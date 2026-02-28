México y el riesgo de un país blindado; España descalifica documentos; y Argentina y Uruguay ratifican Mercosur
Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Tres noticias importantes nos llegan desde México y España y sobre el Mercosur.
México ante el Mundial: el pulso con los cárteles y el riesgo de un país blindado
La noticia que más ha interesado a la prensa suiza esta semana es claramente la situación en México por el desafío de seguridad que afronta el país a pocos meses del Mundial de 2026.
«Un partido de fútbol, vigilado como en una fortaleza»NZZ
El diario Neue Zürcher Zeitung pone el foco en la violencia ligada al narcotráfico y en la paradoja de organizar una gran cita deportiva en un contexto de crisis de derechos humanos. El amistoso ganado 4-0 ante Islandia en Querétaro fue casi anecdótico: lo relevante, subraya el rotativo, fue que el encuentro terminó sin disturbios, rodeado de anillos de control, cientos de policías y guardias nacionales, como si el estadio fuera una fortaleza.
La radiotelevisión pública de habla francesa, RTS, por su parte, analiza la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, como un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno. Apoyándose en la politóloga Maya Collombon, destaca que la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una línea más dura que la de su predecesor, en parte bajo presión de Estados Unidos, y que esta decisión constituye una apuesta de resultado incierto antes del Mundial. Mientras el Ejecutivo promete garantías de seguridad y asegura que el país está “en paz”, persisten los temores a nuevas represalias de los cárteles. Además, colectivos de familiares de desaparecidos anuncian que aprovecharán la visibilidad internacional del torneo para denunciar la crisis de violencia y desapariciones forzadas. (Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción y rts.chEnlace externo en francés)
España desclasifica documentos sobre el intento de golpe del 23 de febrero de 1981
Esta semana la prensa suiza ha informado sobre la reciente publicación de documentos secretos por parte del gobierno español relacionados con el intento de golpe de Estado de 1981. La emisora SRF destaca que los papeles revelan, entre otras cosas, que los golpistas consideraron un grave error no haber detenido al entonces rey Juan Carlos. Además, se informa del fallecimiento a los 93 años del líder de la revuelta, el oficial de policía Antonio Tejero, tras una larga enfermedad.
«Primer error: dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero»Proviene de una nota manuscrita de uno de los participantes en el intento de golpe de Estado de 1981, publicada por el gobierno español
Los hechos del 23 de febrero ya eran conocidos: durante la sesión para elegir un nuevo presidente del Gobierno, los diputados fueron tomados como rehenes por dos centurias armadas de la Guardia Civil bajo el mando de Tejero. Se efectuaron disparos, pero nadie resultó herido, y militares ocuparon también la ciudad de Valencia. SRF subraya que la rápida y firme intervención del rey Juan Carlos, con un discurso televisado nocturno defendiendo la constitución, desbarató los planes de los golpistas, que ya al mediodía del 24 de febrero se rindieron.
Los documentos ahora desclasificados aportan, según SRF, detalles inéditos sobre la planificación del golpe, estimaciones de víctimas en ataques planeados que finalmente no se llevaron a cabo, conversaciones telefónicas de soldados implicados y los intentos posteriores de algunos participantes por ocultar su implicación. El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, justificó la publicación asegurando que «la memoria no debe estar bajo llave» y que las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. (Fuente: SRFEnlace externo en alemán)
Uruguay y Argentina ratifican el acuerdo UE-Mercosur, pero divide Europa
Varios medios suizos han hablado sobre el futuro incierto del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur.
«Tras la ratificación por Uruguay, el balón está ahora claramente en el campo de la Comisión Europea»Afirmación de Hildegard Müller, presidenta de la Asociación de la Industria Automovilística (VDA) de Alemania, recogida por nau.ch
El portal nau.ch pone el foco en la tensión institucional en Bruselas y en la presión de algunos gobiernos, como el de Alemania, para que la Comisión Europea autorice la aplicación provisional del tratado antes de la ratificación definitiva por el Parlamento Europeo. El medio destaca que esta posibilidad podría abrir un conflicto con la Eurocámara, que ya ha pedido que el texto sea revisado por el Tribunal de Justicia de la UE antes de la votación final.
El artículo recoge tanto los argumentos de los defensores como de los detractores. Desde la industria automovilística alemana se insta a no perder más tiempo y a enviar una señal a favor del libre comercio en un contexto de proteccionismo creciente, en alusión a la política arancelaria de Estados Unidos. En cambio, agricultores europeos alertan de una amenaza existencial por la competencia sudamericana, mientras que organizaciones ecologistas temen un aumento de la deforestación. La Comisión rechaza que se vayan a rebajar estándares europeos en materia de medioambiente o protección del consumidor. Para nau.ch, el acuerdo, que afectaría a más de 700 millones de personas tras más de 25 años de negociaciones, se ha convertido en un símbolo del pulso entre apertura comercial y repliegue proteccionista. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)
