Suiza, dispuesta a prestar ayuda a Colombia tras el terremoto

Parmelin: Suiza está dispuesta a prestar ayuda a Colombia tras el terremoto Keystone-SDA

Suiza sigue de cerca la situación en Colombia tras el violento terremoto que sacudió el país el lunes y está dispuesta a prestar apoyo en caso de que sea necesario, según ha declarado el presidente Guy Parmelin.

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El mandatario helvético también expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y los equipos de rescate sobre el terreno. «Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano tras el terremoto», escribió en X.

«A las víctimas, sus familias y los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno: Suiza se solidariza con vosotros. Estamos siguiendo de cerca la situación, dispuestos a prestar apoyo si se necesita ayuda», añadió.

El terremoto, de magnitud 7,4 en la escala de Richter, se produjo ayer a las 7:34 de la mañana, hora local. El epicentro se situó cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la frontera con Risaralda y el Valle del Cauca.

Según el Servicio Geológico de Colombia, el temblor duró 96 segundos, aunque se sintió durante más de cuatro minutos en varias localidades. Según las autoridades, el balance provisional de víctimas mortales asciende al menos a 132, con 570 personas heridas.

La Unidad de Investigación está actualizando el balance de víctimas mortales basándose en la información recabada sobre el terreno. El terremoto causó graves daños en hospitales, aeropuertos y carreteras de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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