Sánchez se enfrenta a las grandes tecnológicas; México ayuda a Cuba; y Venezuela anuncia amnistía

Keystone y SWI swissinfo.ch

7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Estimada lectora, estimado lector: les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Tres noticias importantes nos llegan desde España, México y Venezuela.

Sánchez se enfrenta a las grandes tecnológicas por el acceso de menores a las redes

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Keystone

En Suiza, y en general en el continente europeo, preocupa la situación de las redes sociales, especialmente por el acceso a éstas por parte de menores de edad. Por esta razón, la iniciativa de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en España ha acaparado la atención mediática. Se trata de una medida impulsada por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, la cual ha generado reacciones internacionales.

«Las redes sociales son como un Estado fallido, donde se incumplen las leyes y se toleran delitos» Afirmación del Gobierno progresista de España recogida por nau.ch

El medio digital nau.ch presenta la iniciativa española como parte de una tendencia global para limitar el acceso de menores a las redes sociales. El artículo subraya que el Gobierno progresista quiere pasar de las palabras a los hechos con un veto claro para menores de 16 años. También destaca la intención de acabar con la impunidad de los directivos de plataformas que no retiren contenidos ilegales. Según nau.ch, Sánchez acusa a las redes de tolerar delitos y compara su funcionamiento con el de un Estado fallido. El texto señala que, pese al anuncio contundente, no se han explicado aún los mecanismos concretos para aplicar el control de edad. La información remarca que existe una iniciativa parlamentaria en marcha. Asimismo, recalca que incluso la principal fuerza de la oposición apoya la idea de una restricción de edad. No obstante, el artículo insiste en que quedan muchas incógnitas legales y técnicas por resolver.

Nau.ch pone un fuerte acento en la dimensión polémica y política del anuncio, especialmente en el choque con figuras influyentes del sector tecnológico. El medio destaca los insultos del propietario de X, Elon Musk, que calificó a Sánchez de tirano y traidor en un mensaje ofensivo. También apunta al riesgo de tensiones con Estados Unidos si las medidas afectan a los beneficios de las grandes tecnológicas. En ese contexto, se menciona la advertencia del propio Sánchez contra cualquier tipo de presión exterior. El artículo sitúa a España junto a países como Australia, Reino Unido y Dinamarca, que ya han avanzado en restricciones similares. Nau.ch presenta así el caso español como parte de un debate internacional en expansión. La perspectiva del medio combina el énfasis en el conflicto con una visión comparativa entre países. El resultado es un relato que resalta tanto el alcance de la propuesta como sus posibles consecuencias políticas y económicas. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

Más sobre redes sociales:

Mostrar más

Mostrar más Desmintiendo videos virales sobre Suiza Este contenido fue publicado en ¿Sabías que existen muchos mitos sobre la vida en Suiza que no son ciertos y sin embargo se hacen virales en redes sociales? En este video se analizan algunas de las ideas más repetidas y te contamos cómo es la realidad. leer más Desmintiendo videos virales sobre Suiza

México envía ayuda humanitaria a Cuba pese a la presión de Estados Unidos

Petrolero frente las costas de Cuba. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

Otro asunto recogido por la prensa suiza esta semana es la creciente tensión entre Cuba, Estados Unidos y México. La atención se ha centrado en la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de enviar ayuda humanitaria a la isla ante una grave crisis económica y energética.

«En esta semana planificamos ayuda humanitaria para Cuba (…) en forma de alimentos y otros productos» Afirmación de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recogida por watson.ch

El artículo de watson.ch explica que México ya está preparando el envío de alimentos y productos esenciales a la población cubana, pese a las amenazas de sanciones estadounidenses contra los países que suministren petróleo a la isla. Sheinbaum subrayó que no ha hablado con Donald Trump sobre esta situación y que México continuará entregando productos básicos hasta que se logre una solución diplomática para el petróleo. El texto recuerda que Cuba enfrenta cortes de electricidad recurrentes y escasez de combustible, lo que agrava una de las peores crisis económicas desde 1959.

