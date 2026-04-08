La Sociedad Suiza de Radio y Televisión registra unas pérdidas de 2,9 millones de francos suizos

La Sociedad Suiza de Radio y Televisión SSR SRG registró pérdidas de 2,9 millones de francos suizos en 2025. Keystone-SDA

La Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR) cerró el último año con pérdidas de 2,9 millones de francos suizos (unos 3,7 millones de dólares), debido sobre todo a la caída de los ingresos por la tasa audiovisual —el pago obligatorio que financia la radio y la televisión públicas— y por la menor facturación publicitaria. El aumento de los costes operativos también pesó en las cuentas, según informó la empresa este miércoles.

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En total, la SSR, empresa matriz de Swissinfo, terminó el año con un resultado operativo de 1.560 millones de francos suizos, lo que supone un descenso de 2,9 millones respecto a 2024.

Los ingresos procedentes de la tasa audiovisual cayeron en 33,4 millones de francos, mientras que la facturación publicitaria se redujo en 4,1 millones.

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La caída se vio parcialmente compensada por el aumento de los ingresos por patrocinios vinculados a grandes eventos deportivos celebrados durante el año, así como el Festival de Eurovisión.

Los costes operativos aumentaron en 11,4 millones de francos suizos, en gran parte por provisiones relacionadas con la reestructuración dentro del proceso de transformación de la empresa. En cambio, los costes de personal se redujeron en 15,6 millones, tras recortarse la plantilla en 248 puestos equivalentes a tiempo completo, lo que supone una disminución del 4,3%.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

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