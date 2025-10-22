Sube a 145 el número de restaurantes con estrellas Michelin en Suiza

Suiza cuenta ahora con 145 restaurantes con estrellas Michelin, nueve más que el año pasado, según la Guía Michelin 2025.

No hubo cambios en la lista de restaurantes con tres estrellas, pero sí un aumento en el número de establecimientos con dos estrellas, ya que tres locales suizos fueron ascendidos a esta categoría.

Durante una ceremonia celebrada en la escuela de administración hotelera de Lausana, los responsables de la prestigiosa guía mantuvieron las tres estrellas para los cuatro restaurantes más reconocidos del país: Cheval Blanc en Basilea, dirigido por Peter Knogl; Schloss Schauenstein en Fürstenau (Grisones), con el chef Andreas Caminada a los fogones; Memories en Bad Ragaz (San Galo), a cargo de Sven Wassmer; y el Hôtel de Ville en Crissier (Vaud), bajo la dirección culinaria de Franck Giovannini.

La Guía Michelin cuenta ahora con 27 restaurantes en la categoría de dos estrellas. Ninguno fue degradado, pero tres recibieron una segunda estrella: Igniv by Andreas Caminada, en Andermatt (Uri); el restaurante de Gilles Varone, en Savièse (Valais); y Ecco, en Ascona (Tesino).

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

