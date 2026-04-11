México busca a sus desaparecidos; Argentina flexibiliza la protección de sus glaciares; y Cuba emite nuevos billetes

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de la prensa suiza sobre noticias del mundo hispanohablante.

6 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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México, donde las familias buscan a sus desaparecidos

Familiares buscando a sus desaparecidos en México. Keystone

Los desaparecidos en México y la lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos ante la violencia del narcotráfico y la falta de respuesta institucional vuelve formar parte de la actualidad en la prensa suiza esta semana.

«Sin cuerpo no hay delito» Denuncia Indira Navarro, fundadora del colectivo de búsqueda en NZZ

El Neue Zürcher Zeitung pone el foco en los colectivos de búsqueda formados por familiares, como los Guerreros Buscadores de Jalisco, que rastrean fosas clandestinas con sus propias manos. El reportaje sigue a Patricia Rodríguez, que busca a su hijo desaparecido desde 2019, y a otras familias que excavan terrenos guiadas por denuncias anónimas. En un país con más de 130.000 desaparecidos, Jalisco aparece como epicentro de la crisis. El diario describe con detalle la crudeza del trabajo: restos humanos en bolsas, indicios en la tierra y rituales improvisados antes de comenzar la búsqueda. La violencia del narcotráfico, con reclutamientos forzosos y asesinatos, marca el trasfondo de estas historias.

El artículo subraya sobre todo la desconfianza hacia las autoridades, acusadas de pasividad e incluso complicidad con el crimen organizado. Según el NZZ, muchos casos no se investigan sin pruebas físicas, lo que incentiva la ocultación de cuerpos. También destaca los escándalos como el de un campo de entrenamiento del cartel de Jalisco, conocido por las autoridades pero encubierto durante meses. A través de testimonios de familiares, el periódico retrata un clima de miedo, corrupción y abandono institucional. La perspectiva es crítica: más que un problema de seguridad, el reportaje presenta una crisis estructural del Estado de derecho en México. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán, solo con suscripción)

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Argentina flexibiliza la protección de sus glaciares para impulsar la minería

Un barco flota en el lago Argentino, cerca del glaciar Perito Moreno, en el parque nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, en la región de la Patagonia, en el sur de Argentina. Keystone

Llevabamos tiempo sin noticias provenientes de la política argentina. Solo algún detalle relacionado con EE.UU. y con Israel han traspasado las fronteras y han llegado hasta Suiza en las últimas semanas. Sin embargo, a la prensa suiza le interesa otra cosa que hay en Argentina: los glaciares. Es por ello que, esta semana se ha comentado la controvertida reforma aprobada en Argentina que modifica la ley de protección de glaciares y abre la puerta a nuevos proyectos económicos, especialmente en el sector minero.

«La reforma es histórica» Cita del presidente de Argentina, Javier Milei, según recoge nau.ch

El portal Nau.ch informa de que el Parlamento argentino dio luz verde a una reforma que limita la protección de glaciares y zonas de alta montaña. A partir de ahora, solo estarán estrictamente protegidos aquellos que tengan una función demostrable en el suministro de agua. El texto otorga además más poder a las provincias para decidir sobre el uso de estos territorios, reforzando su papel en la gestión de recursos naturales. Según el medio, la medida fue aprobada tras un intenso debate y responde a la voluntad del Gobierno de facilitar inversiones millonarias, especialmente en sectores como el litio.

El artículo recoge el contraste entre la visión del Gobierno de Javier Milei y la de sus críticos. Mientras el Ejecutivo defiende la reforma como un paso hacia un «federalismo ambiental» más eficiente y una política soberana de recursos, la oposición alerta de una rebaja de los estándares medioambientales. Nau.ch subraya que organizaciones y políticos críticos ven en la medida un guiño a la industria minera y advierten de posibles recursos judiciales. En este contexto, el medio recuerda que los glaciares argentinos, considerados reservas estratégicas de agua, ya están en retroceso debido al cambio climático, una cuestión que el propio Milei cuestiona. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

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Cuba emite nuevos billetes en medio del colapso del poder adquisitivo

Nuevos billetes de pesos cubanos. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

Por último, la situación en Cuba sigue siendo un asunto de mucha actualidad en Suiza y ha comentado la introducción de nuevos billetes, una medida que refleja la profunda crisis económica y la pérdida de valor de la moneda en la isla.

«La medida responde a la necesidad de facilitar las transacciones y reducir los costes logísticos del efectivo» Banco Central de Cuba, según recoge el artículo de RSI

El medio público RSI explica que el Banco Central cubano ha puesto en circulación billetes de 2.000 y 5.000 pesos, los de mayor denominación en la historia del país, con un valor real muy reducido. La medida responde oficialmente a la necesidad de facilitar los pagos en un contexto de escasez de efectivo, donde la población debe transportar grandes cantidades de dinero para adquirir bienes básicos. El artículo subraya que, pese a su valor nominal, el billete más alto apenas cubre el salario medio mensual, lo que evidencia el deterioro del poder adquisitivo. También destaca novedades simbólicas, como la inclusión por primera vez de figuras femeninas en los billetes.

El reportaje sitúa esta decisión en el contexto de una inflación descontrolada y de los efectos fallidos de la reforma monetaria de 2021. RSI apunta al papel clave del mercado negro y a la dependencia del dólar en una economía que importa la mayoría de sus bienes. Además, subraya las contradicciones del sistema: mientras el Gobierno intenta atraer divisas extranjeras con tiendas en dólares, estas medidas acentúan las desigualdades sociales. La perspectiva del artículo es crítica y presenta la emisión de nuevos billetes como un síntoma más de la fragilidad estructural de la economía cubana. (Fuentes: RSI Enlace externoen italiano)

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Revisado por Patricia Islas

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