SpaceX deja su huella en la Luna, la odisea de Trump y el escepticismo ante la presidencia de la Fed

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios de comunicación suizos han informado sobre tres grandes acontecimientos en EE. UU. y cómo han reaccionado ante ellos: en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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Si realmente hubiera hombrecitos y mujercitas verdes en la Luna, como se suele decir en inglés, la semana pasada se habrían llevado un buen susto cuando una parte de un cohete de SpaceX se estrelló contra su superficie a unos 8.700 km/h. Descubre por qué el cráter resultante está despertando el entusiasmo de la comunidad científica.

Donald Trump habla con los periodistas tras llegar en el Air Force One a Maryland este martes. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

«Trump se encuentra entre las ruinas de sus propias políticas», afirmó el Tages-Anzeiger el martes, al considerar que el presidente estadounidense había sido víctima de su propia arrogancia, con implicaciones geoestratégicas.

«Del mismo modo que Odiseo vive actualmente un regreso a la gran pantalla, la hybris también es una sirena», escribió el diario de Zúrich. «Los dictadores son especialmente propensos a caer en sus redes, ya que carecen de los mecanismos democráticos de control. Y esto nos lleva a Donald Trump, un aspirante a autócrata que también pretende librarse de las limitaciones democráticas y es susceptible al canto de sirena de la hybris.»

El problema, señaló el periódico, es que Trump cree que no existen límites al poder de Estados Unidos «y, sobre todo, al suyo propio». Esto quedó patente en su discurso del día del ataque contra Irán, cuando anunció el fin del programa nuclear de los mulás y su derrocamiento. Cinco meses después, el balance de la realidad resulta desalentador: ninguno de los dos objetivos bélicos se ha cumplido. Es más, Trump ha dañado de forma permanente la credibilidad geopolítica de Estados Unidos como superpotencia.

El poder militar suele ser más eficaz cuando se amenaza con utilizarlo de forma creíble que cuando realmente se emplea, escribió el Tages-Anzeiger. «Trump no ha sabido comprenderlo, como demuestran sus conclusiones tras el golpe de Estado en Venezuela. Dio por sentado que podía provocar un cambio de régimen en Irán lanzando bombas desde una altitud de diez kilómetros y llevando a cabo ataques selectivos contra la cúpula del régimen. Sin embargo, el régimen islamista de Teherán ha sobrevivido y, a día de hoy, parece incluso haberse fortalecido».

Al presidente estadounidense no le quedan más que opciones poco favorables, concluyó el periódico, aunque destacan tres. «En primer lugar, podría volver a intensificar la guerra, pero parece que las municiones clave empiezan a escasear. En segundo lugar, podría imponer nuevas sanciones y, a su vez, bloquear de nuevo el estrecho de Ormuz. La economía mundial, incluida la estadounidense, pagaría el precio. Además, las tropas estadounidenses tendrían que permanecer en la región durante mucho tiempo, lo que también resultaría costoso. Queda, por tanto, un tercer escenario: declarar la victoria y regresar a casa. Sin embargo, los problemas de Trump seguirían ahí: el uranio enriquecido, aunque sepultado bajo los escombros, y el estrecho de Ormuz están actualmente bajo control iraní, y ambos constituyen armas extremadamente eficaces», escribió.

«El regreso de Odiseo a casa tras la victoria en la guerra de Troya se convirtió en toda una odisea. Donald Trump podría correr una suerte similar».

Kevin Warsh, presidente de la Junta de la Reserva Federal. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

La radiotelevisión pública suiza SRF tenía que hablar de Kevin el lunes. Según informó, las personas inversoras se mostraban escépticas ante la senda de tipos de interés adoptada por Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal.

«Las personas inversoras temen que, como presidente de la Fed, Warsh no se tome tan en serio como afirma la lucha contra la inflación», señaló SRF, que destacó que los bonos del Estado a largo plazo habían alcanzado su nivel más alto desde 2007.

«En lo que respecta a la evolución de la inflación y de los tipos de interés, el mercado tiene actualmente un problema con Kevin Warsh. Warsh se niega a decir qué rumbo seguirá la política monetaria en el futuro». Según SRF, sus detractores sospechan que Warsh, que ocupa el cargo desde mayo, lo hace para complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que a Trump le interesa que la Reserva Federal siga proporcionando a la economía abundante dinero barato en lugar de combatir la inflación.

El problema, señala SRF, es que ambas cosas no pueden conseguirse al mismo tiempo. «O bien la Fed estimula la economía con tipos de interés bajos, o bien la frena mediante subidas de tipos. Lo cierto es que la Fed no ha modificado los tipos de interés oficiales desde comienzos de año».

Mientras tanto, la inflación ha aumentado del 2,4 % al 3,5 %, en parte como consecuencia del conflicto de Trump con Irán y del consiguiente aumento de los precios de la energía. «Desde esta perspectiva, el compromiso de Warsh con la estabilidad de los precios y sus actuaciones al frente de la Fed han sido, hasta ahora, solo parcialmente coherentes entre sí», afirmó SRF.

Esta combinación de imágenes, facilitadas por la NASA y el Instituto Coreano de Investigación Aeroespacial, muestra una zona de la superficie lunar el 1 de octubre de 2015 (izquierda) y el 5 de agosto de 2026 (derecha), tras la colisión de un segmento de un cohete de SpaceX con la Luna. NASA, Korea Aerospace Research Institute via AP

Un cohete de SpaceX se estrelló contra la Luna la semana pasada y creó un nuevo cráter. Este impacto accidental ya está fascinando a la comunidad científica, señala la radiotelevisión pública suiza RTS, ya que tiene implicaciones no solo para la exploración espacial, sino también para nuestra comprensión del origen de la Luna.

El nuevo cráter —de cinco metros de profundidad y 27 metros de diámetro— se creó el miércoles cuando un cohete de SpaceX, lanzado en enero de 2025 para poner en órbita dos sondas lunares, «se precipitó posteriormente hacia la Luna a 8.700 km/h antes de explotar, liberando una energía equivalente a la de 15.000 cartuchos de dinamita», explicó RTS.

RTS señaló que la cantidad de basura espacial no deja de aumentar, mientras que la percepción de la Luna como un «cuerpo celeste inerte» comienza a cambiar.

«Recientemente, esta visión se ha revisado porque existen zonas de interés, especialmente aquellas que contienen hielo», explicó a RTS Christophe Bonnal, experto en basura espacial. «Hay tubos de lava que podrían servir como futuros hábitats» para posibles bases lunares. Por ello, se ha reforzado la protección de la Luna y ahora está prohibido realizar aterrizajes forzosos en determinadas zonas.

Este tipo de impacto ofrece además otro beneficio científico, señaló RTS, especialmente para el análisis del regolito, el fino polvo lunar cuya composición y estratigrafía detalladas siguen intrigando a la comunidad investigadora.

«Esto nos ayudará a comprender los cráteres naturales que se encuentran en la superficie de la Luna», afirma Paolo Sossi, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich). «El impacto de SpaceX nos permitiría calibrar la masa, el ángulo y la velocidad del objeto que impactó y, de este modo, obtener información sobre la historia de los asteroides que chocaron contra la Luna hace mucho tiempo. Y, con ello, comprender exactamente cómo ha evolucionado geológicamente la Luna».

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Traducido por José Kress

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