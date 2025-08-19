The Swiss voice in the world since 1935
Actualidad

Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina

Glencore
La apuesta de Glencore refuerza el papel de Argentina como productor clave de cobre. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
Usted escucha: Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina

El gigante suizo de la minería y el comercio de materias primas, Glencore, tiene previsto invertir más de 12.000 millones de dólares (9.700 millones de francos suizos) en la ampliación de dos centros de producción de cobre en Argentina.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Keystone-SDA

La multinacional también ha solicitado que estos proyectos se beneficien del programa del Gobierno de Milei para fomentar las grandes inversiones, según un comunicado de prensa emitido el lunes.

En concreto, el grupo con sede en Zug tiene la intención de invertir entre 3.500 y 4.500 millones de dólares en sus operaciones de Agua Riga, y entre 8.500 y 10.500 millones de dólares en el desarrollo de sus operaciones de El Pachón.

Una vez completadas, estas inversiones deberían dar lugar a la creación de 2.500 puestos de trabajo directos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

>> Lea también este artículo de nuestra producción sobre cómo Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo

Mostrar más
Los negocios de Glencore en la RDC han provocado protestas a lo largo de la última década. En esta imagen, personas de la RDC y otros países protestan frente a la sede de la multinacional Glencore, en Zug, Suiza, el 23 de julio de 2018.

Mostrar más

Política exterior

Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo

Este contenido fue publicado en Después de que la fiscalía suiza multara a Glencore con 2 millones de francos y el pago de una compensación de 150 millones de dólares por corrupción en la República Democrática del Congo (RDC), un legislador suizo se ha hace eco de las demandas de ONG congoleñas.

leer más Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Actualidad

Aranceles

Mostrar más

Comercio global

Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza

Este contenido fue publicado en Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advierte economiesuisse.

leer más Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Locarno

Mostrar más

Cultura

La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno

Este contenido fue publicado en La película japonesa Tabi to Hibi, del director Sho Miyake, ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón de la competición internacional, en la última jornada del Festival de Locarno.

leer más La película japonesa Tabi to Hibi gana el Leopardo de Oro en Locarno
Sudán

Mostrar más

Política exterior

Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz

Este contenido fue publicado en El jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, y el enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se reunieron en Suiza para discutir un plan de paz estadounidense destinado a poner fin a la guerra civil en Sudán.

leer más Enviado estadounidense se reúne con el jefe del ejército sudanés en Suiza para discutir la propuesta de paz
Oscar

Mostrar más

Cultura

La película suiza Heldin, nominada a los Óscar

Este contenido fue publicado en Heldin, una película sobre el agotador día a día del personal de enfermería, es la candidata de Suiza al premio a la Mejor Película Internacional en los Óscar del próximo año.

leer más La película suiza Heldin, nominada a los Óscar
Gaza

Mostrar más

Derechos humanos

Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza

Este contenido fue publicado en Ciudadanos suizos también participan en la flotilla mundial que pretende romper el bloqueo marítimo de Gaza. La Asociación Waves of Freedom (WOFA) tiene previsto zarpar con cinco barcos cargados con leche en polvo para bebés y filtros de agua.

leer más Suizos a bordo de la flotilla que desafía el bloqueo de Gaza
energía

Mostrar más

Soluciones para el clima

El futuro de los parques eólicos, en manos de la ciudadanía suiza

Este contenido fue publicado en La Asociación para la Protección de la Naturaleza y la Democracia ha presentado dos iniciativas populares que buscan frenar la expansión de los parques eólicos.

leer más El futuro de los parques eólicos, en manos de la ciudadanía suiza

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR