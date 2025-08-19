Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina

La apuesta de Glencore refuerza el papel de Argentina como productor clave de cobre. Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El gigante suizo de la minería y el comercio de materias primas, Glencore, tiene previsto invertir más de 12.000 millones de dólares (9.700 millones de francos suizos) en la ampliación de dos centros de producción de cobre en Argentina.

1 minuto

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Glencore invests heavily in copper in Argentina leer más Glencore invests heavily in copper in Argentina

Français fr Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine original leer más Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine

La multinacional también ha solicitado que estos proyectos se beneficien del programa del Gobierno de Milei para fomentar las grandes inversiones, según un comunicado de prensa emitido el lunes.

En concreto, el grupo con sede en Zug tiene la intención de invertir entre 3.500 y 4.500 millones de dólares en sus operaciones de Agua Riga, y entre 8.500 y 10.500 millones de dólares en el desarrollo de sus operaciones de El Pachón.

Una vez completadas, estas inversiones deberían dar lugar a la creación de 2.500 puestos de trabajo directos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

>> Lea también este artículo de nuestra producción sobre cómo Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo Este contenido fue publicado en Después de que la fiscalía suiza multara a Glencore con 2 millones de francos y el pago de una compensación de 150 millones de dólares por corrupción en la República Democrática del Congo (RDC), un legislador suizo se ha hace eco de las demandas de ONG congoleñas. leer más Glencore enfrenta sanciones en Suiza por corrupción en la República Democrática del Congo