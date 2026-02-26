Reproche a los aranceles de Trump, reflexiones de un banquero de 100 años y bebés de diseño

Keystone y SWI swissinfo.ch

Bienvenida y bienvenido a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles reviso cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres noticias principales en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

8 minutos

Cuando el exbanquero suizo Yves Oltramare viajó por primera vez a Estados Unidos a los 25 años, Donald Trump todavía era un niño pequeño. Ahora, con 100 años, Oltramare recuerda una vida extraordinaria, aunque le preocupa el país que tanto llegó a amar: en su opinión, no es «irrealista» que Trump tenga un tercer mandato como presidente.

El presidente estadounidense Donald Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca el viernes. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

No es sorprendente que los medios suizos hayan acogido con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Una victoria para la democracia, dijeron, aunque la incertidumbre económica global no desaparecería de repente.

«Para Donald Trump, esto es un golpe devastador, un terremoto de magnitud 9 que bien podría haberse evitado a menos de nueve meses de las elecciones de mitad de mandato», declaró Le Temps en Ginebra el viernes, un par de horas después de que el máximo tribunal estadounidense dictaminara que es el Congreso, y no el presidente, quien tiene el poder de imponer aranceles.

«Trump había advertido que una decisión negativa del Tribunal Supremo causaría el caos. Probablemente lo hará. Sin embargo, el tribunal no cedió al chantaje», continuó el diario. «El fallo del Tribunal Supremo es un recordatorio contundente de que la administración Trump está ignorando cada vez más los principios que sustentan la democracia. Es un golpe importante a la asombrosa expansión del poder presidencial por parte del ocupante de la Casa Blanca, que ya no oculta sus inclinaciones autoritarias».

Para el Tribunal Supremo, hacer cumplir la separación de poderes era una cuestión de credibilidad, según Le Temps. «En efecto, se está devolviendo al Congreso las prerrogativas que los republicanos, que tienen mayoría en el Capitolio, habían abdicado».

¿Desaparecerán ahora los aranceles? ¿Se realizarán reembolsos? Los periódicos suizos no se atrevieron a hacer predicciones, pero cuidaron de no dejarse llevar demasiado.

«Sería ingenuo esperar que el comercio global vuelva a su estado anterior. Lo más realista es que los demócratas, si alguna vez regresan al poder, retendrán una proporción significativa de los aranceles», estimó el Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Los socios comerciales de EE. UU. deben estar preparados para el hecho de que los aranceles no desaparecerán pronto. Pero al menos ahora saben que EE. UU. seguirá siendo una democracia vital, incluso bajo Donald Trump».

El Tages-Anzeiger de Zúrich coincidió. «A pesar de las muchas preguntas sin respuesta, el fallo del Tribunal Supremo es de gran importancia. Hasta ahora, la mayoría de los jueces habían apoyado a Trump en diversos asuntos. Ahora están tomando una postura en su contra, claramente, y además en un tema central para el presidente».

«Para Estados Unidos, es un signo de esperanza», concluyó el diario. «Para todos aquellos países que estaban dispuestos a cerrar acuerdos con concesiones de gran alcance, el fallo debería ser una lección. El Estado de derecho también se defiende creyendo en él. Si los países –Suiza incluida– se hubieran mantenido unidos contra la cuestionable política aduanera de Trump y hubieran recurrido a la vía legal en lugar de negociar acuerdos individualmente, hoy estarían del lado ganador».

NZZ editorial Enlace externo (alemán, con suscripción)

Yves Oltramare ha visto cómo Estados Unidos ha cambiado considerablemente a lo largo de su vida. RTS / Karine Vasinaro

El exbanquero suizo Yves Oltramare ha visto mucho en sus 100 años. En una entrevista con el periódico ginebrino Le Temps, habla sobre Donald Trump y sus preocupaciones por el país que tanto amó cuando era joven.

Oltramare tenía 25 años cuando dejó Ginebra rumbo a Estados Unidos y se adentró en el mundo de las finanzas. No es precisamente optimista cuando se le pregunta cómo ve hoy a EE. UU. «Aún no estamos en un estado de dictadura. Pero existe el riesgo de que Estados Unidos tienda hacia una forma de teocracia», afirma.

