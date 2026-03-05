La ‘apuesta arriesgada’ de Trump en Irán, cheques de $2000 para todos (o para nadie), y un ‘choque de egos’ en la IA’

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles analizo cómo los medios de comunicación suizos han informado y reaccionado ante tres grandes noticias en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

Esta semana, los medios de comunicación —tradicionales y nuevos— estuvieron llenos de imágenes de explosiones en Oriente Medio después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán, desencadenando una feroz represalia contra los países vecinos de Irán. «Trump no tenía otra opción», argumentó un periódico suizo, mientras que otro temía las consecuencias negativas de la «apuesta arriesgada» del presidente estadounidense.

Un hombre iraní sentado junto a los restos dañados de su edificio residencial en el centro de Teherán, el 4 de marzo. Keystone

«El sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumergiendo a la región en un renovado conflicto militar. Los periódicos suizos coinciden en general en que era necesario hacer algo respecto a las autoridades iraníes, pero les preocupa que los acontecimientos puedan descontrolarse rápidamente, con consecuencias escalofriantes.

«La ayuda está en camino», le dijo el presidente estadounidense Donald Trump a los manifestantes iraníes el 13 de enero. Un mes y medio después, lanzó la Operación Furia Épica, que el gobierno estadounidense afirmó que tenía como objetivo el aparato de seguridad del régimen iraní.

«Este largo período de tiempo sugiere que Trump dudó y al mismo tiempo se convirtió en esclavo de su propia comunicación», escribió el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) el lunes. «Una frase que pretendía ser una amenaza contra Teherán fue acumulando cada vez más presión sobre el propio presidente estadounidense. […] En esta situación, solo había dos opciones para él: Irán renuncia a su programa nuclear o él mismo inicia una guerra», afirmó el NZZ.

«A primera vista, la campaña de bombardeos de Donald Trump contra Irán es una victoria política», declaró el Tribune de Genève el domingo. «El Líder Supremo [Ayatolá Ali Jamenei] ha muerto, y aunque se ponga rápidamente en marcha un gobierno interino para desalentar a la oposición, el régimen tambalea.»

El Tribune de Genève señaló que la caída de Teherán era crucial para Trump, quien había optado por atacar Irán sin consultar al Congreso. «Por el momento, los estadounidenses le apoyan. Aunque algunas voces, incluso dentro de su propio bando, son críticas con la intervención, están cerrando filas detrás del líder de guerra, con la gorra de EE. UU. bien puesta», indicó el periódico.

«Pero esta puesta en escena no oculta la arriesgada apuesta en la que se ha embarcado Washington. Si la Operación Furia Épica fracasa o se estanca, los republicanos podrían perder el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre. Una blitzkrieg —guerra relámpago— sería su mejor resultado. Por otro lado, si el comercio mundial de petróleo se ve afectado, continuar la guerra sería desastroso.»

Tres días después, Le Temps de Ginebra señaló que «tras la muerte de Ali Jamenei, cierta confusión se ha extendido también a Washington». Informó de que la minoría demócrata denunciaba una decisión que violaba la Constitución «sin un plan de salida» y quería votar una resolución de guerra lo antes posible. «Aunque Donald Trump ha definido los objetivos de la operación —acabar con la marina, los misiles y el programa nuclear de Irán, al tiempo que se impide que el país suministre armas fuera de sus fronteras—, las ambiciones de la Casa Blanca respecto al régimen en el poder siguen sin estar claras, al igual que el calendario», escribió Le Temps.

El NZZ señaló que EE. UU. e Israel estaban siendo criticados por su violación del derecho internacional, ya que no existía una razón inmediata para una guerra defensiva. «Eso es cierto, pero igualmente cierto es que el derecho internacional no ofrece una forma de domesticar a un movimiento de fanáticos religiosos que amenaza con destruir Israel y está desarrollando en secreto un programa de armas nucleares. La idea de quedarse de brazos cruzados hasta que exista un peligro último e inmediato —nuclear— es poco realista. Porque para entonces ya será demasiado tarde.»

