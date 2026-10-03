La crisis de la vivienda pone a prueba al establishment; Trump amplía en América Latina su alianza; y Londres protesta ante el ultimátum de Milei

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza pone el foco en varios temas de actualidad.

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Manifestación y acampada en la Puerta del Sol en Madrid. La ciudadanía exige medidas contra la crisis de vivienda. Keystone

La crisis de la vivienda afecta a todas las grandes ciudades europeas con mayor o menor fuerza. No es casualidad que los ojos de todo el continente estén puestos sobre lo que acontece en Madrid a partir del caso de Maricarmen. Su desahucio desencadenó grandes protestas en todo el país. SRF destaca que el caso ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a reaccionar ante un problema que lleva años sin resolverse y que afecta cada vez a más personas.

SRF señala que la imagen de Maricarmen siendo desalojada en una camilla sobre ruedas la convirtió en símbolo de las protestas. La pensionista podrá regresar a su vivienda, pero la ministra de Vivienda advierte de que no puede tratarse de un caso aislado. El Gobierno propone proteger a personas vulnerables frente a los desahucios y limitar determinadas compras de fondos inmobiliarios. El medio recuerda que Sánchez lleva ocho años en el poder, pero que sus medidas han chocado con las competencias de las comunidades autónomas donde gobiernan otras fuerzas políticas. Por ejemplo en Madrid gobierna el partido conservador, PP. Además el gobierno de España necesita el apoyo de partidos con posiciones diferentes en el parlamento para poder aprobar leyes.

Para SRF, la respuesta del Gobierno es una reacción urgente ante una presión social creciente. El problema, advierte, va mucho más allá del caso de Maricarmen. SRF relaciona el aumento de los precios con el crecimiento económico, la concentración de empleo, la inversión en vivienda y el auge del turismo, que han aumentado la demanda. El medio Neue Zürcher Zeitung (NZZ) aporta en su artículo datos. Los precios de compra han aumentado un 80% desde 2015 y los alquileres un 87%, frente a un aumento salarial del 28%. SRF destaca además que la gran mayoría de la población española es propietaria de su vivienda y que solo un número muy bajo del parque es vivienda social. Además, el periódico Der Bund subraya el enfrentamiento entre la izquierda, partidaria de reforzar la protección de los inquilinos, y PP y Vox, que defienden aumentar la construcción.

Los tres medios coinciden en señalar las dificultades políticas para encontrar una solución. SRF interpreta las actuales protestas como el posible nacimiento de un movimiento de la comunidad arrendataria con mayor influencia política.

Fuente: SRFEnlace externo (en alemán), NZZEnlace externo (en alemán y con suscripción), Der BundEnlace externo (en alemán y con suscripción)

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Conferencia de Trump con dirigentes de Sudamérica y el Caribe cercanos a su agenda. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

El periódico NZZ analiza esta semana cómo Donald Trump está ampliando en América Latina la cooperación militar contra el narcotráfico y el crimen organizado. El periódico interpreta la iniciativa «Shield of the Americas» como parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para reforzar su influencia en la región.

El medio destaca que 18 países latinoamericanos y del Caribe ya participan en la alianza, entre ellos Guatemala, El Salvador y Ecuador. Guatemala acaba de recibir armas estadounidenses por primera vez desde 1977, mientras que Washington ha intensificado también la cooperación con otros gobiernos. El NZZ vincula esta expansión al giro político de varios países de la región y señala que Trump vuelve a asumir un papel activo en materia de seguridad, incluido el uso de medios militares.

Al mismo tiempo, el diario zuriqués subraya los límites de esta estrategia. México y Brasil, las dos grandes potencias de la región que no forman parte de la alianza, rechazan una intervención estadounidense en sus asuntos internos, aunque México coopera estrechamente con Washington en la lucha contra los cárteles. El periódico destaca especialmente el caso de Brasil y la posibilidad de que un futuro Gobierno de Flávio Bolsonaro se incorpore a la iniciativa. Según el NZZ, una ampliación de la alianza acercaría a Trump a su objetivo de consolidar una posición dominante de Estados Unidos en América Latina, aunque seguiría pendiente el desafío del creciente peso económico de China en la región.

Fuente: NZZEnlace externo (en alemán, con suscripción)

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Javier Milei, presidente de Argentina. Keystone

Watson.ch ha seguido la escalada de tensión entre Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas, después de que Javier Milei diera a Londres dos semanas para detener el proyecto petrolero Sea Lion. El medio destaca que el conflicto ha vuelto a situar en primer plano la disputa por la soberanía y los recursos naturales del archipiélago.

Watson.ch explica que Milei considera que la explotación de petróleo, impulsada por empresas británicas e israelíes, vulnera resoluciones de la ONU y el derecho internacional. Argentina amenaza con acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si Londres no paraliza el proyecto y también ha anunciado acciones legales contra una empresa británica por supuestos vuelos no autorizados entre Punta Arenas y las islas. El periódico presenta estas medidas como parte de una estrategia para reafirmar las reivindicaciones argentinas sobre el territorio.

En un segundo artículo publicado esta semana, Watson.ch destaca la respuesta de Londres, que ha rechazado las amenazas argentinas y defiende el derecho de los habitantes de las Malvinas a decidir sobre su futuro. El medio recuerda que las islas están bajo administración británica desde 1833 y que Argentina las invadió en 1982, antes de ser expulsada por las fuerzas británicas. Con el nuevo enfrentamiento, Watson.ch interpreta que una disputa histórica vuelve a adquirir una dimensión económica y diplomática en torno a los recursos petrolíferos del archipiélago.

Fuente: Watson.chEnlace externo (en alemán), Watson.chEnlace externo (en alemán)

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Artículo revisado por Patricia Islas

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