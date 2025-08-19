Glencore anuncia inversiones millonarias en cobre en Argentina
El gigante suizo de la minería y el comercio de materias primas, Glencore, tiene previsto invertir más de 12.000 millones de dólares (9.700 millones de francos suizos) en la ampliación de dos centros de producción de cobre en Argentina.
La multinacional también ha solicitado que estos proyectos se beneficien del programa del Gobierno de Milei para fomentar las grandes inversiones, según un comunicado de prensa emitido el lunes.
En concreto, el grupo con sede en Zug tiene la intención de invertir entre 3.500 y 4.500 millones de dólares en sus operaciones de Agua Riga, y entre 8.500 y 10.500 millones de dólares en el desarrollo de sus operaciones de El Pachón.
Una vez completadas, estas inversiones deberían dar lugar a la creación de 2.500 puestos de trabajo directos.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff
