Los retos del Mundial; el papa León XIV visita España y tensiones entre EE.UU. y Cuba

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

El Mundial de fútbol de 2026 en México pone de relieve tensiones sociales, desafíos logísticos y controversias migratorias. Mientras tanto, la visita del papa León XIV a España ha sido interpretada por la prensa suiza como un mensaje político y moral contra la guerra y en defensa de las y los migrantes. Además, la prensa helvética observa con atención el endurecimiento del discurso de Washington hacia Cuba.

Agentes de la Guardia Nacional patrullan en las inmediaciones de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La prensa suiza ha seguido de cerca el arranque del Mundial de fútbol de 2026, cuya inauguración tuvo lugar este jueves en la Ciudad de México. La radiotelevisión pública SRF se ha hecho eco de las medidas extraordinarias adoptadas por las autoridades mexicanas para gestionar el impacto de la ceremonia inaugural y del primer partido del torneo. El medio presentó el evento no solo como una gran celebración deportiva, sino también como un importante desafío logístico para una de las mayores metrópolis del mundo.

SRF destacó que el Gobierno mexicano suspendió las clases en escuelas y universidades y recomendó el teletrabajo a una gran parte de empleados públicos y privados. Según el medio, estas decisiones buscaban evitar un colapso del tráfico y la saturación del transporte público durante la jornada inaugural. Al mismo tiempo, subrayó que el torneo comenzó en un contexto de reivindicaciones sociales, recordando las protestas de docentes que aprovecharon la atención internacional para exigir mejoras salariales y reformas del sistema de pensiones.

Por su parte, el diario Le Matin amplió la mirada y puso el foco en los problemas que ya rodeaban al torneo antes incluso del inicio de la competición. El periódico destacó las tensiones sociales en Ciudad de México, las dificultades migratorias vinculadas a la política estadounidense y diversas controversias diplomáticas que afectan tanto a participantes como a aficionados. Entre los casos más llamativos mencionó el del árbitro somalí Omar Artan, rechazado por las autoridades estadounidenses pese a disponer de un visado válido, así como las incertidumbres en torno a la selección y a los seguidores iraníes en plena crisis regional.

Para Le Matin, estos episodios situaron a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, bajo una notable presión en la víspera del torneo. A su juicio, el Mundial arranca marcado por cuestiones que van mucho más allá del deporte, desde la gestión migratoria hasta los conflictos geopolíticos y las protestas sociales. En esta lectura, la competición se presenta como un reflejo de las tensiones internacionales actuales, y no únicamente como una celebración global del fútbol.

Fuente: SRFEnlace externo en alemán, Le MatinEnlace externo en francés

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El papa León XIV se retira tras presidir la oración del mediodía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona. Keystone

La visita del papa León XIV a España, especialmente la misa en la Sagrada Familia de Barcelona coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, ha sido ampliamente comentada por la prensa suiza. El medio digital Nau.ch presenta el acto no solo como una celebración religiosa, sino también como un acontecimiento cargado de simbolismo cultural y político. El periódico pone el foco en la dimensión histórica del templo, en la figura de Gaudí y en el mensaje humanitario transmitido por el pontífice durante su estancia en Barcelona.

Nau.ch destacó especialmente las palabras del papa contra la guerra, la violencia y la indiferencia ante el sufrimiento de las personas migrantes. El medio subrayó que León XIV aprovechó la ceremonia para insistir en la necesidad de proteger a quienes huyen de la pobreza y los conflictos, un mensaje que enlaza con la siguiente etapa de su viaje, las Islas Canarias.

Por su parte, Le Matin interpretó estas declaraciones en clave geopolítica y las vincula directamente a las tensiones entre el pontífice y la administración de Donald Trump. El diario ginebrino recordó las críticas del papa a la doctrina de la «guerra justa», utilizada por dirigentes estadounidenses para justificar intervenciones militares, y presenta a León XIV como una de las voces internacionales más firmes contra la guerra en Oriente Medio y en defensa de los migrantes. Según esta lectura, el mensaje pronunciado en Barcelona trasciende el ámbito religioso y se convierte también en una toma de posición política y moral frente a algunos de los debates más polarizadores de la actualidad.

Fuentes: Nau.chEnlace externo en alemán, Le MatinEnlace externo en francés

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Raúl Castro, en la imagen al fondo aparece entre Fidel Castro y el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

Además, parte de la prensa suiza ha colocado el foco en el endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tras la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a la base naval de Guantánamo. En su cobertura, el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) presentó el viaje como una nueva muestra de la creciente presión ejercida por Washington sobre la isla bajo la administración de Donald Trump. El diario destacó especialmente el tono desafiante empleado por Hegseth y el simbolismo de su visita a uno de los enclaves más controvertidos de la política exterior estadounidense.

El NZZ recordó que las tensiones entre ambos países se han intensificado debido a las sanciones económicas y otras medidas impulsadas por Washington para forzar cambios políticos y económicos en Cuba. El periódico adviertió de que las declaraciones de Hegseth alimentan las preocupaciones sobre una posible escalada de la confrontación bilateral. Asimismo, interpretó la puesta en escena del secretario de Defensa, entrenando junto a soldados y presentándose como uno más de ellos, como una forma de reforzar el mensaje de firmeza militar que la administración estadounidense quiere proyectar hacia La Habana.

El diario también dedicó una parte importante de su análisis al centro de detención de Guantánamo, cuya existencia sigue siendo objeto de controversia internacional más de dos décadas después de los atentados del 11 de septiembre. El NZZ destacó las declaraciones de Hegseth a favor de ejecutar a los detenidos que permanecen en la prisión y recuerda que muchos de ellos fueron retenidos durante años sin juicio. Al poner en contexto las críticas de organizaciones de derechos humanos y los reiterados intentos fallidos de cerrar el centro, el periódico subrayó cómo Guantánamo sigue simbolizando las tensiones entre seguridad, justicia y derechos fundamentales en la política estadounidense.

Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción

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Revisado por Patricia Islas

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