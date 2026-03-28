España contra la subida energética; el juicio contra Maduro se tambalea; y aumentan los regímenes autocráticos

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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España aprueba un paquete de medidas para aliviar el precio de la gasolina

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Keystone-SDA

La situación en el Golfo Pérsico provoca subidas del precio de la energía y carburantes en todos los rincones del mundo. Dependiendo de la dependencia que tiene cada país, le afecta más o menos esta subida. Es por ello que diferentes países europeos implementan medidas para paliar este efecto.

«El paquete aprobado por el gobierno de Madrid garantiza un ahorro estimado de unos 30 céntimos por litro» RSI

Por ejemplo, un artículo de RSI analiza cómo la guerra en Ucrania y la subida global de los precios del petróleo están afectando a los ciudadanos europeos. Se destacan medidas de Austria y Alemania, pero el foco recae en España, donde el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas que permite un ahorro estimado de 30 céntimos por litro de gasolina. La pieza explica que la medida busca proteger a los consumidores y evitar descontento social ante el encarecimiento de los combustibles, mientras que países como Francia aún no han aplicado reducciones fiscales significativas. Se pone en contexto que estas políticas se insertan en una respuesta europea más amplia ante la presión económica derivada del conflicto bélico.

RSI resalta la dimensión práctica de las medidas españolas, comparándolas con Italia y Alemania, y subraya el beneficio directo para los ciudadanos, sobre todo para quienes viven cerca de fronteras y pueden percibir las diferencias de precio. Además, el artículo enfatiza la voluntad del gobierno español de actuar de manera contundente frente al impacto del caro combustible, convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de intervención estatal en Europa para mitigar la crisis energética. (Fuente: rsiEnlace externo en italiano)

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El juicio contra Maduro se tambalea por el pago de sus abogados

Maduro Keystone

Otra noticia que ha sido difundida esta semana por la prensa suiza trata el proceso judicial contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y las complicaciones legales que rodean su defensa en Estados Unidos.

«No voy a desestimar el caso» Afirmación del juez Alvin Hellerstein recogida por Blick.ch

El artículo de blick.ch se centra en un aspecto poco habitual pero crucial del proceso: la financiación de la defensa legal. Durante la vista, no se abordaron las graves acusaciones por narcotráfico y armas, sino quién debe pagar a los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el texto, ambos alegan no poder asumir los costes, mientras que el Gobierno estadounidense bloquea que Venezuela los cubra debido a las sanciones. Esta situación genera un bloqueo judicial que, según la defensa, podría incluso justificar la suspensión del juicio. El juez, aunque rechaza por ahora cerrar el caso, deja abierta la puerta a reconsiderarlo si se confirma una limitación arbitraria del derecho a defensa.

El enfoque del medio pone el acento en la dimensión política y judicial del caso, destacando la excepcionalidad de que un dirigente de un país hispanohablante como Venezuela sea juzgado en Estados Unidos en estas circunstancias. También recuerda el trasfondo: las acusaciones de liderar un cartel de drogas y el contexto de tensión entre Washington y Caracas. Se menciona además la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su captura y la voluntad de la administración estadounidense de abrir nuevos procedimientos. En conjunto, el artículo transmite una visión centrada en las dificultades legales y en el pulso entre ambos países, con Venezuela como epicentro de un conflicto que trasciende lo judicial. (Fuentes: blick.chEnlace externo en alemán)

Más de la mitad del mundo vive ya bajo regímenes autocráticos

Fuego cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai a raíz de un dron. Keystone

Por último, se ha publicado un interesante índice en el que se ha analizado el avance global de los regímenes autoritarios y el retroceso de la calidad democrática en distintas regiones del mundo.

«Actualmente, el 56 % de los países analizados están gobernados de forma autocrática» Nau.ch

El artículo de nau.ch recoge los resultados del último índice de transformación de la Fundación Bertelsmann, que analiza 137 países y constata un giro preocupante en el equilibrio político global. Según el informe, el 56 % de los Estados están hoy gobernados de forma autocrática, invirtiendo la tendencia de hace dos décadas, cuando predominaban las democracias. El texto subraya el deterioro del Estado de derecho, las libertades políticas y la competencia justa, elementos que se han debilitado de manera continuada. Aun así, introduce un matiz relevante: no se puede hablar todavía de un final de la democracia, ya que persisten resistencias sociales frente a la represión y el abuso de poder.

El enfoque del medio pone el acento en la dureza creciente de muchos de estos regímenes, señalando que dos tercios de las autocracias son consideradas «duras», con vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. Entre ellas figuran países como Venezuela, lo que conecta directamente con el ámbito hispanohablante y evidencia que esta tendencia también afecta a América Latina. Chile y Uruguay no aparecen como autocracias, sino más bien al contrario: forman parte del grupo de países que siguen considerándose democracias funcionales dentro del análisis. Aunque el artículo de nau.ch no entra en mucho detalle sobre ellos, su mención sirve para ilustrar que en América Latina aún existen ejemplos de estabilidad democrática, en contraste con casos como Venezuela. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

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Revisado por Patricia Islas

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