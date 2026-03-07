España dice «no a la guerra»; EE.UU. y Venezuela restablecen relaciones; y Colombia y EE.UU. contra la cocaína

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Tres noticias importantes nos llegan desde España, Venezuela y Colombia.

España dice «no a la guerra»

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Keystone-SDA

Una de las noticias más comentadas por la prensa suiza esta semana es la tensión entre España y Estados Unidos a raíz del conflicto bélico en Oriente Medio, y cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha optado por plantar cara a Washington con una postura que le sitúa en una posición delicada tanto en el plano internacional como en el doméstico.

«La posición de España se puede resumir así: no a la guerra» Afirmación de Pedro Sánchez recogida por SRF

Desde el inicio de la guerra, España prohibió los vuelos estadounidenses desde la base militar andaluza de Morón vinculados a los ataques contra Irán. La respuesta de Trump fue inmediata: amenazó con cortar todo intercambio comercial con el país y afirmó que Estados Unidos no quería tener ningún trato con España. Sin embargo, Sánchez optó por ignorar públicamente esas amenazas en su discurso, confiando en que un embargo estadounidense contra un único país de la Unión Europea sería prácticamente imposible de aplicar, tal y como ya ocurrió cuando Trump amenazó con aranceles específicos para España por no cumplir los objetivos de gasto en defensa de la OTAN.

El artículo subraya que Sánchez centró su discurso en principios de derecho internacional, insistiendo en que España no defiende al régimen iraní sino el respeto a la legalidad global. SRF destaca también la dimensión de política interior de esta postura: el lema «no a la guerra» fue el mismo que hace más de veinte años contribuyó a derribar al gobierno conservador de José María Aznar por su apoyo a la guerra de Irak. Sánchez, fuertemente presionado en el ámbito nacional, parece querer capitalizar ese mismo impulso. No obstante, el medio señala que, aunque esta posición le puede resultar útil dentro de España, en el conjunto de Europa el primer ministro español se encuentra por el momento prácticamente aislado. (Fuentes: SRFEnlace externo en alemán)

Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas y consulares

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Varios medios suizos han hablado sobre el acercamiento diplomático entre Washington y Caracas, presentado por Le Temps como el resultado de un pragmatismo mutuo en el que los intereses energéticos y mineros de Estados Unidos juegan un papel determinante.

«Venezuela, con los recursos que posee, es sin duda una enorme victoria para Venezuela y una enorme victoria para EE.UU.» Afirmación Doug Burgum, secretario del Interior de Estados Unidos, recogida por Le Temps

Un artículo en el diario de habla francesa Le Temps comenta las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas en 2019, y que serán restablecidas según un comunicado, con el objetivo declarado de impulsar la recuperación económica y la reconciliación. El anuncio se produjo al término de una visita de dos días del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, a Caracas, donde se mostró muy optimista sobre las perspectivas petroleras y mineras del país. El gobierno de la presidenta en funciones Delcy Rodriguez, que dirige Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en una operación militar estadounidense, respondió al anuncio apelando a una nueva etapa de diálogo basada en el respeto mutuo y la cooperación.

El artículo subraya que bajo presión de Washington, el gobierno venezolano ha revisado la ley de hidrocarburos para abrir el sector a la inversión privada, ha promulgado una amnistía para presos políticos y ha prometido reformas judiciales y del código minero. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y aspira a aumentar su producción un 18% en 2026, muy lejos todavía de los tres millones de barriles diarios que extraía a principios de siglo. Le Temps destaca también la riqueza en minerales estratégicos del país, como el coltan o la bauxita, aunque advierte de la opacidad que rodea su explotación y del deterioro medioambiental en la región minera del Arco del Orinoco. (Fuente: Le TempsEnlace externo en francés)

Colombia y Estados Unidos destruyen cinco laboratorios de cocaína cerca de Ecuador

Soldados intervienen en plantaciones de coca en Colombia (imagen de archivo) Keystone

Esta semana la prensa suiza ha informado sobre el asunto de una operación antidroga conjunta entre Colombia, Estados Unidos y Ecuador que ha resultado en la destrucción de varios laboratorios de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana.

«Cuando las naciones se unen, los criminales pierden» Afirmación de Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa de Colombia recogida por nau.ch

En las noticias publicadas por diarios como nau.ch o watson.ch se informa sobre las instalaciones destruidas, que se encontraban en los departamentos de Putumayo y Nariño, en el suroeste de Colombia, muy cerca de la frontera con Ecuador. De los cinco enclaves desmantelados, dos producían cocaína directamente y tres procesaban pasta de coca. La capacidad conjunta de producción alcanzaba hasta siete toneladas de cocaína al mes, y la droga era transportada a través de Ecuador hacia Centroamérica y finalmente hacia el mercado estadounidense. El ministro de Defensa colombiano calificó estas instalaciones como un eslabón clave en el tráfico transnacional de estupefacientes.

Según estos diarios, durante el operativo, las autoridades incautaron aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína, además de grandes cantidades de precursores químicos utilizados en su fabricación. El artículo enmarca la noticia recordando que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, y que una parte importante de la droga se trafica hacia Norteamérica y Europa a través de países vecinos como Ecuador o por rutas marítimas. La operación se presenta como un ejemplo de coordinación multilateral en la lucha contra el narcotráfico en una región especialmente castigada por el crimen organizado. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán, watson.chEnlace externo en alemán)

