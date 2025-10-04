La alta popularidad de Sheinbaum; aumenta el turismo masivo en España; y Washington amenaza a Petro

Sheinbaum goza de un gran apoyo popular; "sobreturismo" en España; y EEUU amenaza con retirar el visado al presidente colombiano, Petro Keystone y SWI swissinfo.ch

Queridas lectoras y queridos lectores, una semana más me alegra acercarles los asuntos de actualidad del mundo hispanohablante que han marcado la agenda en la prensa suiza recientemente.

7 minutos

José Kress

🇲🇽 México: La popularidad de Sheinbaum va más allá del simbolismo, debido, en parte, a la continuidad de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador que han consolidado al partido Morena como una poderosa maquinaria política.



🇪🇸 España: Según el Instituto Nacional de Estadística, en los meses de julio y agosto llegaron 22.3 millones de turistas, superando el récord del año pasado de 21.8 millones.



🇨🇴 Colombia: Petro había pedido días antes en la ONU abrir un proceso penal contra el presidente estadounidense tras los ataques militares que destruyeron embarcaciones en el Caribe, acusadas por Washington de transportar droga.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene su alta popularidad

Sheinbaum mantiene su alta popularidad. Keystone

La prensa suiza ha difundido esta semana la noticia sobre la alta popularidad de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. En un contexto histórico marcado por su primer Grito de Independencia, el diario Le Temps subraya el carácter simbólico del acto del 15 de septiembre en la plaza del Zócalo, cuando más de 250.000 personas asistieron al discurso.

«Es el tiempo de las mujeres ahora. Claudia muestra hoy que podemos ocupar puestos de responsabilidad» LeTemps.ch

Vestida de violeta, la presidenta añadió a los héroes tradicionales de la independencia los nombres de heroínas ignoradas y reivindicó a las mujeres anónimas, lo que fue recibido con entusiasmo por la multitud. Su llegada a la presidencia coincide con un apoyo del 80% según encuestas recientes, un dato que el artículo destaca como reflejo de un país que busca referentes distintos y confía en una figura femenina.

El texto de Le Temps pone en relieve que la popularidad de Sheinbaum va más allá del simbolismo, debido, en parte, a la continuidad de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador que han consolidado al partido Morena como una poderosa maquinaria política. Pero también resalta que la presidenta ha sabido dotar de un tono propio a su liderazgo, más serio y transversal, capaz de atraer incluso apoyos fuera de la izquierda. A pesar de los problemas persistentes de violencia y corrupción, su figura parece mantenerse al margen de los escándalos y ha logrado unir a la sociedad frente a la presión internacional y los desafíos internos. Para Le Temps, Sheinbaum representa un soplo de aire nuevo en un país tradicionalmente gobernado por hombres. (LeTemps.ch en francésEnlace externo)

España bate récord de turistas en verano

Crucero llega a Barcelona repleto de turistas. Keystone

Esta semana la prensa suiza no ha comentado tanto las noticias relacionadas con España y sus reacciones frente a lo que sucede en Palestina, sino que ha optado por hablar sobre el turismo en España y los nuevos récords alcanzados durante el verano. El portal digital privado nau.ch informa de que el país ha registrado cifras históricas de visitantes extranjeros, lo que confirma el atractivo de España como destino de vacaciones, pero también reaviva el debate sobre las consecuencias del turismo masivo.

«En julio y agosto visitaron España 22,3 millones de turistas extranjeros, más que nunca antes» nau.ch

Según el Instituto Nacional de Estadística, en los meses de julio y agosto llegaron 22.3 millones de turistas, superando el récord del año pasado de 21.8 millones. Los principales visitantes proceden de Reino Unido, Francia y Alemania. En agosto la llegada de turistas aumentó un 2,9 % respecto al mismo mes de 2023, y en los ocho primeros meses del año la cifra total se elevó a 66.8 millones, un 3,9 % más que en el periodo anterior. El artículo recuerda que el turismo es uno de los motores de la economía española, que sigue mostrando un crecimiento fuerte incluso en comparación internacional.

El texto también señala la otra cara del fenómeno: en destinos como Barcelona, Málaga o las islas Baleares y Canarias aumentan las protestas contra el llamado «sobreturismo», es decir, el turismo masivo. La presión sobre la vivienda, los servicios públicos y la vida cotidiana de los residentes genera tensiones que contrastan con las cifras positivas del sector. Así, mientras el récord de visitantes refuerza la relevancia económica del turismo en España, también subraya los desafíos de sostenibilidad y convivencia que acompañan a un modelo basado en el crecimiento continuo de llegadas internacionales. (nau.ch en alemánEnlace externo)

Washington amenaza con retirar el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro

Petro dando un discurso en la ONU que se hizo viral en redes sociales. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Por último, destacar las tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras el anuncio del Departamento de Estado de retirar el visado al presidente Gustavo Petro. Según informa el medio público suizo-italiano RSI, Washington reprocha al mandatario haber participado en una manifestación pro Palestina en Nueva York, donde habría instado a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y alentado a la violencia.

«El Departamento de Estado acusa al presidente colombiano de acciones ‘imprudentes y provocadoras’ en Nueva York» RSI

El episodio coincidió con su presencia en la Asamblea General de la ONU y fue amplificado por vídeos en redes sociales que lo muestran pidiendo la creación de un “ejército de salvación del mundo” cuyo primer objetivo sería liberar Palestina.

El artículo señala que este incidente se produce en un contexto de relaciones bilaterales ya muy deterioradas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Petro había hecho un discurso histórico en la ONU que se había hecho viral en redes sociales por su profundidad y por ser un llamamiento a la humanidad entera a no perder la esencia de aquello que somos. Además de ello pidió abrir un proceso penal contra el presidente estadounidense tras los ataques militares que destruyeron embarcaciones en el Caribe, acusadas por Washington de transportar droga. La decisión de revocar su visado marcaría un nuevo hito en la escalada diplomática y refleja hasta qué punto la política exterior del presidente progresista colombiano molesta a la administración de Trump. Según RSI, la confrontación no se limita a un gesto simbólico: cuestiona la solidez de una relación estratégica que, durante décadas, ha sido fundamental para ambos países. (RSI en italianoEnlace externo)

En el marco de nuestra producción periodística propia, le recomendamos las siguientes entregas:

Y si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaré el próximo repaso a la prensa suiza el 11 de octubre.

