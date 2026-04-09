Apoyo público al ejército, las advertencias de Jamie Dimon y la misión lunar Artemis II

Keystone



Como señalaron varios periódicos suizos esta semana, es difícil no sentir una sensación de asombro al contemplar algunas de las fotos tomadas por la nave espacial Orion desde el lado oculto de la Luna. Sin duda, esto pone en perspectiva los numerosos problemas aquí en la Tierra.

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Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada semana analizo cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes noticias en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

El 28 de marzo, la gente se alineó a lo largo de una carretera de Nebraska para recibir el cortejo fúnebre de un soldado estadounidense fallecido en Oriente Medio. Omaha World-Herald

La búsqueda de un aviador estadounidense derribado en Irán «pareció, por un breve momento, tender un puente sobre las profundas divisiones políticas» en Estados Unidos, según la radiodifusora pública suiza SRF. Pero, aunque las fuerzas armadas continúan teniendo el apoyo y el respeto del público, la guerra en Irán podría costarle caro a los republicanos en las elecciones de medio término.

«Ejército popular, guerra odiada» fue el titular de un análisis de SRF el lunes, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que un oficial desaparecido, cuyo F-15 había sido derribado en una zona montañosa de Irán, había sido rescatado.

SRF señaló que el incidente ofrecía una nueva evidencia de la corta vigencia de algunas declaraciones del presidente. «Tan solo dos días antes de que un avión estadounidense fuera derribado, Donald Trump afirmaba que EE. UU. disfrutaba de completa superioridad aérea en la guerra. Las dudas están justificadas», indicó.

«La administración Trump hará todo lo posible por capitalizar esta historia heroica digna de Hollywood. Y, de hecho, la búsqueda del oficial desaparecido pareció, por un breve momento, tender un puente sobre las profundas divisiones políticas, aunque existían claras diferencias en el tono de la cobertura mediática». SRF observó que mientras presentadores y expertos del canal de televisión conservador de derechas Fox News enfatizaban lo importante que era ahora rezar por los miembros de las fuerzas armadas, el rival de centro-izquierda CNN se centraba más en un análisis crítico del desarrollo de la guerra.

«En un punto, sin embargo, los partidos políticos, los medios y el público coinciden en gran medida: los miembros de las fuerzas armadas merecen el máximo respeto», señaló SRF. «Este reconocimiento se refleja en la vida cotidiana de varias maneras. Por ejemplo, a los militares se les da prioridad para abordar en los aeropuertos; innumerables tiendas ofrecen descuentos especiales para veteranos; y cuando los estadounidenses se encuentran con un compatriota en uniforme en público, suele ir acompañado de las palabras: ‘Gracias por su servicio’».

Este es un pequeño gesto de agradecimiento con gran valor simbólico, según RTS. «Expresa la importancia que la población aún otorga a su ejército, ya sea para preservar el estatus de superpotencia o para defender la ‘seguridad nacional’ mediante acciones militares en el extranjero».

SRF señaló que, aunque la imagen de las fuerzas armadas se ha visto afectada por despliegues en el extranjero como los de Irak y Afganistán, las encuestas muestran que el ejército sigue disfrutando de una confianza significativamente mayor entre el público que otras instituciones, como el Congreso, los medios o las grandes corporaciones.

Cuando se critica, concluyó SRF, generalmente va dirigida a los responsables políticos, sobre todo al presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas. «Y en el caso de la guerra con Irán, Donald Trump probablemente necesitaría muchas más historias heroicas de este tipo para lograr un cambio en la opinión pública. A diferencia de conflictos anteriores, desde el inicio de la aventura en Irán, la mayoría se opuso a la acción militar. Y la historia demuestra que cuanto más dura una guerra, mayor es la oposición entre la población, y mayor el riesgo de que los republicanos de Trump paguen el precio ante los votantes en las elecciones de medio término de noviembre».

SRF Enlace externo(alemán)

RTSEnlace externo (francés)

Jamie Dimon afirma que la inflación podría ser la «mosca coja» de este año. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Cuando Jamie Dimon, director ejecutivo de larga data de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, advirtió recientemente que la guerra en Irán podría reavivar la inflación y mantener las tasas de la Reserva Federal más altas durante más tiempo, varios periódicos suizos prestaron atención a sus palabras.

