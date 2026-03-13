Identificadas todas las víctimas del incendio de un autobús en Suiza
Todas las víctimas del incendio de un autobús suizo (conocido como PostAuto) han sido identificadas, incluidas las seis personas fallecidas y las cinco heridas. Así lo ha anunciado la policía cantonal de Friburgo. El presunto autor también se encuentra entre los fallecidos.
Según el fiscal general, se trataba de un hombre de 65 años, socialmente marginado y mentalmente inestable, de nacionalidad suiza y residente en el cantón de Berna, que, según el estado de la investigación, se prendió fuego deliberadamente.
El conductor del autobús también murió en el incendio, según informó la policía cantonal de Friburgo el miércoles por la noche. Se trataba de un hombre de 63 años de origen portugués. Las otras víctimas mortales fueron dos mujeres de 25 y 39 años y dos hombres de 16 y 29 años, todos ellos de nacionalidad suiza y residentes de la región.
También se ha identificado a los heridos. Se trata de dos hombres de 34 y 61 años y dos mujeres de 27 y 56 años, todos ellos ciudadanos suizos, y un ciudadano de nacionalidad kosovar de 32 años. Dos personas, la mujer de 56 años y el hombre de 34, seguían ingresadas en el hospital el miércoles por la noche. Todas las víctimas viven en la región.
El presidente rinde homenaje
El presidente suizo, Guy Parmelin, visitó el lugar del incendio en Kerzers, Friburgo, el miércoles por la noche. Acompañado por su esposa Caroline, una delegación del Gobierno de Friburgo y decenas de miembros del personal de emergencia, depositó flores y recordó en silencio a las víctimas.
«Una vez más, tenemos que vivir un momento tan triste», declaró Parmelin, visiblemente emocionado, a los medios de comunicación al margen del homenaje. Tras la tragedia del incendio en Crans-Montana a principios de este año, Parmelin ha tenido que responder a una escena trágica por segunda vez desde que comenzó su mandato presidencial el 1 de enero.
Texto adaptado con ayuda de IA / Carla Wolff.
Utilizamos herramientas de traducción automática, como DeepL y Google Translate, para algunos contenidos. Cada artículo traducido es revisado cuidadosamente por los editores para garantizar su exactitud. El uso de estas herramientas nos permite dedicar más tiempo a elaborar artículos adaptados en profundidad. Si desea saber más sobre cómo trabajamos con IA, pinche aquí.
