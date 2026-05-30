La UE y México estrechan lazos; América Latina vuelve al centro de la pugna; y Bolivia abre la puerta a la intervención militar

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y México refleja el giro estratégico de ambas partes ante la creciente tensión comercial global. Además, la prensa suiza analiza la pugna entre Estados Unidos y China por la influencia en América Latina y sigue con preocupación el endurecimiento político y represivo en Bolivia.

Firma del tratado entre México y la Unión Europea. Keystone

El acercamiento estratégico entre la Unión Europea y México tras la firma del nuevo acuerdo comercial y de asociación entre ambas partes ha obtenido mucha atención en la prensa suiza esta semana. El digital suizo Nau.ch pone el foco en el contexto geopolítico que rodea este pacto y en la voluntad compartida de reforzar el multilateralismo ante la creciente incertidumbre internacional.

El artículo explica que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajaron a Ciudad de México para rubricar junto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum la versión modernizada del acuerdo firmado originalmente en el año 2000. Nau.ch destaca que este es el primer encuentro bilateral de alto nivel entre ambas partes en una década y subraya que el nuevo marco busca fortalecer las relaciones políticas, comerciales y estratégicas. El medio insiste especialmente en que la renovación del acuerdo responde a la necesidad de diversificar socios comerciales ante la política proteccionista impulsada por Estados Unidos bajo Donald Trump.

Nau.ch también resalta el alcance económico del acuerdo, que afecta a un mercado conjunto de más de 580 millones de personas y contempla la eliminación de casi todos los aranceles mexicanos sobre productos europeos. El texto pone énfasis en la reducción de trabas burocráticas, la protección de denominaciones de origen y la inclusión del comercio digital dentro del tratado. Más allá de lo económico, el medio subraya que el acuerdo incorpora compromisos sobre cambio climático, derechos humanos y cooperación internacional, lo que refuerza la imagen de una alianza basada en valores compartidos. La perspectiva del artículo es claramente geopolítica y presenta el pacto como una respuesta coordinada frente a un escenario internacional cada vez más fragmentado. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

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Personas partidarias del Gobierno venezolano protestan contra un simulacro estadounidense de emergencia y evacuación aérea realizado en la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

En un extenso análisis publicado por la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), el periodista Werner J. Marti traza una radiografía política, económica y estratégica del continente desde el final de la Guerra Fría hasta la actualidad.

El artículo sostiene que América Latina ha cambiado profundamente en las últimas décadas a través de tres fenómenos principales: la consolidación de nuevas democracias, la expansión del narcotráfico y el avance económico de China. NZZ subraya que, pese a crisis económicas y tensiones sociales, buena parte de las democracias latinoamericanas han demostrado una notable resiliencia institucional. Al mismo tiempo, el diario destaca cómo la violencia ligada a los cárteles ha sustituido a los conflictos ideológicos del siglo XX y ha debilitado gravemente a varios Estados, especialmente en México y algunos países andinos. La perspectiva del texto combina análisis político y mirada histórica para explicar cómo estas dinámicas han transformado el equilibrio regional.

La NZZ pone especial énfasis en el ascenso de China como actor dominante en Sudamérica gracias al comercio, las inversiones y las infraestructuras estratégicas. El artículo recuerda que Pekín ya es el principal socio comercial de grandes economías como Brasil, Chile o Perú, y considera improbable que Estados Unidos pueda revertir esa tendencia en el sur del continente. El texto también advierte de que Donald Trump ha recuperado una política más agresiva hacia América Latina, recurriendo incluso a la presión militar para reafirmar la influencia estadounidense. Desde la óptica del diario suizo, la región vuelve así a convertirse en escenario de competencia entre grandes potencias, aunque ahora bajo coordenadas económicas y estratégicas muy distintas a las de la Guerra Fría. (Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción)

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Mujeres aimaras participan en una marcha para exigir la dimisión del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, Bolivia. Keystone

La prensa suiza ha seguido con preocupación el agravamiento de la crisis política y social en Bolivia tras la decisión del Parlamento de facilitar el recurso al estado de emergencia. El semanario ginebrino Le Courrier analiza las consecuencias de la derogación de una ley que limitaba el uso del ejército en contextos de protesta social y advierte sobre los riesgos para los derechos humanos.

El artículo explica que el Parlamento boliviano aprobó la eliminación de la llamada ley 1341, adoptada en 2020 tras las masacres de Senkata y Sacaba, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las movilizaciones posteriores a la salida de Evo Morales. Le Courrier recoge las declaraciones del abogado y analista político Gabriel Villalba, quien considera que la derogación deja al presidente Rodrigo Paz con las manos libres para restringir libertades públicas y desplegar al ejército contra las protestas. El periódico pone el acento en la fragilidad institucional del país y en el temor a que las fuerzas del orden vulneren derechos fundamentales bajo el pretexto de restaurar el orden público.

Le Courrier también describe el crecimiento de la movilización social contra el gobierno y contra las políticas económicas calificadas de neoliberales. Agricultores, mineros, sindicatos, asociaciones vecinales y transportistas han participado en manifestaciones y huelgas que ya duran casi un mes, mientras aumentan las tensiones en las calles de La Paz y El Alto. El medio destaca igualmente la respuesta represiva de las autoridades y recuerda que el Defensor del Pueblo ha contabilizado muertos, heridos y cientos de detenciones desde comienzos de mayo. La perspectiva del artículo es claramente crítica con el gobierno y subraya el deterioro democrático y social que atraviesa Bolivia. (Fuentes: Le CourrierEnlace externo en francés, con suscripción)

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Revisado por Patricia Islas

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