Estancamiento de la inmigración, recortes de la Reserva Federal y un caimán albino

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres historias principales en EE. UU., en política, finanzas y ciencia.

«No los queremos en nuestro país», dijo el presidente de EE. UU., Donald Trump, el martes. ¿De quién estaba hablando?

Le doy una pista: no son caimanes albinos. Las opiniones de Trump sobre reptiles con déficit de melanina son desconocidas, al menos para mí, pero Claude, que vivía en San Francisco, era enormemente popular, como se vio en la multitud de noticias en todo el mundo tras su muerte.

Un reportero ante un monumento improvisado en Washington, DC, el lunes, cerca de donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

La administración Trump ha suspendido todas las solicitudes de inmigración procedentes de 19 países considerados de alto riesgo, unos días después de un tiroteo mortal en el que estuvo involucrado un ciudadano afgano, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Tribune de Genève informó el miércoles que la suspensión afecta a personas procedentes de los 12 países cuyos nacionales no han podido viajar a Estados Unidos desde junio, así como a los nacionales de otros siete países que anteriormente estaban sujetos a restricciones de visado. Se han detenido las solicitudes de tarjetas verdes (green cards) de los nacionales de los países afectados, así como las solicitudes de naturalización.

La lista incluye algunos de los países más pobres e inestables del mundo. En junio, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó la prohibición de entrada al país para nacionales de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Los otros siete países afectados son Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

El memorando oficial que detalla la nueva política cita el ataque en Washington D.C. del 26 de noviembre, en el que un miembro de la Guardia Nacional murió y otro resultó gravemente herido. Un ciudadano afgano ha sido acusado de asesinato y se ha declarado no culpable.

El Tribune de Genève explicó que Trump había hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad, refiriéndose a una “invasión” de EE. UU. por “criminales extranjeros”. Sin embargo, señaló que su programa de deportaciones masivas “ha sido obstaculizado o limitado por numerosas sentencias judiciales, sobre todo con el argumento de que las personas afectadas deben poder defender sus derechos”.

El martes, Trump lanzó un discurso vehemente contra Somalia, describiendo a los inmigrantes somalíes como “basura” y afirmando: «No los queremos en nuestro país». El Tages-Anzeiger de Zúrich recogió este estallido, destacando la respuesta del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, demócrata, quien declaró que la comunidad somalí en Minneapolis recibiría todo el apoyo posible por parte de las autoridades locales.

«Vilipendiar a todo un grupo es ridículo en cualquier circunstancia. Y la forma en que Donald Trump lo hace de manera consistente, creo que plantea serias dudas sobre violaciones constitucionales importantes», dijo Frey. «Ciertamente viola el tejido moral de lo que defendemos en este país como estadounidenses».

La Reserva Federal adquiere un nuevo aspecto por dentro y por fuera: el 23 de octubre se envolvieron las obras de protección de la fachada. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

La Reserva Federal, el sistema bancario central de Estados Unidos, quiere reducir en un tercio el número de sus supervisores bancarios. «Recordaremos este día», advierte un crítico citado por el Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

La supervisión bancaria de la Reserva Federal debe volverse más eficiente, escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) en un análisis el miércoles. Los bancos y la administración Trump apoyan esta medida, pero, se preguntaba el periódico, ¿habrá suficientes supervisores para mantener seguro el centro financiero más grande del mundo?

Michelle Bowman, nombrada por el presidente Donald Trump en 2018 como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed y al frente del Departamento de Supervisión Bancaria desde junio, está impulsando actualmente una revolución en la Fed. Su objetivo es relajar las normas de capital, reducir en 150 el número de supervisores bancarios de los 500 actuales para finales de 2026 y establecer restricciones más estrictas sobre cómo los reguladores restantes deben detectar y abordar problemas en los bancos supervisados por la Fed.

Peter Corey, estratega de mercado en la fintech Pave Finance y observador de la Fed desde hace tiempo, afirmó al NZZ que la reducción era un paso en la dirección equivocada. «Recordaremos este día y nos diremos a nosotros mismos: ‘Necesitábamos más gente’», declaró.

Corey temía que la Fed reconociera demasiado tarde futuras crisis bancarias debido a los recortes de personal y a un enfoque más limitado. Señaló varios indicios de alerta, incluida la quiebra del Silicon Valley Bank a comienzos de 2023, que provocó rápidamente la caída de otros bancos medianos. La crisis, que, según el NZZ, se produjo al mismo tiempo que la caída del Credit Suisse, solo pudo controlarse gracias a garantías estatales completas.

«Las crisis bancarias generalmente comienzan con instituciones más pequeñas y menos reguladas», dijo Corey. «He estado lo suficiente en este sector para saber que es difícil predecir qué desencadena crisis como estas. Pero si se relajan las regulaciones, aumenta el riesgo de que nos sorprenda una situación así».

Claude y un amigo en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco, en abril. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Claude, uno de los menos de 200 caimanes albinos que existen en el mundo, ha muerto en San Francisco a la relativamente temprana edad de 30 años. Se abrirá una investigación para determinar las causas de su fallecimiento.

Claude era uno de los favoritos de los escolares y de los turistas internacionales, destacó el Tages-Anzeiger de Zúrich el miércoles. «Muchos niños se llevaban a casa un pequeño peluche de Claude como recuerdo al finalizar su visita».

Claude vivía en el Museo de Ciencias de Golden Gate Park y, con los años, se convirtió en la mascota no oficial de San Francisco. También apareció en un libro infantil y fue protagonista de anuncios en estaciones de autobús y tranvía ligero. Su muerte fue anunciada el martes por la Academia de Ciencias de California.

El reptil, de tres metros y 136 kg, fue tratado recientemente por una posible infección tras mostrar signos de pérdida de apetito, escribió el Tages-Anzeiger. La Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de California realizará ahora una autopsia para determinar las posibles causas del fallecimiento. El museo planea un servicio memorial público.

Claude nació con albinismo, una mutación genética que provoca la falta del pigmento melanina, haciéndolo aparecer de color blanco. Eclosionó en una granja de caimanes en Luisiana en 1995 y se incorporó a la Academia de Ciencias de California en 2008.

Los caimanes albinos rara vez sobreviven mucho tiempo en libertad, pero los caimanes americanos pueden vivir hasta 70 años en cautiverio, según el Tages-Anzeiger. En septiembre, el museo de San Francisco celebró el 30.º cumpleaños de Claude con festejos, discursos «y un pastel de cumpleaños especial para caimanes hecho de pescado y helado».

