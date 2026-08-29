Giro ultraconservador en Colombia ; la crisis de Ceuta está lejos de resolverse; y Panamá y El Salvador declaran el estado de emergencia

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza pone el foco en varios temas de actualidad que seguro les va a parecer interesante.

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7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el 21 de junio. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

En primer lugar hablamos esta semana de Colombia. Tal vez no haya sido una noticia tan difundida como lo son las relacionadas con Ceuta o con Trump, pero resulta interesante como algunos medios, de diferentes sensibilidades políticas, ponen el foco en el rápido giro político de Colombia tras la llegada al poder del presidente de extrema derecha Abelardo de la Espriella. Le Courrier analiza sus primeras semanas de Gobierno y sostiene que, detrás de la promesa de incorporar caras nuevas a la política, están emergiendo figuras vinculadas a la derecha tradicional y al ultraconservadurismo.

El periódico destaca que el nuevo Gobierno ha comenzado a desmantelar buena parte del legado del anterior Ejecutivo de izquierdas. Le Courrier señala como principales cambios el alineamiento de la política exterior con Donald Trump, el abandono de las negociaciones de paz con los grupos armados y la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Pero el diario pone especialmente el foco en los nombramientos realizados en instituciones clave. Advierte de que varios de los nuevos responsables mantienen posiciones ultraconservadoras y una fuerte hostilidad hacia la izquierda. También cuestiona la promesa presidencial de gobernar con personas ajenas al poder tradicional, señalando que la mitad del Ejecutivo procede de la clase política establecida. El periódico destaca además la escasa diversidad étnica del nuevo Gobierno en un país profundamente mestizo.

Le Courrier interpreta estos nombramientos como una señal de que el giro político no se limita a la economía o a la política exterior, sino que alcanza también a la cultura y a las instituciones. El diario presta especial atención a la denominada «batalla cultural», con iniciativas para revisar los contenidos educativos y combatir lo que el Gobierno considera una supuesta «ideologización» de la enseñanza. También cuestiona los nombramientos de personas acusadas de negar o minimizar el conflicto armado y de otras con un historial de ataques contra la izquierda en redes sociales. A ello suma el nombramiento de antiguos colaboradores del presidente en organismos públicos estratégicos, algo que el periódico presenta como una posible recompensa a sus allegados. La cobertura advierte así de una concentración de poder y de un cambio profundo en las instituciones colombianas. En conjunto, Le Courrier interpreta las primeras decisiones del nuevo presidente como la confirmación de un viraje ultraconservador que va mucho más allá de un simple relevo político.

Fuente: Le CourrierEnlace externo en francés, con suscripción

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Una persona migrante que entró en España desde Marruecos bebe agua distribuida por soldados españoles. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Esta semana, la prensa suiza ha vuelto a poner el foco en la crisis migratoria de Ceuta y en sus consecuencias para España y la Unión Europea. Der Bund interpreta el episodio no como una crisis ya superada, sino como un problema que sigue abierto y que revela las dificultades de España para gestionar sus fronteras y su relación con Marruecos.

El periódico destaca que miles de migrantes, muchos de ellos menores, permanecen todavía en Ceuta en condiciones precarias. Der Bund subraya además la presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto desde la ciudad autónoma como desde la oposición conservadora, que reclama el retorno de todos los migrantes a Marruecos. El diario contrapone estas exigencias con los límites que impone el derecho español e internacional respecto a los menores. También advierte de que Madrid está endureciendo y acelerando los procedimientos de asilo y deportación. La declaración de la crisis como una cuestión de seguridad nacional refleja, según el artículo, la gravedad que ha adquirido el problema para el Gobierno. Y el recurso a Bruselas muestra que España necesita apoyo europeo para gestionar sus consecuencias.

Sin embargo, Der Bund sitúa el verdadero origen de la crisis en otro lugar: la relación cada vez más compleja entre España y Marruecos. El periódico recuerda que los esfuerzos de Sánchez por mantener buenas relaciones con Rabat no han impedido que Marruecos siga reivindicando Ceuta y Melilla. La cobertura suiza interpreta así la llegada masiva de migrantes no únicamente como un fenómeno migratorio, sino también como una expresión de una disputa geopolítica más profunda. El hecho de que altos cargos marroquíes hayan vuelto a reclamar ambos territorios refuerza esta lectura. Frente a ello, Madrid responde reafirmando categóricamente la soberanía española sobre las ciudades. Der Bund presenta, por tanto, Ceuta como una crisis en la que migración, presión política y conflicto territorial están estrechamente vinculados.

Fuente: Der BundEnlace externo en alemán

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El cambio climático en combinación con el fenómeno el Niño intensifican considerable fenómenos naturales adversos. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

El medio público en francés RTS, destaca que Panamá y El Salvador han declarado el estado de emergencia ante un episodio que podría alcanzar una intensidad excepcional y que amenaza con agravar la escasez de agua y los problemas alimentarios en la región.

RTS explica que las temperaturas de las aguas del Pacífico ya se sitúan muy por encima de la media y que se prevé un aumento adicional en los próximos meses. El medio advierte de que la combinación de El Niño con el calentamiento provocado por la actividad humana podría convertir 2027 en el año más cálido jamás registrado. En Panamá, la falta de agua ya está teniendo consecuencias económicas concretas: la administración del Canal de Panamá se verá obligada a reducir el número de barcos que atraviesan diariamente esta vía estratégica. El Gobierno ha decretado el estado de emergencia para acelerar su capacidad de respuesta ante una situación que podría empeorar. RTS presenta así el problema no solo como una cuestión medioambiental, sino también como un riesgo para el comercio internacional.

En El Salvador, la preocupación se centra especialmente en la seguridad alimentaria. RTS señala que la sequía podría reducir alrededor de un 20% las primeras cosechas de cereales básicos, mientras las autoridades ya preparan ayudas para las familias campesinas. El medio recuerda además que buena parte del país se encuentra en el denominado corredor seco de América Central, una zona especialmente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos. Honduras también ha elevado la alerta en gran parte de su territorio. La cobertura amplía así el foco desde las medidas adoptadas por los gobiernos hasta las consecuencias sociales que puede tener un episodio climático de esta magnitud. RTS advierte, en definitiva, de que El Niño puede convertirse en un multiplicador de riesgos, agravando simultáneamente la escasez de agua, la inseguridad alimentaria y las temperaturas extremas.

Fuente: RTSEnlace externo en francés

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Artículo revisado por Patricia Islas

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