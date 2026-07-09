Lo que el alma de Estados Unidos significa para la economía y el fútbol

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes noticias de Estados Unidos: una de política, otra de economía y otra de ciencia.

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Al cumplirse 250 años de la fundación de Estados Unidos, los medios suizos debaten qué representa hoy el país y cómo debe interpretarse su poder a escala mundial.

¿Qué es el sueño americano? Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Los periodistas suizos han reflexionado sobre la esencia del «sueño americano» con motivo de la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, el pasado 4 de julio.

Escrito en el Tages Anzeiger, la politóloga Claudia Franziska Brühwiler sostiene que perseguir la felicidad en el casino no era la intención de los Padres Fundadores.

«Cuando el sueño material se vuelve inalcanzable, cuando la existencia se sume en la angustia existencial, es indispensable volver a los valores fundamentales. Precisamente una visión de este tipo es lo que les falta ahora a los estadounidenses», escribe.

«Pocos consideran que la felicidad se encuentra en la comunidad o en el servicio a esta. Lo que falta es valorar todos esos pequeños y grandes actos de servicio como parte de la propia mejora personal, de la búsqueda de la felicidad».

El periodista de Le Temps Boris Busslinger también considera que Estados Unidos se ha alejado de su propósito original al celebrar «un cuarto de milenio bajo el mandato de un presidente con poco respeto por la historia o las instituciones de su país».

Estados Unidos es una tierra de contradicciones que ha «trabajado tanto por el bien común como ha provocado hostilidad y devastación», añade. «Capaz de lo mejor y de lo peor, esta gran nación de inmigrantes puede ser tanto una formidable máquina de sueños como una terrible calamidad».

La influencia de Trump tiene sus límites, ya que «la población no tiene ninguna intención de renunciar a sus derechos, para disgusto del presidente».

El nuevo sueño americano – Tages Anzeiger (alemán, con muro de pago)

Un análisis de la psique estadounidense – Le Temps (francés)

Sam Altman tiene una oferta para Trump Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Estados Unidos siempre se ha enorgullecido de tener una economía abierta, relativamente libre de la injerencia directa del Gobierno. Pero el auge de las empresas de inteligencia artificial (IA) parece haber obligado a replantearse esta postura.

La IA se presenta a veces como una amenaza para el empleo, la sociedad y la seguridad nacional. La administración Trump se está tomando en serio esta amenaza y ha restringido el acceso extranjero a los modelos de IA más potentes.

En un aparente intento de ganarse el favor de la Casa Blanca, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habría ofrecido al Gobierno estadounidense una participación del 5 % en la empresa. Esto permitiría canalizar los futuros beneficios hacia las arcas del Estado.

El concepto ha alarmado a la Neue Zürcher Zeitung, que considera que la participación parcial del Estado en empresas tecnológicas líderes es una medida intervencionista y poco elegante.

«Cuando el Estado tiene una participación en empresas, siempre existe el riesgo de que favorezca a “sus” empresas», afirmó el periódico. «Ya no es un árbitro, sino un jugador. Este doble papel de propietario y regulador perjudica la competencia».

La administración debería concentrarse, en cambio, en establecer una normativa clara para controlar el impacto de la IA en la sociedad, permitir que las empresas más fuertes prosperen en un entorno competitivo y recaudar los ingresos fiscales corporativos resultantes, sostiene la NZZ.

«El Gobierno estadounidense debería rechazar la oferta de Altman. Hasta ahora, Estados Unidos ha obtenido buenos resultados sin capitalismo de Estado», afirmó el periódico.

NZZEnlace externo (alemán, con suscripción)

Se sospecha que ha habido juego sucio en torno a Folarin Balogun Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

¿Quién necesita la tecnología del árbitro asistente de vídeo (VAR) en el fútbol cuando se tiene un teléfono? Al parecer, una llamada entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente suizo de la FIFA, Gianni Infantino, bastó para revocar la decisión de prohibir al delantero estadounidense expulsado Folarin Balogun disputar un partido crucial del Mundial contra Bélgica.

El giro de la decisión disciplinaria ha provocado una condena generalizada a nivel mundial. «El fútbol se basa en la ilusión de que las decisiones sobre las faltas y los fueras de juego se toman en los estadios, o por los árbitros asistentes de vídeo. Pero desde luego no en la Casa Blanca», comentó el periodista de la Neue Zürcher Zeitung Sebastian Bräuer.

El reportero de Le Matin Robin Carrel afirma que la polémica ha destruido la ilusión de que el fútbol sirve para unir a las naciones. «La FIFA llegó y volvió a reinventar la rueda, esta vez para destrozarlo todo de una manera burda y grotesca».

Bräuer percibe una actitud hipócrita y señala que la FIFA suspendió recientemente a las federaciones de fútbol de Nepal y Congo-Brazzaville por injerencias políticas en asuntos futbolísticos.

El periodista del Tages Anzeiger Thomas Schifferle considera que la intervención de Trump e Infantino constituye un pésimo ejemplo de las relaciones entre Estados Unidos y Suiza.

«Por encima de todo, este caso demuestra lo que desde hace tiempo está claro: Infantino es insostenible como presidente de la [FIFA] y debería ser destituido de su cargo», escribió.

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Traducido por José Kress

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