Manifestación a favor de Palestina en Berna: 18 policías heridos y 536 personas detenidas

Según fuentes oficiales, 18 policías resultaron heridos durante una manifestación a favor de Palestina celebrada el sábado en Berna. Keystone-SDA

Dieciocho agentes de policía resultaron heridos durante una manifestación a favor de Palestina que tuvo lugar el sábado en Berna, la capital suiza, según informó la policía local. La manifestación, que no estaba autorizada, acabó en graves disturbios.

Cuatro agentes fueron trasladados al hospital para someterse a revisiones médicas, según informó la policía en una rueda de prensa. Se cree que su equipo de protección evitó lesiones más graves.

Según los agentes, las personas que participaron en la manifestación intentaron repetidamente romper las barricadas policiales. La policía afirmó que fueron atacados con herramientas de construcción, muebles, piedras, extintores, fuegos artificiales y punteros láser. En respuesta, la policía utilizó cañones de agua, gas lacrimógeno y balas de goma.

En total, 536 personas fueron detenidas en comisaría y posteriormente puestas en libertad.

Sin embargo, la policía afirma que algunos de los participantes detenidos podrían enfrentarse a cargos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.