El titular de un artículo en Le Temps del martes decía: «En Wall Street, Jamie Dimon advierte una vez más sobre la bomba de tiempo del crédito privado», un día después de que Dimon describiera la inflación como la posible «pringosa sorpresa en la fiesta» de este año en su carta anual a los accionistas.

Dimon, «un superviviente de la crisis financiera de 2008, advierte nuevamente sobre el riesgo de pérdidas en préstamos privados a empresas con alta deuda», señalaba el periódico de Ginebra, agregando que Dimon cree que estas pérdidas «serán mayores de lo que mucha gente piensa», debido a la relajación de los criterios de crédito.

Le Temps indicó que en el centro de las preocupaciones de Dimon están los préstamos otorgados a empresas cuyos niveles de deuda son elevados en relación con sus ganancias. «Para ilustrar la amenaza, el banquero habló el año pasado de “cucarachas”, una expresión que desde entonces se ha incorporado al vocabulario de Wall Street para describir los préstamos problemáticos».

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) señaló el miércoles que Dimon comparte en términos generales la retórica MAGA de Donald Trump, «pero, a diferencia de Trump, no ha renunciado a Europa».

Según Dimon, Estados Unidos necesita que Europa tenga éxito, pero Europa actualmente sigue un mal camino. «En su juicio, es casi tan crítico como el presidente», señaló la NZZ, destacando la creencia de Dimon de que estamos presenciando «el lento pero constante declive y fragmentación de Europa. Europa entra en una década decisiva, y es incapaz de actuar».

En una fotografía tomada el lunes, se ven la Luna y la Tierra desde la nave espacial Orión. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Los periódicos suizos han estado entusiasmados con las impresionantes imágenes enviadas por la nave espacial Orion, que acaba de viajar al lado lejano de la Luna. Pero para el Tages-Anzeiger, el viaje récord es un «acto de nacionalismo» con un único propósito: llegar a la Luna antes que China.

«Cráteres lunares poco conocidos, un amanecer y un ocaso de la Tierra, y un eclipse solar: tras un sobrevuelo de la Luna repleto de momentos destacados, los cuatro astronautas de Artemis II han iniciado su viaje de regreso a la Tierra», informó el martes la radiodifusora pública suiza RTS.

La tripulación —tres estadounidenses y un canadiense— también rompió un récord al viajar 406.000 kilómetros desde la Tierra, convirtiéndose en el grupo que ha llegado más lejos en el espacio. RTS explicó que, si esta misión y la siguiente, en 2027, transcurren con éxito, la agencia espacial estadounidense NASA planea enviar astronautas a la Luna en 2028.

«Vamos por toda la humanidad», declaró Reid Wiseman, comandante de Artemis II, reaccionando a la autorización de lanzamiento del jueves por la noche. Pero el Tages-Anzeiger de Zúrich adoptó un tono cínico: «Por muy puro y noble que sea el pensamiento —y por mucho que uno quisiera creer en las palabras del astronauta apasionado—, no podría estar más lejos de la verdad».

El viaje a la Luna de la NASA fue un acto de nacionalismo y de evidente interés propio, señaló el periódico. «La contribución del vuelo lunar a la ciencia es tan mínima que ni siquiera la NASA intenta vender la misión como una expedición de investigación. El objetivo principal autodeclarado de Artemis II es probar la nave espacial y la tecnología para futuras misiones. Los siguientes pasos: un aterrizaje en la Luna de personas que no sean chinas; construir una base lunar que no sea china; prepararse para un viaje a Marte antes que China», escribieron.

«Así que cuando Reid Wiseman y su tripulación orbitan la Luna y fotografían su cara oculta, es comprensible que se sienta asombro. Orbitar la Luna es y sigue siendo un logro impresionante, y ver el pequeño planeta Tierra surgir detrás de la Luna ofrece literalmente una perspectiva diferente sobre el estado del mundo», concluyó el Tages-Anzeiger. «Pero solo las personas que no tienen motivos ocultos pueden reaccionar con entusiasmo genuino ante la tecnología y maravillarse del mundo que nos rodea. Trump definitivamente no es una de ellas».

La próxima edición se publicará el jueves 16 de abril. ¡Hasta entonces!

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Traducido con IA por José Kress

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