Jóvenes ahorradores, pérdida de poder del sector agrícola y el regreso del sarampión

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado sobre tres de las principales noticias de Estados Unidos y cómo han reaccionado ante ellas, en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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¿Cuándo empezó a apartar dinero para su jubilación (si es que lo hace)? Dependiendo de a qué generación pertenezca —los «baby boomers», la generación X, la Y o la Z—, cuanto más joven sea, antes probablemente empezó a ahorrar. Esta semana, la radiotelevisión pública suiza SRF investiga por qué ha surgido en Estados Unidos un «auténtico movimiento» de ahorradores de entre 14 y 29 años.

Arando un campo en Texas. 2022 Houston Chronicle

Estados Unidos está perdiendo su condición de primera potencia agrícola mundial, en parte debido a los aranceles, escribe Le Temps.

«Esta es una fecha que podría pasar a la historia», declaró el periódico ginebrino el miércoles. «Estados Unidos, el principal exportador mundial de productos agrícolas desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, está en proceso de ceder su primer puesto a Brasil».

De hecho, la operación está prácticamente consumada, concluyó Le Temps. El año pasado, Estados Unidos exportó productos agrícolas por valor de 171.000 millones de dólares (140.000 millones de francos suizos), mientras que Brasil exportó por valor de 169.000 millones, según las cifras aduaneras de ambos países. «Nunca la diferencia había sido tan estrecha», señaló el periódico, que añadió que los economistas estiman que, en realidad, Brasil ya ha superado a Estados Unidos, que incluye una gama más amplia de productos básicos dentro de su categoría de exportaciones agrícolas.

«El ascenso de Brasil se ha visto impulsado por dos factores: las guerras comerciales y, después, los aranceles», explicó al periódico Le Temps el experto en materias primas Jean-François Lambert. Cita el ejemplo de la soja: China llevaba mucho tiempo importando esta oleaginosa rica en proteínas a gran escala, especialmente procedente de Estados Unidos. Sin embargo, las guerras comerciales —que se intensificaron durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, entre 2017 y 2021—, seguidas de los aranceles durante su segundo mandato, llevaron a Pekín a buscar otros proveedores.

En 2023, Brasil exportó 100 millones de toneladas de soja y Estados Unidos 50 millones, mientras que diez años antes ambos países se encontraban al mismo nivel (casi 60 millones cada uno), según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

«Donald Trump ha complicado enormemente la vida de los agricultores estadounidenses, que, sin embargo, votaron por él en gran número, y Brasil está recogiendo los beneficios», afirma Lambert, quien considera que este es un ejemplo de cómo la agricultura puede depender más de la geopolítica que de cuestiones agronómicas o del cambio climático.

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De media, la Generación Z empieza a ahorrar a los 19 años. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Ahorrar dinero es la última moda entre los jóvenes estadounidenses, según la radiotelevisión pública suiza SRF, que señala que ha surgido en Estados Unidos un «auténtico movimiento» de ahorradores de entre 14 y 29 años. SRF analiza qué hay detrás de esta tendencia.

Ninguna otra generación ha empezado a ahorrar tan pronto como la generación Z, explicó el corresponsal de bolsa de SRF el domingo.

Citando un informe de la agencia de noticias Bloomberg, SRF señala que, de media, la generación Z empieza a ahorrar a los 19 años. «Hay muchas razones para ello: los tipos de interés elevados, los altos precios de la vivienda y un mercado laboral complicado. Para quienes acaban de iniciar su carrera profesional en particular, no resulta tan fácil hacerse un hueco debido a la competencia de la inteligencia artificial. Por eso, para poder mirar al futuro con mayor confianza, ahora existe esta tendencia hacia el ahorro».

En cuanto a la forma en que los jóvenes invierten sus ahorros, SRF señala que existen dos tendencias, cada una con distintos niveles de riesgo. «Por un lado, las personas invierten su dinero en fondos de renta fija tradicionales, que además ofrecen ventajas fiscales. Otros apuestan por mercados de predicción, o los jóvenes invierten en criptomonedas; es decir, están jugando y esperando obtener grandes rendimientos».

¿En qué se diferencia la generación Z de las demás generaciones? SRF señala el movimiento «Financial Independence, Retire Early» (FIRE) de la generación Z, cuyo objetivo es ahorrar la mayor cantidad de dinero posible lo más rápido posible para no tener que trabajar durante mucho más tiempo. «Este movimiento persigue objetivos muy diferentes de los atribuidos a la generación anterior, la generación Y», afirmó SRF, en referencia al grupo conocido también como «millennials», nacidos entre 1981 y 1996. «Esta última defendía —o sigue defendiendo— el equilibrio entre la vida laboral y personal. Según las encuestas, la generación Y solo empezó a reservar dinero a los 32 años. En cuanto a la generación aún más antigua, los «baby boomers» [nacidos entre 1946 y 1964], no comenzaron a ahorrar hasta los 35 años».

SRF concluyó que «dado el actual alto nivel de incertidumbre, existen buenas razones —desde la perspectiva de la generación Z— para apartar la mayor cantidad de dinero posible, lo más rápidamente posible».

Vacunarse contra enfermedades como la poliomielitis y el sarampión. Keystone

Estados Unidos está sufriendo el peor brote de sarampión desde 1991, informó Le Temps el viernes. Esta enfermedad altamente contagiosa —considerada erradicada en 2000— lleva más de un año resurgiendo con fuerza en un contexto de creciente escepticismo hacia las vacunas.

En solo siete meses se registraron 2.318 casos confirmados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más que en 2025, un año que ya había batido récords con 2.289 casos y tres fallecimientos, entre ellos los de dos niños pequeños.

Se trata de «una crisis evitable que afecta de manera desproporcionada a los niños», afirmó Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), en un comunicado. «No deberíamos aceptar esto como nuestra nueva normalidad».

El sarampión provoca fiebre, síntomas respiratorios y erupciones cutáneas y, en algunos casos, complicaciones más graves, como neumonía e inflamación del cerebro, que pueden causar secuelas graves a largo plazo o incluso la muerte, explicó Le Temps.

«En 2000, esta enfermedad altamente contagiosa se consideraba erradicada de Estados Unidos gracias a la vacunación», escribió el periódico ginebrino. «Sin embargo, ha regresado con fuerza en los últimos años, en un contexto de descenso de las tasas de vacunación y de creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias. El secretario de Salud de Trump, el escéptico de las vacunas Robert Kennedy Jr., está acusado de desempeñar un papel importante en esta crisis al alimentar los temores sobre la vacuna».

Estados Unidos no había registrado cifras tan elevadas de casos de sarampión desde 1991, cuando se contabilizaron 9.643 casos, señaló Le Temps. Antes de que se desarrollara una vacuna a principios de la década de 1960, el sarampión causaba la muerte de cientos de niños cada año en Estados Unidos y sigue provocando decenas de miles de fallecimientos en todo el mundo.

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Traducido del inglés por José Kress

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