Watson.ch también señala la preocupación internacional ante el riesgo de un empeoramiento humanitario. El artículo menciona la advertencia del Papa, que pidió diálogo sincero y efectivo para evitar violencia y sufrimiento adicional para los cubanos. La pieza contextualiza la ayuda mexicana como un esfuerzo de equilibrio entre presiones externas y necesidades internas de la población, destacando la delicada posición de México como mayor proveedor de petróleo de Cuba y principal socio comercial de Estados Unidos. El enfoque del artículo resalta la dimensión política y humanitaria de las decisiones mexicanas frente a la presión estadounidense y la gravedad de la crisis cubana. (Fuente: watson.chEnlace externo en alemán)

Venezuela anuncia amnistía general para presos políticos

Familias exigen la liberación de presos políticos y su participación en el proceso de amnistía en Venezuela. Keystone

Por último, los medios han analizado la decisión del Gobierno venezolano de avanzar en una amnistía general para presos políticos. Con ello se intenta sanar las heridas casuadas por décadas de confrontación política.

«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra el periodo de violencia política de 1999 hasta hoy» Afirmación de Delcy Rodríguez recogida en SRF

Según el artículo de SRF, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la prisión El Helicoide, sede del servicio de inteligencia Sebin y símbolo de represión, será cerrada y transformada en un centro comunitario. Será un centro para la policía y los vecinos, con espacios sociales, deportivos y culturales. Rodríguez detalló que la amnistía abarcará todo el periodo de violencia política desde 1999, buscando promover la convivencia pacífica. Los familiares de los presos reaccionaron con júbilo frente a la cárcel, coreando «¡Libertad, libertad!», mientras activistas expresaron un optimismo cauteloso sobre la medida.

El artículo destaca que, desde hace semanas, familiares y organizaciones de derechos humanos habían exigido la liberación de todos los presos políticos. SRF señala que el Gobierno asegura haber liberado ya a más de 600 personas, aunque organizaciones como Foro Penal creen que solo fueron 300. Actualmente, entre 700 y 800 presos políticos permanecen en detención, según distintas fuentes. La embajada estadounidense en Bogotá confirmó que todos los ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela han sido liberados, aunque no precisó el número exacto. El enfoque del artículo subraya la tensión entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones civiles, mostrando tanto la esperanza como la desconfianza que genera la amnistía. (Fuente: SRFEnlace externo en alemán)

Más sobre Venezuela:

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Explicativo: ¿Qué significa que Suiza preventivamente anuncie congelar eventuales bienes de Nicolás Maduro? Este contenido fue publicado en El Gobierno de Suiza ordenó congelar eventuales activos de Nicolás Maduro y su entorno ¿Pero tiene activos en Suiza el líder venezolano depuesto? leer más Explicativo: ¿Qué significa que Suiza preventivamente anuncie congelar eventuales bienes de Nicolás Maduro?

A continuación algunos de nuestros explicativos de esta semana a destacar:

Mostrar más

Mostrar más ¿Hay que proteger el dinero en efectivo en la Constitución? Este contenido fue publicado en El 8 de marzo se votará una iniciativa para decidir sobre el futuro del uso del dinero en Suiza. leer más ¿Hay que proteger el dinero en efectivo en la Constitución?

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional Expira el último tratado nuclear entre EE. UU. y Rusia Este contenido fue publicado en El tratado nuclear New START entre Rusia y Estados Unidos expiró el 5 de febrero, lo que elimina por primera vez en más de medio siglo cualquier límite a los dos arsenales atómicos más grandes. leer más Expira el último tratado nuclear entre EE. UU. y Rusia

Mostrar más

Mostrar más Diplomacia suiza La violencia en Irán pone a prueba el carácter de Suiza Este contenido fue publicado en Relación especial con Irán: el desafío de Suiza en su tarea de «buenos oficios» en tiempos de tensión. leer más La violencia en Irán pone a prueba el carácter de Suiza

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaremos el próximo repaso a la prensa suiza el próximo 14 de febrero. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Revisado por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos