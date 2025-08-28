The Swiss voice in the world since 1935
Actualidad

Firme la condena por violación a Tariq Ramadan en Suiza

En 2024, el tribunal de Ginebra condenó a Tariq Ramadan a tres años de prisión, uno de ellos entre rejas.
En 2024, un tribunal de Ginebra condenó a Tariq Ramadan a tres años de prisión, uno de ellos entre rejas. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Firme la condena por violación a Tariq Ramadan en Suiza
Usted escucha: Firme la condena por violación a Tariq Ramadan en Suiza

La condena de Tariq Ramadan por violación y coacción sexual es definitiva después de que el Tribunal Federal de Suiza rechazara un recurso del islamólogo.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA

La sentencia condenatoria contra Ramadan había sido dictada inicialmente por el Tribunal de Justicia de Ginebra.

En su sentencia de apelación, la máxima instancia judicial de Suiza, el Tribunal Federal, rechazó la alegación del recurrente de valoración arbitraria de las pruebas. También rechazó los argumentos procesales de Ramadan.

El máximo tribunal penal suizo concluyó que «las quejas formuladas por el recurrente no pueden demostrar que la sentencia de Ginebra se basara en una valoración arbitraria de las pruebas o en un estado de cosas insostenible». No hay pruebas de que se haya violado la presunción de inocencia.

En 2024, el tribunal de Ginebra condenó a Tariq Ramadan a tres años de prisión, uno de ellos entre rejas. Concluyó que el islamólogo era culpable de violación y coacción sexual a una mujer a la que conoció en un hotel de Ginebra en octubre de 2008.

Mostrar más

Recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunciado

Tariq Ramadan recurrirá su condena por violación en Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según informaron sus abogados el jueves, poco después de que el Tribunal Federal rechazara su recurso.

«La defensa toma nota de la decisión del Tribunal Federal y la impugna. […] La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», precisaron en un comunicado.

Procedimientos en Francia
En Francia, cuatro mujeres también acusan a Tariq Ramadan de violación entre 2009 y 2016. Su juicio debería celebrarse en marzo de 2026 en París.

Tariq Ramadan es nieto del fundador egipcio de los Hermanos Musulmanes, Hassan el-Banna. Su padre, Saïd, se refugió en Suiza en 1954. Antes de convertirse en una figura mediática y captar el interés de parte de la juventud musulmana con sus discursos y su talento oratorio, Tariq Ramadan enseñó durante algunos años en Ginebra, contextualiza al respecto la Radio y Television Suiza en francés RTSEnlace externo, unidad hermana de Swissinfo.

Adaptación al español de Patricia Islas

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Actualidad

El sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) indicó que 514 000 personas, casi una cuarta parte de la población palestina en Gaza.

Mostrar más

Ginebra internacional

Hambruna en Gaza, confirma informe de la ONU

Este contenido fue publicado en Se ha declarado una hambruna en la parte norte de la Franja de Gaza, según el sistema de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC).

leer más Hambruna en Gaza, confirma informe de la ONU
Glencore

Mostrar más

Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina

Este contenido fue publicado en El gigante comercializador de materias primas Glencore, con sede en Zug, planea invertir más de 12.000 millones de dólares en la ampliación de dos plantas de producción de cobre en Argentina.

leer más Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
Aranceles

Mostrar más

Comercio global

Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza

Este contenido fue publicado en Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.

leer más Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Locarno

Mostrar más

Cultura

La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno

Este contenido fue publicado en La película japonesa Tabi to Hibi, del director Sho Miyake, ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón de la competición internacional, en la última jornada del Festival de Locarno.

leer más La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno
Sudán

Mostrar más

Política exterior

Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz

Este contenido fue publicado en El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se reunieron en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán.

leer más Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
Oscar

Mostrar más

Cultura

La película suiza Heldin, nominada a los Óscar

Este contenido fue publicado en Heldin, una película sobre el agotador día a día del personal de enfermería, es la candidata de Suiza al premio a la Mejor Película Internacional en los Óscar del próximo año.

leer más La película suiza Heldin, nominada a los Óscar
Gaza

Mostrar más

Derechos humanos

Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza

Este contenido fue publicado en Ciudadanos suizos también participan en la flotilla mundial que pretende romper el bloqueo marítimo de Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.

leer más Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR