como Chevron, Repsol y Eni invertir y operar con cierta autonomía. Según asesores citados por la NZZ, el ritmo de las reformas supera lo hecho en las dos últimas décadas, generando gran interés internacional. La pieza señala que esta dinámica refuerza la posición de Rodríguez frente a la población y ante la presión estadounidense, mientras la oposición sigue marginada y la represión continúa siendo un instrumento central para sostener el régimen. La perspectiva del medio suizo combina análisis político y económico, mostrando a Rodríguez como una líder pragmática y estratégica, capaz de maniobrar entre desafíos internos y oportunidades externas. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción)

