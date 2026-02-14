Fraude millonario en México; España borra sus líneas rojas con la extrema derecha; y Bad Bunny

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Estimada lectora, estimado lector: con pareja o sin ella, ¡feliz San Valentín! Les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Tres noticias importantes nos llegan desde México, España y Puerto Rico.

Ruag en el centro de un presunto fraude millonario en México

Ruag AG. Keystone / Alessandro Della Valle

La noticia que más a resonado en la prensa suiza esta semana ha sido probablemente el presunto fraude que involucra a la empresa suiza Ruag en México, relacionado con importaciones de piezas de repuesto para aviones de combate F5. El artículo de nau.ch se centra en cómo un socio local habría manipulado los valores de las mercancías para beneficiarse de la devolución del IVA, causando posibles pérdidas millonarias. La investigación resalta deficiencias estructurales en la supervisión y control de las operaciones internacionales de la compañía.

«Un presunto fraude millonario en México afecta a Ruag. Un socio comercial habría inflado los valores de las mercancías y así se habría apropiado de las ventajas del IVA» nau.ch

Según el artículo, el socio mexicano tenía acceso a información crítica sobre los valores de las mercancías, la aduana y el IVA, y supuestamente infló los valores para generar impuestos elevados en beneficio propio, cobrando altas comisiones y facturando servicios de consultoría y traducción con tarifas muy bajas pero un volumen exagerado de horas. La Ruag ha terminado su colaboración con este socio y se encuentra en proceso una investigación forense encargada por el consejo de administración, aunque todavía no se ha determinado si se presentará denuncia por fraude en México.

El medio subraya que no es la primera vez que Ruag se ve envuelta en escándalos. Anteriores controversias incluyen críticas por la supervisión de ventas de tanques a Alemania y malversaciones de material militar por parte de antiguos directivos. La perspectiva del artículo es clara: el caso mexicano evidencia problemas de control interno que permiten que intermediarios externos tengan demasiado poder en operaciones críticas, reflejando riesgos estructurales que la empresa aún debe abordar. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

Portugal marca distancias con la extrema derecha mientras España borra sus líneas rojas

Franquistas en España. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.

Varios medios privados suizos han hablado de las elecciones presidenciales en Portugal y el contraste político cada vez más marcado con la situación en la vecina España. El diario Tages Anzeiger analiza unos comicios que califica de los más inusuales de la historia democrática portuguesa y los interpreta como una señal clara en defensa de una democracia resistente frente al radicalismo.

«Portugal ha dejado claro dónde está su cortafuegos: no entre la derecha y la izquierda, sino entre la derecha y la extrema derecha» Tages Anzeiger

El artículo subraya que una amplia mayoría del electorado portugués cerró el paso al líder ultraderechista André Ventura, candidato del partido Chega, que solo logró reunir un tercio de los votos en la segunda vuelta. Incluso votantes conservadores optaron por apoyar al candidato de centroizquierda António José Seguro antes que al ultranacionalista. Para el diario, aunque el respaldo obtenido por Ventura resulta inquietante y habría parecido impensable hace pocos años, el resultado demuestra que Portugal ha trazado una frontera política nítida frente a la extrema derecha.

El artículo del Tages Anzeiger contrapone este escenario con el de España, donde esa frontera se ha ido diluyendo. Allí, explica, el llamado cordón sanitario frente a Vox ya no funciona y la extrema derecha ha ganado influencia, como se vio en las elecciones regionales de Aragón. El artículo destaca la paradoja ibérica: mientras Portugal, gobernado por conservadores, elige a un presidente socialista, España, gobernada por socialistas, se encamina hacia una posible entrada de la extrema derecha en el poder. Para el diario, esta divergencia refleja dos maneras opuestas de entender la defensa de la democracia. (Fuente: Tages AnzeigerEnlace externo en alemán)

Bad Bunny convierte el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón en un homenaje político y cultural a Puerto Rico

Bad Bunny actúa con la bandera de Puerto Rico durante la Super Bowl el domingo. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Por último, no sería un repaso de prensa, si no hablásemos de la noticia más comentada en todos los medios. Se trata del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, donde el artista puertorriqueño Bad Bunny transformó el Levi’s Stadium en un escenario de celebración cultural y reivindicación política.

«Durante los trece minutos de un concierto sobrecargado y casi exclusivamente en español, Bad Bunny rindió homenaje a la cultura latina y a su isla, Puerto Rico» Le Temps

Le Temps destaca cómo el cantante llevó la esencia de Puerto Rico a la final del fútbol americano, con referencias a su historia, su cultura y los retos sociales que enfrenta, convirtiendo un evento deportivo en un acto de visibilidad para su comunidad.

El artículo subraya que Bad Bunny no solo actuó como músico, sino como embajador de la cultura latinoamericana en Estados Unidos. Con canciones casi en su totalidad en español y una puesta en escena que incluyó percusionistas, bailarines y artistas invitados como Ricky Martin y Lady Gaga, el espectáculo reflejó la diversidad y los problemas de su isla. Le Temps pone de relieve la dimensión política del evento, desde las críticas de Trump hasta la denuncia de políticas de inmigración, mostrando cómo un espectáculo de este tipo puede convertirse en una plataforma de expresión cultural y social. (Fuente: Le TempsEnlace externo en francés, solo con suscripción)

