Indignación en Minneapolis, aplicaciones para boicotear productos estadounidenses y cuervos anti-MAGA

Esta semana, los titulares en Suiza estuvieron dominados por la muerte en Minneapolis, el sábado, de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los periódicos suizos estaban horrorizados: «simplemente no se detiene. Sigue empeorando», escribió el Tages-Anzeiger de Zúrich.

La gente levanta los puños en señal de solidaridad en un memorial improvisado en honor a Alex Pretti en el sur de Minneapolis el domingo. Keystone

El segundo tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense este mes en Minneapolis por agentes federales ha provocado una crisis política nacional, poniendo al presidente de EE. UU., Donald Trump, bajo “presión sin precedentes”, según el Tribune de Genève.

«Los demócratas amenazan con bloquear el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Los políticos republicanos y la NRA [Asociación Nacional del Rifle] se están distanciando de la Casa Blanca», escribió el periódico el lunes.

El sábado, Alex Pretti fue abatido por agentes federales del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), dos semanas y media después de que un agente del ICE disparara fatalmente a Renée Good.

«Los agentes del ICE están fuera de control» fue el titular de un editorial en el Tages-Anzeiger el sábado. «Se ha hecho evidente que estas unidades de estilo paramilitar están cruzando los límites del estado de derecho y que las autoridades políticas los protegen».

«Simplemente no se detiene. Sigue empeorando», escribió el periódico, añadiendo que un “rayo de esperanza” eran los ciudadanos de Minneapolis, «que el sábado salieron a las calles por miles a pesar del frío extremo, que defienden a sus vecinos a pesar de los riesgos, que documentan lo que está ocurriendo para que el mundo pueda enterarse. Pero eso por sí solo no será suficiente».

Según el Tages-Anzeiger, el ICE solo puede ser detenido si la sociedad y la política en su conjunto ejercen presión. «Los miembros del Congreso deberían pensar en Liam y en Renée Good al decidir sobre el financiamiento del ICE», dijo el periódico. Liam Ramos es un niño en edad preescolar detenido por el ICE la semana pasada como parte de la represión migratoria de Trump. Imágenes de él, con aspecto confundido mientras era llevado por el ICE, aparecieron en medios de todo el mundo, incluyendo Suiza.

El Tages-Anzeiger concluyó: «La base MAGA debería preguntarse si esto es realmente lo que entiende por una ‘Gran América’: un país donde fuerzas paramilitares disparan a los manifestantes y arrastran a niños de cinco años con mochilas de Spider-Man».

De compras en un supermercado suizo. ¿Sabes quién es el propietario de las marcas que compras? Keystone / Gaetan Bally

Muchos daneses están furiosos con Estados Unidos y están canalizando su ira cuando van de compras. Nuevas aplicaciones les permiten boicotear productos estadounidenses, informaron varios medios suizos esta semana.

«Las opiniones de Donald Trump sobre Groenlandia «tenemos que tenerlo» están teniendo un impacto en los supermercados daneses. No es de extrañar, «algunos residentes daneses ya no quieren comprar productos estadounidenses», informó RTS el lunes.

Pero, ¿cómo saber si esta barra de chocolate o ese yogur han cruzado el Atlántico? La respuesta está a solo un escaneo rápido con el teléfono inteligente. «No, estos cacahuetes no son estadounidenses», dice la aplicación UdenUSA (sin EE. UU.), desarrollada hace unos meses por el joven de 21 años Jonas Pipper junto con un amigo. En apenas unos días, se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas en Dinamarca.

«Sin embargo, no está claro qué efecto podría tener un boicot así», señaló el Tages-Anzeiger en Zúrich. «Al fin y al cabo, la economía danesa es comparativamente pequeña y solo unos pocos productos alimenticios provienen directamente de EE. UU.» (La cifra es apenas del 1 %, según RTS).

«Estoy esperando que aparezca una aplicación equivalente para Suiza», escribió un lector en el Tages-Anzeiger. «Puede que sea cierto que los boicots de productos estadounidenses por parte de países pequeños no tengan una influencia significativa y visible sobre la producción en EE. UU., pero si varias economías pequeñas se unen a estas «protestas populares», en algún momento también será perceptible para el «gran» EE. UU.»

El mismo movimiento tiene un impacto mucho mayor en Canadá, dijo RTS. Allí, más de 20 aplicaciones de boicot han surgido desde que Trump habló públicamente sobre una posible anexión de Canadá e impuso altos aranceles.

«Ya sea en Canadá o en Dinamarca, el hecho de que la mayoría de la gente descargue las aplicaciones en un teléfono estadounidense y a través de una plataforma estadounidense para luego boicotear productos de EE. UU. es una pequeña ironía», señaló RTS.»

Un asistente a la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) celebrada la semana pasada en la localidad suiza de Davos. Keystone / Pierre Teyssot / MAXPPP

Tras la noticia de la semana pasada de que Veronika, la vaca, usa una escoba para rascarse distintas partes del cuerpo, el Tribune de Genève informa ahora que un hombre ha entrenado a algunos cuervos para atacar gorras rojas, «como las que usan los seguidores del movimiento MAGA».

«Se cree que los cuervos están entre los animales más inteligentes del planeta, así que no hay nada excepcional en que puedan ser entrenados», escribió el Tribune de Genève. «Lo que sí es más inusual, sin embargo, es que un estadounidense haya tenido la idea de entrenar a un ave para atacar gorras rojas».

«El periódico señaló que este tipo de sombreros y su color son frecuentemente usados por los seguidores del presidente de EE. UU., Donald Trump, y del movimiento Make America Great Again (MAGA).»

«Algunas personas quieren hacerse amigas de los cuervos, o lograr que les traigan baratijas. Yo tengo… otros objetivos», escribió biz_dav, como se conoce al hombre en redes sociales, en threads.com. Sus comentarios fueron recogidos por el sitio web de ciencia y tecnología Futurism.

«Explicó que le tomó unos cuatro meses lograr que los cuervos acudieran regularmente al lugar de alimentación y luego tres meses para llegar a «la fase de quitar el sombrero». Esto se hacía escondiendo cacahuetes, restos de pollo, gusanos de harina y pienso para perros debajo de una gorra de béisbol roja, «animando así al animal a levantarla para alimentarse», explicó el Tribune de Genève.»

«Creo que los animales son increíbles», dijo biz_dav. «Me encanta la psicología del adiestramiento, y tenía ganas de hacer algún tipo de resistencia que pudiera incorporar un elemento de absurdo. Así que me puse un objetivo, diseñé mi plan, y aquí están los resultados.»

La próxima edición de «Perspectivas suizas sobre noticias de EE. UU.» se publicará el jueves 5 de febrero.

Si tiene algún comentario o sugerencia, envíe un correo a english@swissinfo.ch

Traducido con ayuda de IA por José Kress.

