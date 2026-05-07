Mitad de mandato turbio, elogios para Jerome Powell y una misteriosa masa dorada

Keystone y SWI swissinfo.ch

Científicas y científicos estadounidenses han estado examinando una extraña masa dorada, encontrada a 3.000 metros bajo el agua, y recientemente revelaron sus conclusiones. Además, esta semana, más sobre Donald Trump.

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Bienvenidas y bienvenidos a nuestro resumen de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes temas de EE. UU.: política, finanzas y ciencia.

Un votante de Misuri durante las elecciones de mitad de legislatura de 2018. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

A seis meses de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la radiotelevisión pública suiza SRF tomó el pulso político. Su conclusión: «Se están acumulando nubes de tormenta para los republicanos».

«Es casi una ley de la naturaleza en la política estadounidense: el partido del presidente pierde escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato», escribió SRF el domingo. «También son un referéndum sobre el presidente, cuyos opositores suelen estar especialmente motivados para expresar su enfado».

Donald Trump ya experimentó esto durante su primer mandato: en las elecciones de mitad de mandato de 2018, los republicanos ganaron dos escaños en el Senado, pero perdieron 42 en la Cámara de Representantes.

En cuanto a las elecciones del 3 de noviembre, SRF afirma que las señales apuntan a un panorama tormentoso. «Trump ha llevado al país a un conflicto armado con Irán, sobre bases vagas y sin un final previsible. Como consecuencia de la guerra, los precios de la gasolina en la dependiente del automóvil Estados Unidos han subido a más de 4 dólares (3,10 francos suizos) por galón por primera vez desde 2022. Trump no ha cumplido su promesa de campaña de reducir rápidamente los precios; la inflación está repuntando de nuevo». Además, señaló que, según el respetado e independiente Cook Political Report, los índices de aprobación de Trump se encuentran actualmente en el punto más bajo de su segundo mandato, con un 40 %.

«Todo esto —especialmente el descontento económico de la población— está haciendo sonar estridentes alarmas entre los republicanos, que deben temer una dolorosa derrota electoral», afirmó, añadiendo que ahora incluso parece posible que los demócratas también logren una mayoría en el Senado, donde solo un tercio de los escaños se renueva en estas elecciones.

SRF explicó que los republicanos están intentando evitar la derrota modificando las reglas del juego a su favor. «En Texas, y posteriormente en otros estados, redibujaron los distritos electorales para crear el mayor número posible de circunscripciones republicanas seguras». SRF señaló que esta «descarada manipulación de distritos electorales» fue respondida por los demócratas «con el mismo descaro», al rediseñar los mapas electorales a su favor en California y Virginia.

«Independientemente de quién gane esta desenfrenada carrera armamentística, el perdedor a largo plazo será la ya maltrecha democracia estadounidense, si cada vez hay menos distritos donde el resultado no esté claro desde el principio».

SRF reconoció que medio año es mucho tiempo en la política estadounidense y que el clima político general aún podría cambiar a favor de los republicanos antes de noviembre. También admitió que, según The New York Times, los republicanos tienen actualmente ventaja en cuanto a fondos de campaña.

«Aun así, es probable que pierdan su mayoría en la Cámara de Representantes», concluyó. «Incluso un Congreso controlado solo parcialmente por los demócratas supondría un freno, incluso para un presidente que en gran medida gobierna eludiendo al Congreso. Sus proyectos legislativos tendrían un camino difícil y seguirían incómodas investigaciones parlamentarias. Incluso serían posibles procedimientos de destitución contra Trump, aunque es poco probable que un proceso así prosperara en el Senado».

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en una rueda de prensa celebrada la semana pasada. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Los ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra la Reserva Federal demuestran que entiende menos de economía de lo que afirma, sostiene el NZZ am Sonntag. «Afortunadamente, hay un hombre que está plantando una feroz resistencia y mostrando al mundo lo que significa tener firmeza en tiempos de incertidumbre política». Entra en escena, Jerome Powell.

Según una reciente encuesta de Fox News, hasta un 52 % de los estadounidenses cree que los demócratas harían un mejor trabajo en cuestiones económicas que los republicanos.

«El hecho de que se haya llegado a esto tiene que ver con el aumento de los precios de la gasolina y con el acoso de Trump al guardián de la estabilidad de precios», escribió el NZZ am Sonntag en un editorial titulado «El único verdadero héroe de Estados Unidos, o por qué Jerome Powell merece una estatua».

El periódico explicó que, desde que asumió el cargo, Trump ha intentado socavar la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos y ha «atacado sin descanso» a Powell, su presidente, incluso iniciando una investigación sobre supuestos sobrecostes en un proyecto de construcción.

«Pero Powell no está cediendo a la presión», afirmó. «Está mostrando al mundo lo que significa mantenerse firme frente a un autócrata». Aunque Trump ha colocado a su candidato preferido, Kevin Warsh [véase la anterior revista de prensa], el NZZ am Sonntag señaló que Powell tiene la intención de permanecer en la junta de la Fed incluso después del relevo en mayo. También destacó que Trump está pidiendo recortes de los tipos de interés «casi a diario», con las próximas elecciones de mitad de mandato claramente en el punto de mira.

«Por decirlo una vez más con las palabras de George Bernard Shaw: “Los hombres mayores son peligrosos: no les importa lo que vaya a pasarle al mundo”». Quien logre frenar sus equivocadas acciones merece un monumento, concluyó el NZZ am Sonntag. «Igual que Jerome Powell, el verdadero rey de la política monetaria».

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

La mancha dorada. AFP / courtesy of NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Hace más de dos años, un robot de inmersión encontró una misteriosa esfera dorada a una profundidad de más de 3.000 metros frente a la costa de Alaska. La semana pasada, el Tages-Anzeiger se mostró entusiasmado con los resultados de un análisis de ADN.

La masa dorada, descubierta en agosto de 2023, estaba adherida a una roca a una profundidad de 3.250 metros en el golfo de Alaska. Los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) no estaban seguros de qué estaban viendo. ¿Era una esponja? ¿Una cáscara de huevo?

Los científicos a bordo del buque de la NOAA Okeanos Explorer no solo lograron mover la masa con el brazo del robot de inmersión, sino también aspirarla, llevarla a la superficie y trasladarla al Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian, explicó el Tages-Anzeiger de Zúrich. Ahora está catalogada allí como parte de la colección zoológica.

«Mientras tanto, las especulaciones se desbocaron, sugiriendo que podría tratarse de un huevo alienígena o —menos extravagante— de una nueva forma de vida terrestre», escribió el periódico.

Los investigadores del Smithsonian en Washington D. C. han estudiado ahora el enigma dorado con más detalle. El Tages-Anzeiger informó que, tras más de dos años de trabajo, los científicos han concluido que se trata de la base de una gran anémona de aguas profundas de la especie Relicanthus daphneae. Normalmente, esta parte está cubierta por el resto del animal —un brazo y numerosos pequeños tentáculos—. La anémona a la que pertenecía la masa podría haber muerto o haberse desplazado, dejando atrás esa base inusualmente brillante.

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Traducido con IA por José Kress

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