Milei reivindica sus logros, Bukele estudia excarcelaciones y Maduro se declara inocente en Nueva York

SWI swissinfo.ch/Keystone

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza ha elegido el seguimiento de dos mandatarios en funciones y con deseo de mantenerse en el poder y de uno depuesto y detenido en Nueva York.

Compartir

5 minutos

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

Manifestantes participan en una protesta contra el gobierno del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires. SWI swissinfo

El presidente argentino, Javier Milei, vuelve de nuevo a los titulares de la prensa suiza. Esta vez es el diario de Ginebra, Le Temps, el más destacado del panorama mediático en francés del país, en poner el acento en una situación conocida: la del programa reducciones presupuestarias que se vende como un éxito macroeconómico, pero cuyo trasfondo significa un costo muy alto: «una enorme degradación social».



Tres años después de asumir la presidencia, Javier Milei reivindica una transformación económica que, según él, no tiene precedentes en Argentina. La combinación de un duro ajuste fiscal, la llegada de inversiones extranjeras y el auge de sectores estratégicos como el petróleo, el gas de Vaca Muerta, el litio y el cobre ha mejorado los principales indicadores macroeconómicos. La balanza de pagos es positiva, las reservas aumentan y la Bolsa de Buenos Aires se ha multiplicado por seis. Para el Gobierno, estos resultados confirman que el país ha recuperado la confianza de los mercados y ha entrado en una nueva fase de crecimiento.



Lo que esos indicadores no reflejan, escribe Pierre Bratschi desde Buenos Aires, es una realidad mucho más compleja. Desde la llegada de Milei se han perdido cientos de miles de empleos formales, decenas de miles de empresas han cerrado y la pobreza vuelve a crecer, afectando a casi un tercio de la población. Mientras los sectores extractivos prometen inversiones millonarias, subsiste la duda de la capacidad de éstas para generar suficiente empleo y compensar las pérdidas provocadas por el ajuste. Con una popularidad en descenso y protestas cada vez más frecuentes, el principal desafío de Milei será convencer a la ciudadanía de que los éxitos macroeconómicos acabarán traduciéndose en una mejora tangible de la vida cotidiana, en su intención de volver a ser candidato presidencial. Así que Milei exhibe los avances macroeconómicos como principal argumento de campaña. Y queda por ver si le funcionará a la hora de las elecciones.

Fuente: Le TempsEnlace externo (en francés y con suscripción)

Mostrar más

Mostrar más Una marcha universitaria en Argentina termina con choques entre policías y manifestantes Este contenido fue publicado en La policía y manifestantes se enfrentaron en Buenos Aires el jueves durante una multitudinaria marcha para reclamar al gobierno de Javier Milei que cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas, constató la AFP. leer más Una marcha universitaria en Argentina termina con choques entre policías y manifestantes

Un guardia inspecciona a miembros de pandillas recluidos en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, en El Salvador. Keystone-SDA

En el caso del diario zuriqués Tages-Anzeiger esta vez un artículo sin firma, por lo que probablemente se trate de una recopilación informativa basada en agencias de información, el tema es la eventual decisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele para permitir la liberación condicional de cerca de la mitad de las personas encarceladas durante la ofensiva lanzada contra las pandillas desde 2022.



Pero, atención, Bukele indico que hasta ahora nada está decidido. Lo que se sabe es que una comisión revisará caso por caso para determinar qué reclusos, especialmente aquellos condenados por delitos menos graves y que hayan colaborado con las autoridades, podrían beneficiarse de esta medida. Este proyecto supondrá un giro inesperado en una política de seguridad que se ha caracterizado por las detenciones masivas y la tolerancia cero frente a las maras. Bajo el estado de excepción vigente desde marzo de 2022, más de 90.000 personas fueron arrestadas. Organizaciones de derechos humanos sostienen que una parte significativa de estos detenidos no tiene vínculos con las pandillas.



El modelo de seguridad de Bukele se ha convertido en referencia para otros gobiernos de Centroamérica. El Tages-Anzeiger (TA) recuerda que Costa Rica, tradicionalmente uno de los países más seguros de la región, acaba de inaugurar una megacárcel de máxima seguridad para hacer frente al aumento de la violencia vinculada al narcotráfico. Mientras tanto, el plan de liberaciones anunciado en El Salvador reabre el debate sobre el equilibrio entre eficacia en la lucha contra el crimen organizado y respeto a las garantías fundamentales.

Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo (en alemán, con suscripción)

Mostrar más

Mostrar más Bukele evalúa una «liberación anticipada» de presos de la guerra antipandillas Este contenido fue publicado en El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes que su gobierno evalúa una liberación «anticipada» y «condicional» de detenidos durante su guerra antipandillas que sean «culpables» de colaborar con esas bandas criminales. leer más Bukele evalúa una «liberación anticipada» de presos de la guerra antipandillas

Manifestantes protestan frente al tribunal federal de Nueva York durante la comparecencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de conspirar para torturar a opositores políticos. La nueva imputación se suma a los cargos ya existentes por presunto narcotráfico. Keystone-SDA



El diario Tribune de Genève (TdG) se concreta a una cobertura con información de agencias sobre las declaraciones del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, detenidos por Estados Unidos. En Nueva York, ambos rechazaron ser responsables de los nuevos cargos por tortura presentados en su contra.

La pareja permanece detenida desde enero en una prisión federal de Brooklyn y será juzgada en junio de 2027. Maduro, que se define como un «prisionero de guerra», calificó de falsas las acusaciones de participar, cuando era presidente, en una supuesta campaña de represión y torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Los nuevos cargos se suman a los que ya afrontaban Maduro y su esposa Cilia Flores por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión y el uso de ametralladoras y artefactos destructivos.

Fuente: La Tribune de GenèveEnlace externo (en francés)

Mostrar más

Mostrar más El chavismo reafirma que Nicolás Maduro y Cilia Flores están «secuestrados» en EE.UU. Este contenido fue publicado en Caracas, 15 oct (EFE).- El chavismo reafirmó este jueves que el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, están «secuestrados» en Estados Unidos, donde permanecen detenidos y defendieron hoy su inocencia frente al nuevo cargo de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía la semana pasada. leer más El chavismo reafirma que Nicolás Maduro y Cilia Flores están «secuestrados» en EE.UU.

Y de nuestra producción, destacamos en estas entregas:

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Más allá del virus: las raíces sociales de la epidemia de ébola Este contenido fue publicado en El actual brote de ébola en el este de la RDC revela la estrecha relación entre salud, conflicto armado y extracción de materias primas. leer más Más allá del virus: las raíces sociales de la epidemia de ébola

Mostrar más

Mostrar más Ayuda humanitaria Bajo los escombros de Gaza yacen los cuerpos de las personas desaparecidas y posibles pruebas Este contenido fue publicado en Tres años después del ataque liderado por Hamás contra Israel y de la posterior guerra, gran parte de Gaza sigue en ruinas y muchas familias siguen sin encontrar los cuerpos de sus seres queridos. leer más Bajo los escombros de Gaza yacen los cuerpos de las personas desaparecidas y posibles pruebas

Mostrar más

Mostrar más Transición energética ¿Cómo usa Suiza los combustibles fósiles? Este contenido fue publicado en La mitad de los hogares suizos se calientan con gasóleo o gas natural, y el transporte sigue siendo una de las principales fuentes de consumo de combustibles fósiles. leer más ¿Cómo usa Suiza los combustibles fósiles?

Si tiene un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Les enviaremos el siguiente repaso a la prensa suiza el sábado 24 de octubre. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Los preferidos del público Los más discutidos