Suiza quiere ahorrar $3 mil millones en 2027

El Gobierno de Suiza busca reducir 3.000 millones de dólares en 2027 y 3.700 millones en 2028 y de nuevo en 2029. Presentó su paquete de medidas para lograrlo ante el Legislativo.

Suiza busca ahorros de 2.400 millones de francos (3.000 millones de dólares) en 2027 y 3.000 millones de francos (3.700 millones de dólares) en 2028 y de nuevo en 2029.

El Senado examinará la propuesta en la sesión de invierno 2025, y la Cámara de Representantes en la de la primavera 2026.

El Gobierno dice que a pesar de los ahorros realizados en los presupuestos de 2024 y 2025, se espera que reaparezcan déficits estructurales de más de 2.000 millones de francos en 2027. Por ello, ha decidido reducir los gastos de la Confederación a partir de 2027.

Tras un periodo de consultas, el Ejecutivo ha revisado a la baja su programa, previendo recortes de 2.400 millones de francos, en lugar de los 2.700 millones anunciados inicialmente para el año 2027. El programa incluye 57 medidas.

Los gastos propios de la Confederación se reducirán en 300 millones de francos de aquí a 2028. Se ahorrarán cerca de 190 millones de francos en gastos de personal de la administración federal, de los cuales al menos 100 millones procederán de modificaciones en las condiciones de empleo.

Más de la mitad de esas medidas exigen modificaciones legislativas, por lo que tocará al Parlamento tomar en este contexto las decisiones. Los cambios solicitados se agrupan en un único acto modificador. El Gobierno someterá las medidas que no requieren ninguna modificación legislativa al Parlamento en el marco del examen del presupuesto y del plan financiero.

Swissinfo afectado

El mandato exterior de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), que incluye Swissinfo, también se ve afectado: la contribución federal de 19 millones de francos, de los que la mitad se destinan a Swissinfo, será cancelada, según la propuesta del Gobierno, lo que, si se aprueba, significará el fin de la plataforma en diez idiomas en su forma actual.

«El servicio internacional fue creado y desarrollado en una época en la que Internet aún no estaba muy extendido», explicó el Gobierno. La oferta de información sobre Suiza en el extranjero es ahora muy amplia gracias a los diversos medios de comunicación y la medida también reduciría significativamente la carga global sobre la SSR, que tiene que ahorrar de todos modos, argumenta el Gobierno de siete cabezas de Suiza.

La SSR cubre la aproximadamente la mitad de los gastos totales de Swissinfo. El Gobierno Federal, la otra parte.

Para el Gobierno no hay alternativa

Si las medidas de alivio se rechazarán o se redujeran sustancialmente, tendrían que tomarse antes nuevas medidas de alivio presupuestario, advierte el Ejecutivo suizo. Y agrega que esto afectaría principalmente a los gastos que sólo tienen una vinculación débil. Entre éstos se encuentran la educación y la investigación, la cooperación al desarrollo y la agricultura, por citar algunos, donde serían necesarios recortes de hasta el 10% en total para sustituir el programa de reducción.

