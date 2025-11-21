¿Están los españoles blanqueando la dictadura de Franco? Repaso de prensa

Esta semana la prensa suiza lo analiza. Según el Tages-Anzeiger, 50 años después de la muerte del dictador, un 21% de los españoles considera que los años de la dictadura fueron “buenos” o “muy buenos”. La prensa suiza recuerda que durante esos años miles de personas fueron perseguidas, las mujeres no tenían derechos, bebés eran arrebatados a familias “moralmente incorrectas” y la población LGTB era castigada. También destaca que la transición democrática apostó por el silencio y el olvido, dejando espacio para que algunos sectores reivindiquen la dictadura. Hoy, la extrema derecha española, Vox, gana apoyo entre los jóvenes y parte de su discurso blanquea la figura de Franco. La prensa suiza concluye que la memoria histórica sigue siendo un terreno polémico y peligroso para la democracia.