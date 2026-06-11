La expectativa por el Mundial, las reglas inútiles y los «planes distópicos» de Meta

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad en Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes temas de Estados Unidos: uno relacionado con la política, otro con las finanzas y otro con la ciencia.

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Si no le interesa el fútbol, espero que tenga un plan B para las próximas cinco semanas, porque será difícil escapar al Mundial de 2026 en Norteamérica. Tanto lo que ocurra dentro como fuera de la cancha probablemente generará numerosos titulares. Analizamos qué opinan los periódicos suizos de todo este espectáculo.

Bill Pulte en septiembre de 2025, cuando era director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Las nuevas normas no sirven de nada frente a alguien conocido por incumplirlas sistemáticamente, afirma el Tages-Anzeiger, al centrar su atención en el reciente nombramiento por parte de Donald Trump del empresario Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional.

«Bill Pulte nunca ha tenido nada que ver con asuntos de seguridad en toda su vida. Ni lo más mínimo», afirmó el periódico de Zúrich en un análisis publicado el martes. «Era administrador de propiedades. Ahora está a punto de convertirse en jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Solo Donald Trump lo sabe».

La razón es, de hecho, que a Trump le gusta cubrir altos cargos con «directores interinos». El Servicio de Impuestos Internos (IRS), por ejemplo, ha tenido seis responsables interinos desde el inicio de su segundo mandato. A Trump le agrada este sistema porque le proporciona «más flexibilidad», como explicó en 2019 en respuesta a las críticas recibidas durante su primer mandato.

«Con ello, Trump se refiere a la posibilidad de nombrar a personas que quizá no serían confirmadas por el Senado. Personas que sirven a sus propios intereses más que a los del país», señaló el Tages-Anzeiger. «En el caso de Pulte, existe el temor de que utilice los servicios de inteligencia para perseguir a los enemigos de Trump».

Ante esta situación, están circulando propuestas para establecer nuevas normas, observa el periódico. «El centro de estudios conservador Cato ha propuesto que los directores interinos procedan de la misma agencia que van a dirigir. Esto podría impedir que Pulte asumiera el cargo, pero no que lo hiciera David Venturella, director interino del ICE. Él sí cuenta con experiencia relevante».

El problema, explica el Tages-Anzeiger, es que ninguna constitución ni ninguna ley pueden impedir que un presidente eluda, abuse o ignore las normas, por muy sofisticadas que sean. «Las reglas solo funcionan cuando quienes deben cumplirlas están dispuestos a hacerlo. Al menos en principio. Donald Trump no lo está. […] Esto significa que los enfoques habituales para resolver este problema fracasan».

«Lo único que puede frenar al presidente es la oposición dentro de sus propias filas», concluye el periódico. «Cuando algunos republicanos expresaron críticas moderadas hacia Pulte, la Casa Blanca respondió con un comunicado titulado “Fuerte apoyo a Trump”. En él se citaba a todos los republicanos que habían hablado positivamente de los nombramientos. Esto también demuestra que, mientras los republicanos en el Congreso no se nieguen en gran número a seguir a Trump cuando incumple las normas, no tiene sentido debatir nuevas reglas. Son inútiles».

Un oficial de la Guardia Nacional se encuentra frente a un estadio del Mundial en Guadalajara, México, este martes. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

El Mundial masculino de fútbol de 2026 comienza el 11 de junio, y resulta difícil saber hasta qué punto entusiasma a los medios suizos.

«Las autoridades de Trump empañan la expectación por el Mundial con el caos en los controles de entrada» fue el titular del tabloide suizo Blick el martes, destacando los obstáculos que han enfrentado varios jugadores y aficionados al viajar a Estados Unidos, sede de 78 de los 104 partidos del torneo (Canadá y México acogerán 13 cada uno).

