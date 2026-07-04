Solidaridad con Venezuela; España impulsa una regularización masiva de inmigrantes; y Panamá quiere ser como El Salvador

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

La prensa suiza ha puesto el foco esta semana en la solidaridad con Venezuela, la regularización de inmigrantes en España y el endurecimiento de la política de seguridad en Panamá siguiendo el modelo de El Salvador.

Personal de rescate y equipos de ayuda de Suiza antes de su partida hacia Venezuela en el aeropuerto de Zúrich, en Kloten. Ennio Leanza / AFP

Como es lógico, esta semana la prensa suiza vuelve a dar un gran peso a la devastación provocada por el doblete sísmico en Venezuela, que ha dejado miles de muertes, más de 11.000 personas heridas y una cifra aún incierta de desaparecidas. El medio público suizo RSI destaca el colapso generalizado de infraestructuras esenciales como viviendas, hospitales y carreteras, así como el progresivo fin de las operaciones de rescate ante la escasa probabilidad de encontrar supervivientes. En su cobertura, el periódico pone el acento en el testimonio de los equipos suizos desplegados sobre el terreno, que describen un escenario de destrucción masiva y una fuerte carga emocional marcada por la impotencia. RSI advierte que, aunque la fase de búsqueda concluye, la emergencia humanitaria continúa plenamente activa y requiere una respuesta sostenida.

En paralelo, la prensa suiza también subraya la dimensión solidaria que se activa dentro del propio país. Según informa watson.ch, la Fundación de Ayuda suiza «Cadena de la Solidaridad» ha lanzado una jornada nacional de recaudación de fondos para las víctimas, con el apoyo de la SSR, radios privadas y la participación del presidente de la Confederación, Guy Parmelin. El medio destaca la movilización de personas voluntarias en centros de atención telefónica en varias ciudades suizas y la implicación de organizaciones asociadas sobre el terreno. La cobertura insiste en la magnitud de las necesidades básicas en Venezuela y en la importancia de la ayuda internacional coordinada, al tiempo que refleja cómo Suiza canaliza su respuesta a través de mecanismos institucionalizados de solidaridad.

Fuentes: RSIEnlace externo en italiano, Watson.chEnlace externo en alemán

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Europa atrae a la población migrante por los mejores salarios que ofrece en comparación con los de sus países de origen. Keystone / Gaetan Bally

Además, la prensa suiza ha analizado en profundidad el proceso de regularización de cientos de miles de personas sin estatus de estancia legal en España, una de las mayores medidas de este tipo en Europa en los últimos años. El medio RSI explica que la iniciativa busca otorgar permisos temporales de residencia y trabajo a quienes acrediten haber vivido en el país de forma continuada y sin antecedentes penales recientes, en un intento de responder al envejecimiento demográfico y a la falta de mano de obra. La cobertura destaca el enorme interés generado por la medida, con más de 900.000 solicitudes registradas antes del cierre del plazo, cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno español y que podría superar el millón de peticiones. El artículo subraya además que el proceso ha puesto a prueba la capacidad administrativa del Estado, con oficinas saturadas y dificultades para tramitar documentación clave como certificados de antecedentes penales.

Watson.ch amplía este análisis situando la medida en su dimensión política y estructural, subrayando que España ya ha recurrido en el pasado a regularizaciones similares, incluso bajo gobiernos conservadores. El medio destaca que el Ejecutivo justifica el plan por la necesidad de mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción o los cuidados, así como por el objetivo de reducir la economía sumergida y reforzar el sistema fiscal. Al mismo tiempo, advierte del elevado riesgo político para el Gobierno de Pedro Sánchez, en un contexto de creciente polarización y con la inmigración como eje de la campaña electoral de la oposición. La cobertura señala el apoyo inicial de amplios sectores sociales y económicos, seguido de un giro crítico del Partido Popular y la oposición frontal de Vox, lo que refleja cómo la medida se ha convertido en un elemento central del debate político español en vísperas de las elecciones del próximo año.

Fuentes: SRFEnlace externo en alemán, Watson.chEnlace externo en alemán

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Una foto de cortesía proporcionada por la Presidencia de El Salvador muestra a guardias del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) trasladando a presuntos miembros de la banda criminal conocida como ‘Tren de Aragua’. Keystone

Otro tema destacable esta semana, es la evolución de las políticas de seguridad en América Latina. En este caso, el diario gratuito 20 Minutes destaca cómo el modelo penitenciario impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele sigue extendiéndose por la región y sirve de referencia para otros gobiernos que buscan endurecer su lucha contra el crimen organizado.

El artículo explica que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha anunciado la construcción de una prisión de máxima seguridad destinada a aislar completamente a los líderes de las organizaciones criminales e impedir que continúen dirigiendo sus actividades desde la cárcel. El periódico subraya que la decisión llega tras una reciente ola de violencia y una fuga masiva de presos que han reabierto el debate sobre la eficacia del sistema penitenciario panameño. Para 20 Minutes, estas medidas reflejan una tendencia regional hacia políticas de seguridad cada vez más severas.

El diario pone el acento en que Panamá no es un caso aislado, sino parte de un movimiento más amplio inspirado en la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Advierte de que Ecuador y Costa Rica también están construyendo cárceles de alta seguridad siguiendo el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), caracterizado por un régimen extremadamente estricto. Así, el medio interpreta que el llamado «modelo Bukele» se está consolidando como una referencia para varios gobiernos latinoamericanos frente al auge del crimen organizado, pese a las controversias que suscita en materia de derechos humanos.

Fuentes: 20 MinutesEnlace externo, en francés

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Artículo revisado por Patricia Islas

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