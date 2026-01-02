Incendio en Crans-Montana: el número de muertos podría aumentar

Alrededor de 40 personas han muerto y 115 han resultado gravemente heridas tras un incendio que arrasó el 1 de enero el bar "Le Constellation" de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, en el sur de Suiza, según informa la policía. Keystone-SDA

La dolorosa tarea de identificar a las víctimas del incendio de un bar en Nochevieja en Crans-Montana, en el sur de Suiza, continúa y llevará tiempo, afirma Mathias Reynard, presidente del Gobierno cantonal del Valais. El balance de víctimas no ha variado - 40 muertos y 115 heridos graves - pero podría aumentar, según un funcionario suizo.

«Nuestros equipos siguen en primera línea», dijo Reynard a la radio pública suiza RTS el viernes por la mañana. Pero el trabajo de identificación de las víctimas «todavía llevará algún tiempo», declaró. Esta tarea es muy delicada.

Muchas de las 115 personas que han sido hospitalizadas todavía no han sido identificadas.

«Probablemente necesitaremos otro día para poder hacerlo», dijo a la emisora de radio francesa RTL Stéphane Ganzer, parte del Gobierno del Valais y encargado de la cartera de la seguridad.

Los dos ministros no dieron nuevas cifras de víctimas el viernes temprano. Pero Ganzer advirtió que el «terrible» balance podría empeorar. «Entre 80 y 100 personas heridas» siguen en situación de «emergencia total», añadió.

«El balance está aumentando porque sabemos que cuando las personas resultan heridas y tienen alrededor del 15% de la superficie de su cuerpo con quemaduras de tercer grado, existe un riesgo de muerte en las horas y días siguientes, ya que la septicemia [infección grave del torrente sanguíneo] puede extenderse por todo el cuerpo», dijo.

Hospitales bajo presión

Reynard dijo que la situación en los hospitales suizos era «extremadamente tensa». También se están llevando a cabo debates sobre la transferencia de habilidades médicas. Médicos franceses especializados en quemaduras graves podrían viajar al cantón de Valais para prestar apoyo.

El ministro rindió homenaje a «los ciudadanos y jóvenes que salvaron vidas en los primeros minutos» cuando se declaró el incendio en el bar «Le Constellation» en la estación de montaña suiza. Reynard se negó a dar más detalles sobre las causas de la tragedia. Dijo que los indicios iniciales – un incendio general que provocó una conflagración [un gran incendio que causa muchos daños] – seguían siendo válidos.