Blick citó como ejemplo a numerosos aficionados escoceses que, según informes, vieron cómo sus permisos de entrada pasaban a figurar como «no autorizados» en el último momento; aficionados jordanos que no lograron obtener visado; un jugador iraquí y otro senegalés que fueron interrogados durante horas al aterrizar en Estados Unidos; y el árbitro somalí Omar Artan, a quien se le denegó la entrada tras llegar a Miami. Incluso el delantero estrella de Suiza, Breel Embolo, pudo viajar a Estados Unidos dos días después que sus compañeros porque las autoridades estadounidenses solicitaron aclaraciones sobre su formulario ESTA.

Para Le Temps, el Mundial de 2026 «está alterando nuestra percepción de este evento hasta el punto de generar más preocupación que entusiasmo». El diario ginebrino señala que los precios de las entradas han sido prácticamente liberalizados por completo y que está autorizada su reventa. Además, habrá un gran concierto durante el descanso de la final y los 104 partidos se interrumpirán a mitad de cada tiempo para pausas de hidratación de tres minutos «con el fin de vender más publicidad».

«Nada es imposible para Gianni Infantino, que se ve a sí mismo como un jefe de Estado, pero actúa como el director ejecutivo de una multinacional, ocupado en generar cada vez más dinero», escribió Le Temps. «Mientras esperamos los primeros partidos, uno se pregunta qué tiene que ganar el fútbol con todo esto…».

Al menos la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) parecía contagiarse del ambiente mundialista. «Algunas personas dicen que apartarán la vista cuando comience el torneo. Pero quien intente enviar una señal significativa de esa manera fracasará», escribió el martes.

«Porque cuando el árbitro dé el pitido inicial en Ciudad de México para el partido inaugural […], gran parte de lo que hoy proyecta una sombra de rechazo sobre este gigantesco megaevento pasará a un segundo plano desde el primer toque del balón. Una vez que la pelota empiece a rodar, ningún presidente podrá dirigirla hacia la portería, ningún fajo de billetes podrá cambiar su trayectoria y ninguna intervención militar probablemente alterará su recorrido. El balón pertenece a los jugadores. Y una vez en juego, el mundo entero lo observará fascinado».

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Mark Zuckerberg lleva unas gafas de realidad aumentada Orion durante la conferencia Meta Connect celebrada en septiembre de 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

«Mantenga la vista puesta en Mark Zuckerberg y sus planes distópicos», advirtió Le Temps el domingo. El diario explicó que Meta está explorando una función de reconocimiento facial para sus gafas inteligentes, lo que ha reavivado las preocupaciones sobre la identificación de personas en espacios públicos.

«Mark Zuckerberg prometió acabar con el reconocimiento facial», señaló Le Temps, recordando a sus lectores que en 2021 Meta anunció el fin de su sistema automático de identificación en Facebook y la eliminación de alrededor de mil millones de registros faciales.

Sin embargo, según una investigación de la revista estadounidense Wired, Meta ha integrado en su aplicación Meta AI código vinculado a una función de reconocimiento facial para sus gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley. Esta tecnología, conocida internamente como «NameTag», aún no ha sido activada, informa Le Temps, pero ya está presente en una aplicación que ha sido descargada más de 50 millones de veces. «Meta habla de una simple “exploración”, pero las preocupaciones aumentan», señala el periódico.

Según las revelaciones de Wired, el funcionamiento del sistema resulta «vertiginoso», en palabras de Le Temps: las gafas captan el rostro de una persona, la aplicación lo transforma en una huella biométrica y luego la compara con datos almacenados en el teléfono. Si encuentra una coincidencia, una notificación puede indicar que la «persona» ha sido reconocida. «Las gafas de Meta ya no se limitarían a filmar el mundo: podrían poner nombre a las personas que lo recorren», advierte el diario.

Le Temps alerta de que una tecnología de reconocimiento facial accesible para cualquiera podría convertirse rápidamente en una herramienta de vigilancia y rastreo. «Con las gafas de Meta, el riesgo sería aún mayor: ni siquiera habría que cargar una foto en un motor de búsqueda. Bastaría con mirar a alguien».

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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