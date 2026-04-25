Movilización progresista global en Barcelona; ataque mortal en Teotihuacan; y cadena perpetua para menores en El Salvador

Keystone

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de la prensa suiza sobre noticias del mundo hispanohablante.

7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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Barcelona escenifica la movilización progresista global frente al auge de la derecha

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el centro, posa con los asistentes durante la cumbre “Reunión en Defensa de la Democracia” en Barcelona, España. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Esta semana la prensa suiza ha comentado el encuentro de líderes progresistas celebrado en Barcelona en paralelo a una reunión de la extrema derecha europea en Milán, en un momento de creciente polarización política internacional.

«Las ultraderechas hacen mucho ruido, pero no porque estén ganando, sino porque saben que su tiempo se está acabando» Afirmación de Pedro Sánchez, NZZ

Un artículo de Le Temps destaca cómo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha impulsado un foro internacional de dirigentes de izquierda con figuras como Luiz Inácio Lula, Claudia Sheinbaum o António Costa, con el objetivo de coordinar una respuesta común frente a lo que describen como una «ola reaccionaria» global. El encuentro se presenta como una plataforma de defensa de la democracia y de renovación del multilateralismo, en un contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Medio y el aumento de discursos autoritarios. Los participantes alertan sobre el deterioro de las instituciones democráticas y el impacto de la desinformación, subrayando la necesidad de reforzar la cooperación internacional para proteger el sistema democrático.

En paralelo, el artículo de Le Temps subraya el carácter simbólico de la coincidencia con un encuentro de la extrema derecha europea en Milán, lo que refuerza la idea de una creciente polarización política en el continente. Líderes como Gustavo Petro y Lula enmarcan el debate en términos de confrontación global entre modelos políticos, mientras defienden la necesidad de revitalizar el multilateralismo frente a su debilitamiento.

Por otra parte, la cobertura de la NZZ aporta una lectura más crítica y escéptica del mismo acontecimiento. El diario suizo describe el congreso como una mezcla entre foro político y ejercicio de autoafirmación, con pocas propuestas concretas compartidas más allá de la defensa general del multilateralismo y la democracia. Aunque el encuentro logró reunir a una amplia variedad de líderes internacionales, el texto subraya las contradicciones internas del bloque progresista, especialmente en política exterior, así como la dificultad para articular mensajes comunes en un contexto global fragmentado. (Fuente: Le TempsEnlace externo, en francés, NZZEnlace externo en alemán)

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Ataque en Teotihuacan reabre el debate sobre seguridad en sitios turísticos en México

La Pirámide de la Luna en Teotihuacan. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Ha impactado en la colectividad las brutales imágenes del ataque ocurrido en el sitio arqueológico de Teotihuacan, en México, donde una mujer canadiense fue asesinada y varios turistas extranjeros resultaron heridos. Un suceso que ha conmocionado al sector turístico y a las autoridades del país.

«Es evidente que debemos reforzar la seguridad» Afirmación de la presidenta Sheinbaum, Le Matin.

El artículo de Le Matin describe cómo el atacante, un hombre mexicano de 27 años, había planificado cuidadosamente el ataque, tras haber visitado previamente el lugar y preparado su acción con antelación. El tiroteo tuvo lugar en una de las zonas arqueológicas más visitadas del país, lo que ha generado un fuerte impacto tanto por el número de víctimas como por el simbolismo del lugar. La investigación apunta a que el autor del ataque llevaba consigo armas, munición y materiales vinculados a episodios de violencia masiva en Estados Unidos, lo que añade una dimensión preocupante al caso.

En respuesta, las autoridades mexicanas han anunciado un refuerzo de la seguridad en zonas turísticas, especialmente ante la proximidad de grandes citas internacionales como el Mundial de fútbol de 2026, que el país acogerá junto a Estados Unidos y Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la necesidad de mejorar los controles de acceso a este tipo de espacios, aunque también ha apuntado a posibles problemas psicológicos del atacante, descartando por el momento una relación directa con la delincuencia organizada. El artículo subraya además la preocupación del sector turístico, que reclama medidas urgentes para evitar que este tipo de episodios afecten a la imagen y la seguridad de destinos clave como Teotihuacán. (Fuente: Le MatinEnlace externo en francés)

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El Salvador endurece su sistema penal con cadena perpetua para menores desde los 12 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Le ha llamado la atención a la prensa suiza la nueva reforma legal en El Salvador, donde el Gobierno de Nayib Bukele ha aprobado la posibilidad de imponer cadena perpetua a menores desde los 12 años, en el marco de su estrategia de mano dura contra las bandas criminales.

«Más del uno por ciento de la población ha sido encarcelada en el marco de las medidas contra las bandas» Denuncian organizaciones de derechos humanos, BaZ

Un artículo de la Basler Zeitung explica que la reforma fue impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele, y que entrará en vigor este mismo mes de abril. La medida se aplicará a delitos graves como asesinato, violación o pertenencia a bandas, y forma parte de un paquete de políticas más amplias que han redefinido el sistema penal del país. Desde la declaración del estado de excepción en 2022, El Salvador ha mantenido un régimen de seguridad extraordinario que ha permitido suspender ciertos derechos constitucionales y ampliar de forma significativa el poder del Estado para detener y encarcelar a sospechosos.

En este contexto, la prensa suiza subraya la fuerte controversia internacional en torno a la política de seguridad del gobierno salvadoreño. Mientras las autoridades destacan una reducción significativa de la violencia y de las tasas de homicidio, organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y abusos sistemáticos. Según estos informes, decenas de miles de personas han sido arrestadas en operativos masivos, a menudo con información limitada o sin pruebas claras, lo que plantea un debate profundo sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. (Fuentes: BaZEnlace externo en alemán)

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Revisado por Patricia Islas

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