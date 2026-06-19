Se cancelan las conversaciones entre EE. UU. e Irán en Suiza

El complejo turístico de Bürgenstock, con vistas al lago de Lucerna. Keystone-SDA

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para este viernes en el complejo turístico de Bürgenstock no se celebrarán. No obstante, Suiza tiene la intención de seguir estando disponible y continúa con sus preparativos.

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Suiza «sigue plenamente comprometida con sus esfuerzos por promover el diálogo», declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nicolas Bideau, a la agencia de noticias suiza Keystone-SDA.

En un comunicadoEnlace externo, Suiza confirmó la postergación de las conversaciones previstas este viernes entre Irán y Estados Unidos: «El viernes 19 de junio de 2026, debían celebrarse en el Bürgenstock, en el cantón de Nidwalden, las primeras negociaciones para la aplicación del acuerdo. Estas se han aplazado por el momento.»

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, han pospuesto su viaje. No obstante, el acuerdo marco firmado por EE. UU. e Irán el miércoles ha entrado en vigor.

Tras la firma, los próximos pasos en las negociaciones siguen sin estar claros. La ronda de negociaciones de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo —especialmente en lo que respecta al sector nuclear— comienza oficialmente este viernes.

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Entre tanto, las hostilidades continúan en Líbano, y Teherán avisó de que responderá a cualquier vulneración de lo pactado.

Adaptación, Patricia Islas

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