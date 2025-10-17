¿Qué pasa con Venezuela y EE.UU.?

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores.
Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Haciendo el repaso semanal a la prensa suiza, observo que semana tras semana los medios suizos analizan la tensa situación entre Venezuela y EE.UU. ¿Cómo recibe la prensa suiza estas informaciones?
Para no perderse ningún repaso semanal a la prensa suiza, donde le ofrecemos un repaso a las últimas noticias de la actualidad hispanohablante que se han publicado en distintos medios suizos, lo mejor es que se suscriba al boletín semanal aquí.
Los preferidos del público
Los más discutidos
SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR
SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.