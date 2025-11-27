The Swiss voice in the world since 1935

¿La Torre del Reloj de Berna en EE.UU.?

Los colonos suizos han creado colonias en el continente americano. Aún hoy se heredan y se cuidan tradiciones suizas en esas localidades. Por ejemplo el curioso caso de Berne en Indiana, donde se ha construido una réplica de la Torre del Reloj de Berna.