«Día de la Liberación»: el presidente estadounidense Donald Trump durante un anuncio sobre aranceles en la Casa Blanca el 2 de abril de 2025. Keystone

¿Dónde están, exigía el Tages-Anzeiger de Zúrich, los cheques de 2.000 dólares que el presidente estadounidense Donald Trump prometió a cada hogar estadounidense en el llamado Día de la Liberación?

«Poco a poco va quedando claro que los estadounidenses nunca recibirán este dividendo arancelario», concluyó el periódico.

El 2 de abril de 2025, Trump introdujo aranceles base del 10% de gran alcance sobre casi todas las importaciones (más un abrumador 39% sobre la mayoría de los productos suizos). Esto, dijo, no solo era un día de liberación, sino también el «comienzo de una era de prosperidad» gracias a «billones de dólares menos en impuestos». Los 165 millones de contribuyentes azotados por la inflación del país se alegraron ante la promesa de un cheque de 2.000 dólares (1.560 francos suizos).

«Sí, realmente es así en EE. UU.», dijo el Tages-Anzeiger. «En algún momento encuentras un sobre con el sello del gobierno en tu buzón, como ocurrió con los cheques de 1.400 dólares por el Covid de la administración Biden. Trump mencionó por primera vez la promesa de los 2.000 dólares en noviembre, y alrededor de Año Nuevo las preguntas de los contribuyentes se fueron volviendo más malhumoradas: ¿dónde está la pasta?»

Ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. del 20 de febrero de anular los aranceles de Trump (tal y como se informó en la revista de prensa de la semana pasada), la administración Trump se enfrenta a miles de demandas de empresas que exigen una compensación.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo recientemente que «tiene la sensación» de que los estadounidenses no recibirán ningún cheque de dividendo arancelario.

Los chatbots Claude, ChatGPT, Llama, Gemini, Perplexity, Copilot y Meta AI en un smartphone en Zúrich. Keystone / Christian Beutler

El «choque de egos» entre los dos gigantes de la inteligencia artificial OpenAI y Anthropic en torno a la guerra tendrá consecuencias para todos nosotros, afirma Le Temps de Ginebra.

«Es una de las preguntas fundamentales más importantes de nuestro tiempo», dijo el viernes la radio pública suiza SRF. «¿Cómo y en qué medida puede utilizarse la IA en la guerra, en los conflictos, en las armas? ¿Cuáles son los límites de la vigilancia de la población? Recientemente ha estallado en el Departamento de Defensa de EE. UU. un conflicto abierto sobre esta cuestión.»

El fin de semana, justo cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, se produjo una «espectacular ruptura» en el mundo de la IA, escribió Le Temps. Cuando Anthropic se negó a relajar sus restricciones de seguridad para el Pentágono, la empresa fue inmediatamente vetada y catalogada como un «riesgo para la cadena de suministro». Su rival OpenAI aprovechó la oportunidad para hacerse con el contrato, y ahora sus modelos serán desplegados en las redes clasificadas del Pentágono.

La negativa de Anthropic a trabajar con el ejército estadounidense «podría poner rápidamente patas arriba el sector de la IA», dijo Le Temps el miércoles. «Mientras Anthropic apuesta fuertemente por la ética, su competidor OpenAI se centra en una estrategia puramente comercial.»

«Dos bandos se enfrentan, y no es David contra Goliat. Anthropic, valorada en 380.000 millones de dólares (300.000 millones de francos suizos), no tiene nada que envidiar a los 730.000 millones de OpenAI», afirmó Le Temps. Anthropic podría incluso beneficiarse de este reciente conflicto, calculó el periódico. Señaló que las desinstalaciones de la aplicación ChatGPT de OpenAI en EE. UU. se dispararon un 295% el sábado. «Mientras tanto, las descargas estadounidenses de Claude, el chatbot de Anthropic, aumentaron un 37% el viernes y un 51% el sábado.»

SRF advirtió de que, dependiendo de cómo se resuelva la disputa, podría incluso significar el fin de Anthropic. «El gobierno estadounidense ciertamente no tiene interés en ello, ya que se ve a sí mismo en constante competencia con China en el desarrollo de la inteligencia artificial», concluyó SRF.

La próxima edición de «Perspectivas suizas de las noticias estadounidenses» se publicará el jueves 12 de marzo. ¡Hasta entonces!

