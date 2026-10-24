Milei pierde las formas en Madrid; la población suiza de origen español vota la izquierda; y Meta se convierte en campo de batalla electoral en Brasil

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza ha seguido tres temas que seguro les van a interesar.

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

El presidente de Argentina, Javier Milei. Keystone

La prensa suiza ha abordado los insultos que ha lanzado el presidente argentino, Javier Milei, hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita en Madrid. El medio nau.ch presenta el episodio como un nuevo choque diplomático que se entrelaza con la política interna española y la campaña electoral.

Milei afirmó que no se iba a reunir con Pedro Sánchez y lo acusó de ser un «criminal, dictador y ladrón», además de tratar a periodistas con una actitud agresiva, inapropiada en España, donde se respeta tanto la institucionalidad como el trabajo periodístico y estas actitudes quedan fuera de lugar. Además puso la gestión de Ceuta en el centro de sus críticas para atacar al presidente español. La cobertura mediática en Suiza distingue entre las acusaciones de Milei y los datos sobre la situación migratoria. Según las autoridades españolas, la mayoría de las personas llegadas a Ceuta han regresado a Marruecos, por lo que la cobertura de nau.ch pone el foco en la dureza del discurso del presidente argentino y en su repercusión política.

El periódico también destaca el respaldo del líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, quien rechazó calificar las palabras de Milei de insultos y definió al presidente argentino como un amigo y aliado. Sin embargo, Milei no fue recibido por el líder de Vox físicamente en España.

El artículo recuerda, además, que no es la primera vez que Milei provoca una crisis diplomática durante una visita a España. En 2024, sus ataques contra Sánchez y su esposa llevaron al Gobierno español a retirar temporalmente a su embajadora en Buenos Aires. Al recuperar este precedente, nau.ch interpreta el episodio actual como parte de un patrón de confrontación política que trasciende las relaciones personales entre ambos dirigentes.

Fuente: nau.chEnlace externo (en alemán)

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Campaña de la UDC. Keystone / Christian Beutler

Continuamos con una noticia, que excepcionalmente es de ámbito nacional. Los medios del grupo CH Media abordan un fenómeno electoral especialmente interesante. Se trara de las diferencias políticas entre la población suiza según sus raíces migratorias.

Según el último barómetro electoral de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), el 40% de las personas suizas con raíces en los Balcanes afirma que votaría a la Unión Democrática de Centro (UDC), el partido conservador y más votado de Suiza. En cambio, entre quienes tienen raíces en España y Portugal, el apoyo se inclina claramente hacia la izquierda. El artículo pone de manifiesto que la población de origen migrante no constituye un bloque electoral homogéneo y que las preferencias políticas varían considerablemente según las trayectorias históricas y sociales de cada grupo.

El presidente de la UDC, Marcel Dettling, atribuye el respaldo de parte del electorado de origen balcánico a la política restrictiva en materia de asilo, la lucha contra la delincuencia y la defensa de la libertad económica. Sin embargo, el politólogo Michael Hermann cuestiona que estos factores expliquen por sí solos el fenómeno y señala la influencia del conservadurismo social y de la experiencia del socialismo en la antigua Yugoslavia. Esto cambia cuando observamos de cerca las personas de origen español y portugués. Entre las personas que tienen raíces en la península ibérica, el Partido Socialista (PS) obtiene un 27% de apoyo y, junto con Los Verdes, alcanza el 41%. Hermann destaca que la población de origen portugués presenta características socioeconómicas similares a las de la población de origen balcánico, pero muestra preferencias electorales muy distintas.

CH Media interpreta estos datos como una muestra de que la historia política y los valores sociales pueden influir en el voto tanto como la situación económica.

Fuente: Aargauer ZeitungEnlace externo (en alemán, con suscripción)

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Mitin electoral del presidente Luiz Ignacio Lula da Silva en Brasil. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Otro tema importante ha sido la creciente tensión electoral en Brasil, donde las acusaciones sobre la influencia de las redes sociales amenazan con trasladar la disputa política a los tribunales.

El diario 24 heures advierte de que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, se ha convertido en uno de los protagonistas de la recta final de las elecciones presidenciales brasileñas. Flavio Bolsonaro, candidato conservador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se acusan mutuamente de utilizar la plataforma para alterar las condiciones de la campaña. Ambos han recurrido a la justicia electoral para cuestionar la actuación de su rival, en un contexto de máxima incertidumbre ante una segunda vuelta que se prevé muy ajustada. El periódico presenta así las redes sociales no como un mero canal de comunicación política, sino como un espacio decisivo de confrontación, en el que la difusión de contenidos y la moderación algorítmica pueden convertirse en argumentos para impugnar la legitimidad del adversario.

La perspectiva del diario pone el acento en la creciente dificultad para separar la competencia electoral de las acusaciones de manipulación digital y de injerencia extranjera. 24 heures destaca que Meta asegura haber aplicado las medidas exigidas por la justicia brasileña, aunque reconoce fallos técnicos que afectaron a anuncios de campaña de Lula, mientras su propio consejo de supervisión denuncia deficiencias recurrentes en la moderación de contenidos políticos. El artículo también amplía el foco al ámbito regional, al recoger las acusaciones de Brasil contra el presidente argentino Javier Milei por una supuesta injerencia electoral. De este modo, el medio interpreta la disputa como algo que trasciende el enfrentamiento entre dos candidatos y refleja una pugna más amplia entre fuerzas políticas de izquierda y derecha en América Latina. La cobertura subraya, en definitiva, cómo las plataformas tecnológicas se han convertido en actores cuya gestión puede alimentar la desconfianza electoral y agravar la polarización política.

Fuente: 24 heuresEnlace externo (en francés)

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Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 31 de octubre. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Revisado por Patricia Islas

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