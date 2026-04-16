Armagedón de la IA, la alianza de la OTAN se tambalea y SpaceX sale a bolsa

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La última amenaza de un apocalipsis de la IA ha suscitado una mezcla de temor y escepticismo en la prensa suiza. Pero las maniobras de las megaempresas estadounidenses también podrían servir de inspiración para otros.

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Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes historias en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

Soldados y expertos en tecnologías de la información se sientan frente a las pantallas durante el ejercicio de ciberdefensa «Locked Shields» de la OTAN Keystone

La ya frágil alianza militar entre Estados Unidos y Europa se tambaleó aún más la semana pasada, cuando el presidente estadounidense Donald Trump volvió a arremeter contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esto ha llevado a los medios suizos a preguntarse si este matrimonio de poder militar se dirige hacia un divorcio.

El Tages-Anzeiger no se anduvo con rodeos en su evaluación de la situación. «Trump está recurriendo al chantaje», afirmó el periódico tras su tormentosa reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

«Nada es ya normal en la relación entre la OTAN y Estados Unidos», añadió Fredy Gsteiger, corresponsal diplomático de la radiotelevisión pública suiza SRF. «Esto augura malos tiempos para la OTAN. Este tipo de mensajes se reciben con satisfacción en el campo enemigo», dijo Gsteiger, en referencia a Rusia.

El último motivo de fricción de Trump es la reticencia de los países de la OTAN a involucrarse en hostilidades contra Irán. La prensa suiza observa este argumento con incredulidad. La opinión general es que Irán no representa ninguna amenaza para Europa ni para ningún Estado miembro de la OTAN.

Trump ha amenazado en el pasado con retirar las tropas estadounidenses de Europa, sin dar seguimiento a estas declaraciones. «Pero con un presidente errático que hoy dice una cosa y mañana hace lo contrario, tales amenazas deben tomarse en serio», señaló el Tages-Anzeiger.

El periódico deja claro que Estados Unidos se ha convertido en un socio poco fiable para la futura defensa de Europa. Esto obliga a Europa a reforzar sus propias capacidades militares.

«Cuando un presidente estadounidense como Trump utiliza la seguridad del continente como moneda de cambio, la dependencia de este socio sigue siendo un riesgo», escribe el Tages-Anzeiger. «Por lo tanto, una cooperación europea más seria, mayores capacidades militares, más independencia estratégica y un cierre más rápido de las brechas críticas ya no son opcionales, sino esenciales».

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La misión NROL-77 despega a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el Complejo de Lanzamiento 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.), en diciembre de 2025 Keystone

La inminente salida a bolsa de la empresa de Elon Musk, SpaceX, podría inspirar una nueva edad de oro de compañías que ofrecen acciones al público, según espera el Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Los observadores del mercado especulan que SpaceX podría alcanzar una valoración de hasta 1,8 billones de dólares (1,4 billones de francos suizos) en su salida a bolsa (IPO), más del doble del récord anterior de una OPV establecido por Saudi Aramco en 2019.

El NZZ lamenta una tendencia reciente en la que las empresas emergentes prefieren la financiación de capital riesgo para expandirse, solo para acabar siendo adquiridas por un competidor mayor. Esto significa que únicamente las firmas de capital privado y los fundadores se benefician de los beneficios.

Cotizar en bolsa distribuye la riqueza de forma más equitativa, argumenta el periódico de orientación económica. «Los pequeños inversores también se beneficiarían, ya que nada contribuye tanto a la democratización de la propiedad empresarial y a la acumulación de riqueza como las acciones cotizadas», escribe el NZZ.

Pero el periódico también introduce una nota de cautela. La euforia en torno a los planes de cotización de SpaceX, y de otras empresas como OpenAI y Anthropic, también conlleva riesgos.

«Algunos de estos sueños elevados podrían estallar. Los modelos de negocio de los dos especialistas en IA, en particular, siguen siendo en gran medida no probados», señala el NZZ.

El entusiasmo en torno a estas enormes salidas a bolsa en Estados Unidos también podría volverse en contra de los pequeños inversores, advierte. Los mercados confían en que Elon Musk y otros fundadores actúen de forma justa en lugar de deshacerse de sus participaciones para obtener beneficios rápidos.

«¿Ofrecen estas [OPV] a los nuevos accionistas cotizados la perspectiva de ganancias de capital, o simplemente sirven como una oportunidad para que los propietarios existentes cobren sus acciones?», se pregunta el NZZ.

NZZ Enlace externo (alemán, con suscripción)

Las empresas de inteligencia artificial insisten en que son las más indicadas para controlar esta tecnología. Keystone

La empresa de Silicon Valley Anthropic ha causado otro revuelo con su nuevo modelo llamado Mythos, que puede detectar fácilmente debilidades en sistemas informáticos. Anthropic parece alarmada por el poder de su creación y ha retrasado su lanzamiento por temor a que caiga en manos de hackers malintencionados.

Pero varios medios suizos detectan un truco de marketing ya conocido dentro del manual de la industria de la IA. Las empresas primero difunden alarma sobre la amenaza que representa la misteriosa nueva tecnología y luego aseguran al público su capacidad para controlarla en beneficio común.

«Con estos anuncios, Anthropic logra una doble victoria: la empresa demuestra el poder de sus próximos modelos y, al mismo tiempo, proyecta la imagen de un actor responsable en inteligencia artificial», señala Le Temps.

El periódico ginebrino apunta que Anthropic planea captar nuevos fondos mediante la emisión de acciones en una esperada oferta pública inicial (IPO). La empresa también está envuelta en una disputa con la Casa Blanca por permitir que el Departamento de Defensa de Estados Unidos utilice su tecnología.

Mythos podría ser clave tanto para aumentar la visibilidad pública de Anthropic como para persuadir al presidente estadounidense Donald Trump de adoptar una postura más favorable hacia la empresa.

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) también se pregunta si Anthropic está exagerando los riesgos de las capacidades de Mythos. Señala que otra empresa tecnológica ya ha detectado muchas de las mismas vulnerabilidades informáticas utilizando modelos de IA más antiguos.

El NZZ recuerda además que las preocupaciones sobre la seguridad de sistemas informáticos obsoletos se vienen planteando desde hace años, mucho antes de la aparición de la IA. Quizá el “alarmismo” en torno a Mythos podría impulsar finalmente una acción más rápida y eficaz para parchear bases de datos vulnerables, señala.

«Los profesionales de la ciberseguridad podrían aprovechar esta oportunidad para asegurar la financiación necesaria. Si lo consiguen, el considerable revuelo en torno a Mythos tendría sin duda un efecto positivo», concluye el periódico.

NZZ Enlace externo – (alemán, con suscripción)

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La próxima edición se publicará el jueves 23 de abril. ¡Nos vemos entonces!

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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