The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

¿Fue Suiza un país colonialista?

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Suiza no tuvo colonias propias, pero se ha demostrado su vinculación con la economía colonial a través de empresarios, redes comerciales y actividades económicas internacionales.

En algunos casos, estas conexiones incluyeron sistemas de producción en los que también se utilizó mano de obra esclava.

Productos como el café o el chocolate, asociados a la imagen económica del país, están ligados a cadenas globales que se desarrollaron en ese contexto histórico.

Se trata de un debate historiográfico en evolución sobre el papel de Suiza en la economía colonial.

Los preferidos del público

Los más discutidos

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR