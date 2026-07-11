España marca distancias con la Casa Blanca; división entre los intereses económicos por el acuerdo con Mercosur; y Venezuela

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Una semana más fue el balompié el gran protagonista en los medios. Aún así, otras noticias interesantes han encontrado su lugar en la prensa suiza.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, llega a Turquía para la reunión de la OTAN. Keystone

Esta semana la prensa suiza ha analizado las distintas estrategias de los líderes europeos para gestionar su relación con Donald Trump para la cumbre de la OTAN. El portal privado Nau.ch interpreta que Europa se enfrenta a un delicado equilibrio entre preservar la unidad de la Alianza y defender su autonomía política, con España como uno de los países que más claramente ha optado por marcar distancias con la Casa Blanca.

El artículo contrapone varios modelos de relación con Trump. Nau.ch presenta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, como el ejemplo de una estrategia basada en la conciliación y las concesiones para mantener la cohesión de la Alianza, incluso a costa de recibir críticas por su actitud hacia el presidente estadounidense. En cambio, el medio sostiene que otros dirigentes europeos han comenzado a endurecer su posición tras comprobar que los gestos de cercanía no garantizan una mejor relación con Washington. El caso del canciller alemán, Friedrich Merz, ilustra, según el periódico, cómo los intentos iniciales de ganarse el favor de Trump acabaron dando paso a una postura mucho más crítica.

Para España, Nau.ch reserva un lugar destacado al presentar a Pedro Sánchez como uno de los primeros líderes europeos que decidió enfrentarse abiertamente a Trump. El periódico recuerda que el Gobierno español prohibió a Estados Unidos utilizar las bases militares españolas durante la guerra con Irán, una decisión que provocó amenazas de represalias por parte del presidente estadounidense. Nau.ch interpreta que Sánchez asumió pronto que la confrontación podía resultar más eficaz que la búsqueda de complicidad personal y destaca su rechazo a la «obediencia ciega y sumisa» como una muestra de una nueva estrategia europea más independiente frente a Washington. En este sentido, el medio sugiere que la posición española ha anticipado un cambio de actitud que ahora también empieza a apreciarse en otros gobiernos europeos, como el de Italia.

Fuentes: nau.chEnlace externo, en alemán

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Protesta de granjeros en contra del tratado entre Europa y Mercosur. Keystone-EPA/Angelo Carconi

Además, el diario Schweizer Bauer, especialmente dirigido a las familias granjeras del país, ha seguido de cerca el debate sobre el acuerdo de libre comercio entre la AELC y Mercosur. Este debate interesa especialmente a los sectores agrícola y ganadero de Suiza. El semanario especializado Schweizer Bauer pone el foco en las implicaciones del pacto para la agricultura suiza y presenta la aprobación parlamentaria como un avance político que sigue generando una fuerte división entre los intereses económicos, las preocupaciones medioambientales y la protección del sector agrícola.

El periódico explica que la Comisión de Política Exterior del Consejo Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, dio su visto bueno al acuerdo tras un intenso debate sobre sus efectos para la agricultura, la sostenibilidad y las condiciones sociales. El Schweizer Bauer destaca que la mayoría de la comisión introdujo una cláusula para que Suiza adopte la normativa europea contra la deforestación, una medida que interpreta como un intento de reforzar las garantías ambientales sin alterar el núcleo del tratado. Al mismo tiempo, subraya que el acuerdo permitiría que el 96 % de las exportaciones suizas hacia los países de Mercosur quedaran libres de aranceles, ampliando las oportunidades para sectores como el de los quesos y otros productos de exportación.

El medio también pone de relieve la polarización política que rodea al acuerdo. El Schweizer Bauer advierte de que mientras los partidos liberales lo presentan como una herramienta para diversificar las relaciones comerciales y reducir la dependencia de Estados Unidos y la Unión Europea, Los Verdes consideran que los intereses económicos han prevalecido sobre la protección de la Amazonía y ya anuncian un referéndum. El periódico resalta además que parte de la comisión propuso destinar 880 millones de francos para compensar al sector agrícola por los posibles efectos negativos del tratado, reflejando que incluso entre los partidarios del acuerdo persisten dudas sobre su impacto en el campo suizo.

Fuentes: Schweizer BauerEnlace externo, en alemán

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Personal del equipo de rescate en el terremoto de Venezuela. Ennio Leanza / AFP

Otro tema destacable esta semana, es el avance de la crisis humanitaria en Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. El diario privado Nau.ch pone el foco en el cambio de fase de la emergencia: del rescate de posibles supervivientes a la gestión de la reconstrucción y la asistencia a largo plazo. El medio interpreta la retirada de los equipos internacionales no como un abandono, sino como una decisión condicionada por criterios técnicos y de seguridad.

El artículo subraya que el número oficial de víctimas mortales asciende ya a 3.685, con un incremento de 150 fallecidos en sólo 24 horas, y destaca que las operaciones activas de búsqueda y rescate están prácticamente concluidas. Nau.ch enfatiza la llegada del coordinador de emergencias de la ONU, Tom Fletcher, a la región de La Guaira, la más afectada, para organizar la siguiente etapa de ayuda. Según el periódico, la prioridad pasa ahora por garantizar alimentos, agua, refugio y atención médica, lo que refleja una lectura centrada en la coordinación internacional y en la transición hacia una respuesta humanitaria sostenida.

Al mismo tiempo, el medio advierte de la tensión existente entre las autoridades y las familias de las personas desaparecidas. Aunque muchos equipos extranjeros han abandonado el país tras el fin de la llamada “ventana biológica de supervivencia”, el voluntariado local continúa removiendo escombros ante la presión de familiares que exigen encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos, para poder darles sepultura. Nau.ch interpreta este contraste como uno de los principales desafíos políticos y emocionales de la catástrofe: la necesidad de aceptar el cierre de las operaciones de rescate mientras persiste la demanda social de seguir buscando entre las ruinas.

Fuentes: nau.chEnlace externo, en alemán

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Artículo revisado por Patricia Islas

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