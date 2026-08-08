Ceuta acelera el giro migratorio de la UE; asesinan a influencer en Sinaloa; Argentina crece sin crear empleo

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa semanal. Esta semana la prensa suiza ha analizado varios temas que seguro les van a interesar.

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7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Siempre resulta difícil hacerse una idea de qué ha llevado a decenas de miles de marroquíes a acudir a Ceuta en masa, a veces a costa de su propia vida. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La crisis migratoria en Ceuta y el debate que ha abierto en la Unión Europea sobre la gestión de las fronteras exteriores han sido de las noticias más comentadas y analizadas por la prensa suiza. Tras las primeras reacciones, ha sido la reunión de ministros del Interior de los países miembros de la UE, sobre la que se ha colocado el foco. Medios como Le Temps, Der Bund o Watson.ch coinciden en interpretar esta reunión extraordinaria como un intento de rebajar la tensión política tras varios días de reproches entre los Estados miembros y de reafirmar el respaldo europeo a España, aunque cada uno pone el acento en aspectos distintos de la respuesta europea.

Le Temps sostiene que, pese a las acusaciones iniciales dirigidas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la reunión terminó con un mensaje de unidad y con el reconocimiento de que la respuesta española evitó que los más de 70.000 migrantes que llegaron a Ceuta continuaran hacia otros países europeos. Der Bund añade que la Comisión Europea presentó la crisis como una prueba de resistencia superada por la UE y destaca el cambio de tono de los socios europeos, después de que 22 jefes de Estado y de Gobierno responsabilizaran inicialmente a España de la situación. El diario también pone el foco en las dudas jurídicas que suscitan las devoluciones inmediatas desde Ceuta y en la intención de Bruselas de crear sistemas de alerta temprana y reforzar la vigilancia de las redes sociales para combatir la desinformación.

Por su parte, Watson.ch centra su cobertura en la posición del consejero federal suizo Beat Jans, quien defiende que la reacción de España evitó una tragedia aún mayor y sostiene que muchos de los migrantes actuaron movidos por informaciones falsas difundidas en redes sociales, más que por motivos de persecución. El medio destaca que Suiza rechazó endurecer sus controles fronterizos porque no detectó un aumento del riesgo migratorio hacia su territorio y presenta la cooperación con Marruecos como un elemento esencial para gestionar este tipo de crisis. En conjunto, los tres medios interpretan que Ceuta refuerza la tendencia europea hacia una política migratoria más centrada en el control de las fronteras, la colaboración con terceros países y la prevención de futuras crisis, al tiempo que advierten de que el impacto político de unas imágenes de llegadas masivas continúa pesando más que las estadísticas, pese a que la inmigración irregular hacia la UE lleva dos años descendiendo.

Fuente: Le TempsEnlace externo (en francés, con suscripción), Der BundEnlace externo (en alemán, con suscripción), watson.chEnlace externo (en alemán)

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Unas velas permanecen junto al lugar donde César Gastélum, influencer de redes sociales, fue asesinado la noche anterior en Culiacán (México), el miércoles 5 de agosto de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Desde México nos llega otra de las noticias que ha llamado la atención de la prensa suiza esta semana. Se trata del asesinato del influencer mexicano César Gastélum en el estado de Sinaloa, un nuevo episodio que refleja la creciente exposición de los creadores de contenido a la violencia vinculada al crimen organizado. Der Bund aborda el caso como parte de un fenómeno más amplio que ilustra el deterioro de la seguridad en una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico.

El periódico explica que Gastélum, con más de 600.000 seguidores en TikTok, fue asesinado a plena luz del día mientras se encontraba en una calle de Culiacán junto a otras dos personas. Der Bund destaca que los atacantes dispararon exclusivamente contra él y subraya que las autoridades investigan si algunos de sus contenidos en redes sociales, que supuestamente hacían referencia a una facción criminal, pudieron estar relacionados con el crimen. El diario advierte de que este aspecto refleja hasta qué punto las redes sociales se han convertido en un espacio vigilado por las organizaciones delictivas.

El rotativo sitúa además el asesinato en el contexto de la guerra interna que enfrenta a distintas facciones del cártel de Sinaloa y recuerda que, desde 2024, al menos nueve influencers han sido asesinados en ese estado. Der Bund interpreta estos casos como una muestra de la creciente penetración del crimen organizado en la vida pública y digital, recordando también otros episodios recientes, como el asesinato de la influencer Valeria Márquez durante una retransmisión en directo. El periódico pone el foco en la vulnerabilidad de quienes alcanzan notoriedad en internet y advierte de que la violencia del narcotráfico ya no distingue entre periodistas, artistas o creadores de contenido.

Fuente: Der BundEnlace externo (en alemán)

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Protestas en Argentina. Keystone

Por último, me gustaría destacar una noticia publicada en SRF que analiza la paradoja económica de Argentina: un país que vuelve a crecer en términos macroeconómicos, pero donde una parte importante de la población sigue enfrentándose a un mercado laboral deteriorado. El artículo pone el foco en la distancia entre la recuperación económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei y las dificultades cotidianas de muchos trabajadores que recurren a empleos precarios para sobrevivir.

El medio público en alemán presenta el caso de Claudio Núñez, un antiguo trabajador de un restaurante de sushi que, tras perder su empleo, comenzó a conducir para Uber con el objetivo de pagar el alquiler y mantener a su hijo. SRF explica que muchos sectores tradicionales continúan destruyendo puestos de trabajo pese a la mejora de algunos indicadores económicos. El artículo advierte de que el crecimiento argentino está concentrado en actividades como la agricultura, la minería y las finanzas, sectores con una alta productividad pero con una capacidad limitada para generar empleo. Para el diario, esta situación revela una recuperación desigual en la que las cifras positivas no reflejan la realidad de muchos hogares.

SRF destaca que, desde la llegada de Milei al poder, se han perdido más de 200.000 empleos privados registrados y que la economía de plataformas se ha convertido en una salida para miles de personas. El medio señala que empresas como Uber, Cabify o Rappi han aumentado el número de conductores y repartidores, aunque advierte de que esta expansión también implica una mayor competencia y menores ingresos por trabajador. El periódico interpreta este fenómeno como un síntoma de la transformación del mercado laboral argentino: más personas aparecen oficialmente como empleadas, pero dependen de trabajos inestables y sin garantías. Según SRF, para trabajadores como Núñez, estas plataformas no representan una oportunidad de futuro, sino una solución temporal a la espera de recuperar un empleo más estable.

Fuente: SRFEnlace externo (en alemán)

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Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 15 de agosto. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Artículo revisado por Carla Wolff.

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