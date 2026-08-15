La prensa suiza cuestiona la gestión en Colombia; Ceuta pone a prueba la política migratoria; Bolivia y Venezuela, riqueza convertida en pobreza

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa semanal. Llevamos un año especialmente complicado entre el terremoto de Venezuela, los fuegos en Europa y el reciente terremoto en territorio colombiano.

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8 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Los equipos de rescate y la gente voluntaria buscan a las víctimas que quedan atrapadas bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron en Cali, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026. Keystone

Esta semana la prensa suiza ha seguido el terremoto de Colombia desde perspectivas distintas, desde la carrera contrarreloj para rescatar supervivientes hasta las dudas sobre la gestión política de la emergencia.

Nau.ch presenta la tragedia principalmente como una carrera contra el tiempo ante el cierre de la ventana de 72 horas, cuando, advierte el medio, las posibilidades de rescatar con vida a personas sepultadas disminuyen considerablemente. El periódico recoge un balance de 265 muertos, unos 3.500 heridos y 496 desaparecidos según las cifras oficiales (en ese momento), aunque señala que una base de datos no oficial eleva a unos 4.200 las personas buscadas por sus familiares. Más de 53.000 personas se han visto afectadas, con 140 edificios completamente destruidos y decenas de miles de viviendas dañadas. Nau.ch destaca la llegada de equipos de rescate internacionales, de EE.UU, Israel, Ecuador y El Salvador para reforzar a unos servicios locales agotados tras varios días de trabajo. Su cobertura incorpora además la dimensión política, al mencionar críticas a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella y el relevo al frente de la agencia de protección civil. El medio interpreta así la crisis como una combinación de emergencia humanitaria, presión sobre los equipos de rescate y examen de la capacidad de reacción del nuevo Gobierno.

SRF aporta una mirada más próxima a la población afectada y, a través de la periodista Katharina Wojczenko desde Pereira, pone el acento en la solidaridad ciudadana y en las dificultades cotidianas para acceder a agua, medicamentos o determinadas zonas. El medio público considera que las autoridades han reaccionado en términos generales con rapidez, aunque advierte de problemas estructurales derivados de la desigualdad y de la escasa presencia del Estado en algunas regiones. Esta visión contrasta con la de Badener Tagblatt, mucho más crítica con la actuación inicial del Gobierno. El periódico cuestiona abiertamente si Bogotá tardó demasiado en aceptar la ayuda internacional y destaca la confusión generada por un Ejecutivo recién llegado al poder. Señala que varios países y Naciones Unidas ofrecieron asistencia, pero que inicialmente no estaba claro si Colombia había solicitado o aceptado formalmente esa ayuda. El artículo vincula esta descoordinación con el hecho de que importantes organismos de protección civil aún no habían sido reorganizados tras el cambio de Gobierno y concluye con una advertencia especialmente contundente: la factura de esa falta de preparación la pagan quienes siguen atrapados bajo los escombros.

Fuente: SRFEnlace externo en alemán, nau.chEnlace externo en alemán, Badener TagblattEnlace externo en alemán

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3 de agosto: personas migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y España hacen cola en una playa del enclave español de Ceuta para recibir comida. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Sigue presente en la prensa suiza la frontera europea de Ceuta. El foco se ha ido desviando hacia la presión que soporta la ciudad y en el endurecimiento de las políticas migratorias europeas.

Südostschweiz describe una situación que considera cada vez más difícil de gestionar: casi dos semanas después del asalto fronterizo, miles de migrantes continúan viviendo en playas, calles y asentamientos improvisados. El periódico estima que entre 8.000 y 11.000 personas podrían permanecer en Ceuta, una ciudad de apenas 84.000 habitantes, y destaca que el centro de acogida existente está ya desbordado. Ante esta situación, el alcalde conservador Juan Jesús Vivas reclama la creación urgente de un centro cerrado de internamiento y expulsión, donde los migrantes irregulares permanezcan hasta que se decida su devolución. El artículo señala que el Gobierno español mantiene una posición prudente, mientras prioriza la situación de los menores no acompañados, unos 1.300 registrados oficialmente. Südostschweiz presenta así el debate local no solo como un problema de orden público, sino como un reflejo de la dificultad de España para gestionar una llegada masiva de personas en un territorio especialmente limitado.

