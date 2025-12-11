Parmelin elegido presidente de Suiza con un resultado récord

Guy Parmelin, elegido presidente de la Confederación Suiza con resultados récord. Keystone-SDA

El ministro de Economía, Guy Parmelin, será presidente de la Confederación Suiza por segunda vez en su carrera en 2026.

Parmelin superó su resultado de 2021 y logró un resultado récord de los últimos años.

Se presentaron un total de 228 papeletas, con 203 votos a favor de Parmelin, cinco nulos y 13 en blanco. Siete miembros del Parlamento votaron a favor de otra persona que no fuera Parmelin.

Antes de su primer año presidencial en 2021, el político del partido de derecha UDC (Unión Democrática de Centro), había recibido 188 votos. Cuando fue elegido vicepresidente hace un año, 196 miembros del Parlamento votaron a su favor.

Aunque la elección a la presidencia se considera una formalidad, los parlamentarios suelen utilizarla para expresar su desaprobación o aprobación de los miembros del Gobierno.

Desde el año 2000, los presidentes han recibido una media de 172 votos del Parlamento. Los más votados en los últimos 25 años fueron Ueli Maurer, con 201 votos en 2019, Pascal Couchepin, con 197 votos en 2008, y Johann Schneider-Ammann, con 196 votos en 2016.

El peor resultado de las últimas décadas lo obtuvo Micheline Calmy-Rey en 2011, con 106 votos. El resultado de Alain Berset en 2023 también estuvo muy por debajo de la media. En aquel entonces recibió 140 votos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

