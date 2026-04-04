Petrolero ruso para Cuba; Lamine Yamal denuncia racismo; y crecen las dudas sobre los métodos de Bukele

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante.

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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Un petrolero ruso reaviva esperanzas en una Cuba asfixiada

Petrolero ruso para Cuba Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La situación en Cuba sigue siendo un asunto de mucha actualidad en suiza. La prensa ha comentado esta semana el impacto de la política estadounidense hacia Cuba.

«Cuba está acabada… que reciba un cargamento de petróleo o no, no cambia nada» Afirmación de Trump recogida por el Tages-Anzeiger

El diario Tages-Anzeiger relata la llegada inesperada de un petrolero ruso a Cuba tras meses de bloqueo energético impulsado por Estados Unidos. El buque, cargado con cientos de miles de barriles de petróleo, ha despertado esperanzas entre la población cubana, que sufre una grave escasez de combustible y electricidad. El artículo subraya que esta situación es consecuencia directa de la interrupción de suministros desde Venezuela y de la presión ejercida por Washington sobre otros países.

La crisis energética ha paralizado amplios sectores de la economía, afectando al transporte, la agricultura y el acceso a bienes básicos. Además, la escasez en los mercados estatales ha disparado los precios en el mercado informal, agravando las dificultades cotidianas. El medio destaca cómo esta combinación de factores ha intensificado una crisis estructural que ya venía de años atrás.

Sin embargo, el periódico adopta una mirada escéptica sobre el alcance real de esta ayuda puntual. Aunque el petróleo ruso puede aliviar temporalmente la situación, apenas cubriría una semana de consumo energético, lo que evidencia la fragilidad del sistema. El Tages-Anzeiger pone el foco en las contradicciones de la política estadounidense, señalando la ambigüedad de Trump entre endurecer el bloqueo y dejar abierta la puerta a posibles acuerdos. También resalta que las sanciones y el embargo siguen vigentes, limitando cualquier mejora sostenida. A esto se suman problemas internos como la falta de inversión, la corrupción y el deterioro de infraestructuras. El artículo concluye que, incluso si llegan más cargamentos, la crisis cubana tiene raíces mucho más profundas. En ese contexto, algunas voces dentro de la isla ven incluso la presión externa como una posible vía hacia un cambio político. (Fuentes: Tages-AnzeigerEnlace externo en alemán, con suscripción)

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Lamine Yamal denuncia el racismo en el fútbol español tras una «noche de vergüenza»

Lamine Yamal durante el partido amistoso internacional entre España y Egipto disputado en Barcelona, el 31 de marzo de 2026. Keystone-SDA

Nos llega una noticia del ámbito deportivo que ha trascendido el terreno de juego para convertirse en un asunto político. Se trata de nuevos episodios de racismo en el fútbol europeo, que vuelven a abrir el debate sobre los límites de la tolerancia y la lucha contra la discriminación en los estadios.

«Una religión en el campo de juego convertida en burla les hace parecer personas ignorantes y racistas» Afirmación de Lamine Yamal recogida por Watson.ch

Watson.ch recoge la polémica generada durante el partido amistoso entre España y Egipto, marcado por cánticos islamófobos procedentes de buena parte del estadio. El artículo destaca la reacción del joven jugador Lamine Yamal, que condenó públicamente estos comportamientos en redes sociales. Aunque reconoció que no iban dirigidos personalmente contra él, expresó su rechazo como musulmán y denunció el carácter irrespetuoso de los mensajes. El medio subraya que no se trató de incidentes aislados, sino de una participación amplia del público, lo que agrava la gravedad de lo ocurrido. También recoge el apoyo institucional y deportivo al jugador, así como la apertura de una investigación policial. La perspectiva del artículo pone el acento en la normalización preocupante de este tipo de comportamientos en el fútbol.

Más allá del incidente concreto, Watson.ch sitúa los hechos en un contexto más amplio de radicalización en ciertos sectores de la afición. Señala la presencia de símbolos de extrema derecha y consignas vinculadas al franquismo en los alrededores del estadio, así como la falta de reacción inmediata durante el partido. El texto critica que no se activaran los protocolos habituales ante cánticos racistas, lo que evidencia fallos en la gestión del evento. Asimismo, recoge las duras reacciones de políticos y medios españoles, que hablan abiertamente de un problema estructural de racismo. El artículo concluye que estos episodios no son excepcionales, recordando casos recientes en el fútbol español, y advierte de la necesidad de una respuesta conjunta para erradicar estas conductas en los estadios. (Fuente: watson.chEnlace externo en alemán)

Bukele exhibe el orden en El Salvador mientras crecen las dudas sobre sus métodos

Una foto de cortesía proporcionada por la Presidencia de El Salvador muestra a guardias del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) trasladando a presuntos miembros de la banda criminal conocida como ‘Tren de Aragua’. Keystone

No se habla mucho sobre El Salvador en los medios suizos, pero cuando aparece en la prensa suiza, ésta tiende a analizar el modelo de seguridad del país y el debate entre eficacia y respeto a los derechos humanos.

«Más de 33.000 de los detenidos no estaban registrados como miembros de bandas antes del estado de excepción» 20 Minuten

20 Minuten describe cómo el presidente Nayib Bukele proyecta en redes sociales una imagen de transformación radical del país, con impactantes comparaciones entre el antes y el después. De mercados caóticos y calles deterioradas se pasa a espacios limpios, ordenados y renovados, en una narrativa visual que refuerza su mensaje político. El artículo destaca que esta estrategia se apoya en datos reales: la violencia ha caído de forma drástica en los últimos años, alcanzando niveles históricamente bajos. El gobierno atribuye este éxito a su política de mano dura contra las bandas, basada en un estado de excepción vigente desde 2022. Esta medida ha permitido detenciones masivas y la construcción de infraestructuras como la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). El medio subraya así la eficacia aparente de un modelo que ha devuelto la sensación de seguridad a gran parte de la población.

Sin embargo, 20 Minuten pone el foco en las sombras de esta política, destacando las crecientes críticas de organizaciones y medios internacionales. Investigaciones apuntan a que una parte significativa de los detenidos no tenía vínculos previos con el crimen organizado, lo que alimenta las acusaciones de arrestos arbitrarios. El artículo señala que las detenciones se basan a menudo en indicios débiles o denuncias anónimas, e incluso se han producido arrestos de familiares. Además, advierte de que la prolongación continua del estado de excepción erosiona principios básicos del Estado de derecho. Aunque Bukele defiende la necesidad de estas medidas para erradicar completamente a las bandas, el texto refleja la preocupación de analistas que alertan sobre el riesgo de criminalizar a inocentes. La perspectiva final plantea un dilema central: seguridad a corto plazo frente a garantías democráticas a largo plazo. (Fuente: 20 MinutenEnlace externo en alemán)

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Revisado por Patricia Islas

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