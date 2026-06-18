Perspectivas de paz en el Golfo, las acciones de SpaceX despegan y la soberanía digital

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro resumen de prensa sobre la actualidad en Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes temas de la semana en Estados Unidos: uno de política, otro de economía y otro de ciencia.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

5 minutos

Los medios suizos analizan las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán. Las empresas tecnológicas estadounidenses también están acaparando la atención: SpaceX por su salida a bolsa y Anthropic por activar el «interruptor de apagado» para los usuarios fuera de Estados Unidos de su último modelo de inteligencia artificial.

Irán y EE. UU. se están acercando poco a poco a la paz Keystone

El balneario suizo de Bürgenstock ha sido elegido como escenario para que Estados Unidos e Irán firmen un compromiso para iniciar negociaciones de paz detalladas. Pero es difícil prever cómo este proceso podría desembocar en una paz duradera en Oriente Medio.

A la prensa suiza le resulta aún más difícil imaginar que Estados Unidos salga del conflicto como un vencedor creíble. «El único problema que Trump resuelve es uno que él mismo creó», titula el Tages-Anzeiger, en referencia a la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

Varios medios consideran que Israel, y su conflicto con Hezbolá en Líbano, podrían convertirse en un obstáculo para la paz entre Estados Unidos e Irán.

El diario Le Temps señala que el presidente estadounidense Donald Trump se ha referido recientemente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como «un tipo muy difícil».

«Más adelante, un tratado internacional jurídicamente vinculante tendría que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, y podría encontrar resistencia, especialmente entre los senadores estadounidenses que apoyan a Israel», explicó Roland Popp, investigador de la Academia Militar de la ETH de Zúrich, a la radiotelevisión pública suiza SRF.

En un artículo de opinión publicado también por SRF, Sara Hellmüller, profesora e investigadora del Geneva Graduate Institute, afirmó que «en este conflicto solo hay perdedores». «Sobre todo, por supuesto, las poblaciones afectadas en Irán, pero también en Líbano, Israel y la región en general».

Tages Anzeiger Enlace externo (alemán con suscripción)

Elon Musk celebra la salida a bolsa de SpaceX Keystone-SDA

La compañía de Elon Musk, SpaceX, acaparó titulares al protagonizar la salida a bolsa más exitosa de la historia. La mayoría de las informaciones se centraron en las enormes cantidades de dinero recaudadas: 85.700 millones de dólares, con una valoración de la empresa que llegó a rozar los 3 billones de dólares en un momento determinado.

La radiotelevisión pública suiza SRF considera que las empresas espaciales suizas podrían beneficiarse indirectamente de este fenómeno. «Decenas» de compañías suizas, como Beyond Gravity y Maxon Motor, trabajan en este sector.

«En general, estas empresas no pueden revelar que trabajan para SpaceX. Sin embargo, es un secreto a voces que varias de ellas son proveedoras de la compañía espacial de Elon Musk», señaló SRF.

La investigación espacial en las escuelas politécnicas federales y otras universidades también ha atraído a empresas espaciales extranjeras que han decidido instalarse en Suiza. Entre ellas se encuentra la compañía estadounidense Axiom Space, que planea establecer su sede europea en Lucerna.

«Una cosa está clara: si el negocio espacial continúa ganando impulso, Suiza estará en primera línea», pronostica SRF.

El Tages-Anzeiger destaca además que una relajación de las normas bursátiles está permitiendo que más pequeños inversores puedan participar en este fenómeno.

«Todos sentiremos pronto los efectos del auge de SpaceX. Los fondos de pensiones invertirán en acciones de SpaceX tarde o temprano. Y, de este modo, estas acciones llegarán hasta usted, le guste o no», predice el periódico.

Anthropic ha activado el mecanismo de apagado de emergencia de los modelos avanzados de IA Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

El apagón repentino de los últimos modelos de inteligencia artificial de la empresa estadounidense Anthropic ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la soberanía digital en otros países, incluida Suiza.

Anthropic se ha visto obligada por el Gobierno de Estados Unidos a cortar el acceso desde el extranjero a sus sistemas de inteligencia artificial más avanzados, Fable y Mythos. Se considera que son tan potentes que los piratas informáticos podrían desactivar sus barreras de seguridad y causar graves daños en los sistemas digitales de todo el mundo.

La Neue Zürcher Zeitung considera que la orden de activar el «interruptor de apagado» de Anthropic forma parte de un problema más amplio. «En una situación de emergencia, Washington no reconoce aliados y está dispuesto a dejar al resto del mundo sin acceso a la tecnología estadounidense más avanzada», señaló el periódico.

«Para el resto del mundo, la conclusión lógica debería estar clara: las empresas estadounidenses de inteligencia artificial son fundamentalmente poco fiables».

Una posible respuesta sería recurrir a modelos de inteligencia artificial de código abierto que funcionen de manera independiente del control gubernamental. Según el periódico, China ha desarrollado los mejores ejemplos de inteligencia artificial de código abierto.

«Un escenario en el que empresas de todo el mundo cambien a la inteligencia artificial china sería un desastre para Washington. Los políticos y empresarios estadounidenses llevan años hablando de una carrera de inteligencia artificial con China que Estados Unidos debe ganar a toda costa», escribe la NZZ.

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

Si tiene comentarios o sugerencias, puede escribirnos a english@swissinfo.ch.

Mostrar más

Mostrar más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada sábado un correo electrónico con las últimas noticias de España e Hispanoamérica publicadas en los medios de comunicación de Suiza. leer más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza

Traducido con ayuda de IA por José Kress

Los preferidos del público Los más discutidos