«Hace falta una fuerza con el poder de contradecir al presidente. El sistema de Donald Trump es asombroso, porque se mueve tan rápido que incluso los órganos legislativos no pueden seguirle el ritmo. Y dado que la legislatura no tiene policía para hacer cumplir la ley, las leyes son frágiles. Esta situación es completamente nueva y bastante seria, porque los intereses del país no se están teniendo en cuenta en absoluto».

Exsocio del banco privado suizo Lombard Odier, Oltramare no confía en que el Estado y la ley sigan siendo garantías frente a esta deriva hacia la teocracia. «Ya no estamos en esa situación en Estados Unidos, porque la ley ya no se respeta y el Estado está siendo desafiado. En términos de tecnología, los desarrollos ocurren tan rápido que no hay tiempo para establecer legislación. Esta aceleración otorga un poder extraordinario a quienes dominan estas tecnologías, porque no pueden ser castigados ni controlados», explica.

«Hasta ahora, los gobiernos cumplían la ley, y la opinión pública estaba ahí para supervisar. Hoy, en Estados Unidos, la aplicación de la ley es aleatoria. Este es un fenómeno muy nuevo. Y hasta ahora, el Tribunal Supremo ha guardado un silencio terrible».

¿Está en peligro la separación de poderes en Estados Unidos? «Sí, definitivamente. Creo que lo veremos en las elecciones de este año [en noviembre]. No estoy en absoluto seguro de que Donald Trump esté en algún peligro; no es irrealista pensar que tendrá otro mandato».

La entrevista, publicada el viernes, también aborda otros temas, incluyendo la espiritualidad de Oltramare (en 2012 promovió una cátedra de religión y política en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra), sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial, las vulnerabilidades de la democracia… y el secreto para una vida larga.

Le Temps Enlace externo (francés, con suscripción)

Algunas empresas emergentes están financiando iniciativas para erradicar enfermedades hereditarias y mejorar la inteligencia. Keystone / Gaetan Bally

«Bebés de diseño desde Silicon Valley» fue el titular en “Swinglish” del Neue Zürcher Zeitung (NZZ), cuyo pódcast de ciencia esta semana analizó a las startups que buscan erradicar enfermedades hereditarias —y mejorar la inteligencia.

«La manipulación genética ha despertado el interés de los multimillonarios tecnológicos», dijo el pódcast NZZ Quantensprung (salto cuántico) el viernes. «Están financiando empresas que planean intervenir en el ADN de los embriones. Esto podría cambiar no solo una vida, sino el futuro de muchas generaciones».

El pódcast habló con la emprendedora canadiense Cathy Tie —«una prodigio de la escena biotecnológica estadounidense»— quien a los 18 años abandonó la universidad para fundar una empresa de pruebas genéticas. Hoy, diez años después de crear su primera compañía, Tie quiere prevenir las enfermedades hereditarias antes del nacimiento y erradicarlas para todas las generaciones futuras, modificando genéticamente a los bebés.

«Me gustaría cambiar por completo el campo médico», dijo a Quantensprung. «Creo que está extremadamente desactualizado y no sirve a los pacientes. Pienso que hay mejores formas de tratar las enfermedades antes de que alguien nazca».

El pódcast señaló que lo que está en juego es enorme: existen más de 7.000 enfermedades hereditarias conocidas, entre ellas la enfermedad de Huntington, la anemia falciforme y ciertos cánceres hereditarios, y los investigadores quieren derrotarlas. «Pero las nuevas herramientas biotecnológicas también han despertado el interés de los pronatalistas en EE. UU., un movimiento que promueve tener más bebés y, según ellos, optimizados», explicó.

El pódcast detalló cómo varias startups estadounidenses, respaldadas por multimillonarios de Silicon Valley, planean manipular el ADN de embriones humanos —creando los llamados bebés de diseño— y mejorar la inteligencia de las generaciones futuras. «Pero si algo sale mal, los errores se transmitirán a todos los descendientes», advirtió Quantensprung.

NZZ Quantensprung podcast Enlace externo (alemán)

La próxima edición de “Perspectivas suizas sobre noticias de EE. UU.” se publicará el jueves 5 de marzo. ¡Nos vemos entonces!

Si tiene algún comentario o sugerencia, envíe un correo a english@swissinfo.ch.

Mostrar más

Mostrar más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada sábado un correo electrónico con las últimas noticias de España e Hispanoamérica publicadas en los medios de comunicación de Suiza. leer más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza

Traducido del inglés con ayuda de IA por José Kress

Los preferidos del público Los más discutidos