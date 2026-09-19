Suiza-Mercosur, dos visiones de la agricultura enfrentadas; continúa la represión en Venezuela; y pobreza extrema en Cuba

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a este repaso de prensa. Esta semana, la prensa suiza pone el foco en varios temas de actualidad que seguro les va a parecer interesante.

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9 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Tractor labra la tierra en Suiza. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Una de las noticias importantes esta semana en la prensa suiza es el acuerdo de libre comercio entre Suiza y Mercosur, un asunto que vuelve a enfrentar intereses económicos y preocupaciones del sector agrícola. RTS aborda el debate desde una perspectiva especialmente centrada en el contraste entre dos modelos de producción ganadera.

El medio público suizo RTS plantea el acuerdo como un choque entre dos formas de entender la producción agrícola y ganadera. Para ello, contrapone la explotación de un ganadero del cantón de Vaud con una empresa argentina de mayor escala. RTS subraya que el acuerdo permitiría una mayor entrada en Suiza de productos agrícolas sudamericanos, entre ellos la carne de vacuno. Al mismo tiempo, recuerda que más del 95% de las mercancías suizas podrían entrar en los países del Mercosur sin aranceles, un argumento que sitúa el pacto dentro de la estrategia de diversificación comercial de Suiza. El artículo advierte, sin embargo, de que los beneficios económicos generales contrastan con las inquietudes concretas del sector agrícola. La propia RTS señala que Mercosur apenas representa el 1,5% de las exportaciones suizas, aunque lo considera un mercado potencialmente interesante. De este modo, el medio presenta el acuerdo como un dilema entre apertura comercial y protección de un modelo agrícola con costes de producción más elevados.

La perspectiva de RTS se apoya especialmente en las diferencias entre los sistemas ganaderos y en las imágenes de los denominados feedlots argentinos, donde los animales son sometidos a un periodo de engorde intensivo. El reportaje pone estas prácticas en contraste con la explotación suiza y recoge la percepción de productores de ambos países, evitando reducir el debate exclusivamente a las cifras de importación. RTS destaca que las importaciones de los productos afectados no deberían superar el 2% del consumo suizo, pero recoge la advertencia de los representantes agrícolas de que el problema no sería tanto el volumen como el efecto de introducir una competencia basada en estructuras productivas muy diferentes. En paralelo, el medio sitúa el acuerdo en una disputa política que atraviesa el Parlamento, después del rechazo del Consejo Nacional en junio. La RTS advierte de que el intento del Consejo de los Estados de recuperar el pacto puede no cerrar el conflicto, ya que un referéndum popular sigue siendo probable. La lectura del medio combina así el argumento económico de la diversificación con una mirada crítica sobre sus posibles consecuencias para la agricultura suiza.

Fuente: RTSEnlace externo en francés

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El ascenso al poder de Delcy Rodríguez en Venezuela. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La prensa suiza continua el seguimiento a la evolución de la situación política y de los derechos humanos en Venezuela, poniendo el foco en hasta qué punto el cambio en el poder ha supuesto realmente una ruptura con el pasado. Nau.ch recoge un informe de Naciones Unidas que cuestiona que se haya producido una transformación profunda del aparato represivo.

Nau.ch se hace eco del último informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según el cual el aparato represivo venezolano continúa funcionando más de ocho meses después de la caída de Nicolás Maduro. El medio destaca que sí se han producido algunos avances bajo el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Entre ellos menciona la liberación de presos políticos, la reducción de algunas largas penas de prisión y una mayor tolerancia hacia las protestas. Nau.ch subraya, sin embargo, que estos cambios no han ido acompañados de reformas institucionales capaces de garantizar una mejora duradera. El artículo pone así el acento en la continuidad de las estructuras de seguridad y de inteligencia del Estado. También señala que siguen vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y que no se han desarmado los llamados «colectivos», grupos civiles armados próximos al Gobierno. La perspectiva del medio queda marcada por la idea de que la apertura observada hasta ahora es limitada y puede revertirse.

El artículo adopta fundamentalmente el diagnóstico de Naciones Unidas y presenta la situación venezolana desde la perspectiva de los derechos humanos, más que desde la disputa política entre los distintos actores del país. Nau.ch recoge la advertencia de la presidenta de la misión de la ONU, Sofía Macher, de que una reducción de la represión no equivale a una transformación del sistema. El medio destaca especialmente tres condiciones planteadas por Naciones Unidas para que los avances sean considerados sólidos: desmantelar las estructuras represivas, garantizar la independencia judicial y perseguir adecuadamente a los responsables de violaciones de derechos humanos. De esta manera, Nau.ch interpreta la situación como un proceso todavía incompleto, en el que los gestos de apertura conviven con mecanismos de control que permanecen intactos. La información no presenta las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno como irrelevantes, pero advierte de que, sin cambios estructurales, su alcance sería limitado. El enfoque del medio se apoya por tanto en la cautela de Naciones Unidas y sitúa la continuidad institucional como el principal obstáculo para una mejora real de la situación.

Fuente: nau.chEnlace externo en alemán

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Personas caminan por la calle junto a una hoguera encendida por residentes que protestan contra los prolongados cortes de electricidad, en La Habana, Cuba, jueves 14 de mayo de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

La prensa ha comentado la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba, poniendo el foco en el desplome del turismo y sus consecuencias para la población.

El medio digital Watson.ch aborda la crisis cubana desde la perspectiva de un sector turístico en caída libre y de sus efectos sobre una población ya empobrecida. El artículo parte de los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, según los cuales el 94% de los cubanos vive en situación de pobreza extrema y ocho de cada diez personas habrían dejado de hacer al menos una comida diaria durante el último año. Watson advierte de que el deterioro del turismo no constituye un fenómeno aislado, sino que agrava una crisis económica que viene de años atrás. El texto subraya el descenso de visitantes, la retirada de grandes cadenas hoteleras y la reducción de las conexiones aéreas internacionales. Para explicar esta evolución, el medio recurre principalmente al análisis de Yaxys Cires, jurista, activista y director estratégico del OCDH. Su interpretación sitúa las sanciones estadounidenses como un factor añadido, pero pone también el acento en las decisiones económicas del Gobierno cubano.

La perspectiva de Watson resulta especialmente crítica con la gestión estatal del sector turístico y con el destino de los ingresos generados por esta actividad. El artículo recoge la acusación de Cires de que buena parte de esos recursos termina en el conglomerado militar Gaesa y entre inversores extranjeros, mientras las infraestructuras y los servicios públicos sufren un grave deterioro. El medio destaca así una aparente contradicción: mientras se construían hoteles de lujo, hospitales y servicios básicos continuaban deteriorándose. Watson advierte además de que la desaparición del turismo afecta a miles de trabajadores y elimina una de las escasas vías para conseguir ingresos adicionales en una economía fuertemente controlada por el Estado. El texto presenta, por tanto, el desplome turístico como un síntoma y a la vez un acelerador de la crisis cubana. La conclusión que transmite el artículo, apoyándose en Cires, es que la combinación de escasez, deterioro de los servicios públicos, menor conectividad internacional y pérdida de empleo dificulta una recuperación del turismo a corto plazo.

Fuente: watson.chEnlace externo en alemán

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Artículo revisado por Patricia Islas

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