El periódico amplía después la perspectiva y convierte Ceuta en un caso de prueba para el endurecimiento de la política migratoria europea. Explica que las nuevas normas de la UE pretenden acelerar las devoluciones y permiten, bajo determinadas condiciones, periodos más largos de internamiento, además de abrir la puerta a los llamados «Return Hubs» fuera del territorio comunitario. Südostschweiz advierte, sin embargo, de que su aplicación plantea importantes interrogantes jurídicos y prácticos, como demuestra el caso de los centros italianos en Albania, frenados en varias ocasiones por los tribunales. La situación de Ceuta revela además las dificultades para aplicar una política de devoluciones cuando hay solicitantes de protección internacional, personas sin documentación y numerosos menores. El artículo subraya que España no ha sido uno de los principales impulsores de los centros de retorno externos, pero ahora se enfrenta directamente al problema. La posible repetición del asalto fronterizo el 15 de agosto añade, finalmente, un elemento de urgencia y refuerza la imagen de una crisis que Europa todavía no sabe resolver de manera definitiva.

Fuente: SüdostschweizEnlace externo en alemán, con suscripción

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Un mural en las instalaciones de Petróleos de Venezuela, en Caracas, Venezuela. Keystone

El NZZ ha puesto el foco en una paradoja latinoamericana: Bolivia y Venezuela poseen enormes riquezas naturales, pero se encuentran entre los países más pobres de Sudamérica.

El periódico en alemán parte de una contradicción que considera reveladora: Bolivia y Venezuela tienen algunas de las mayores reservas de recursos estratégicos del mundo, pero apenas han conseguido transformar esa riqueza en prosperidad. El periódico recuerda que Venezuela dispone de las mayores reservas probadas de petróleo y grandes yacimientos de gas, oro, hierro y cobalto, mientras Bolivia concentra las mayores reservas identificadas de litio. Sin embargo, advierte que ambos países han desperdiciado buena parte de ese potencial mediante políticas que otorgaron al Estado un papel dominante en la explotación de los recursos. El artículo considera que el modelo funcionó mientras duró el gran ciclo alcista de las materias primas entre 2003 y 2014, cuando los ingresos permitieron financiar subsidios, programas sociales e inversiones públicas. Pero, cuando cayeron los precios, quedaron al descubierto el deterioro productivo y la falta de inversión. Para el NZZ, el problema no reside tanto en la abundancia de recursos como en las decisiones políticas que determinaron su utilización.

La tesis central del periódico es que el llamado «mal de los recursos» no debe entenderse como una fatalidad económica, sino como un problema institucional. El NZZ contrapone el fracaso de Bolivia y Venezuela con Chile, Brasil y Perú, países que, pese a sus crisis políticas, han conseguido crear condiciones más favorables para aprovechar sus materias primas. El diario sostiene que la concentración del poder, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones acabaron convirtiendo los recursos en instrumentos de control político, mientras que en Venezuela la crisis desembocó además en una fuerte represión y en el éxodo de millones de personas. La perspectiva del artículo adquiere también una dimensión geopolítica: advierte de que Europa, Estados Unidos y China compiten cada vez más por los minerales, la energía y las cadenas de suministro latinoamericanas. El NZZ interpreta el actual giro político hacia gobiernos de derechas y una mayor apertura al capital privado como una posible oportunidad para la región. Argentina aparece como el principal ejemplo de este cambio, mientras Venezuela continúa siendo, según el periódico, el caso más problemático.

Fuente: NZZEnlace externo en alemán

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Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 22 de agosto. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Artículo revisado por Patricia Islas.

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